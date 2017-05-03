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Все про:НАБУ (1678) арест (10240) Мартыненко (372) Саакашвили (1807) САП (468)

 Мартыненко о намерениях САП арестовать его имущество: "Это шаг отчаянья и мелкая месть с стороны НАБУ и САП

Руководители НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава работают на досрочные выборы парламента для Михеила Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом заявил в комментарии журналистам экс-депутат Николай Мартыненко, сообщает его пресс-служба.

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"Они фабрикуют политические дела в отношении меня. Хотели запустить развал коалиции и перевыборы парламента. А потом они пойдут в Верховную Раду по списку партии Саакашвили. Де-факто НАБУ руководит грузинская группа через 1-го заместителя директора НАБУ Углаву, Сытник там - "свадебный генерал". Кроме того, они хотят мне отомстить после моих резких заявлений об их злоупотреблениях - поэтому там есть и личностный фактор", подчеркнул экс-депутат.

"Руководители НАБУ наносят многомиллиардной ущерб государству, они останавливают целые сектора экономики. НАБУ вернуло в бюджет в 5 раз меньше, чем на них потратило государство. Напротив, НАБУ лишает бюджет миллиардов долларов - тем, что блокирует целые отрасли украинской экономики, дает некомпетентную оценку мифическим убыткам и срывает приватизацию стратегических предприятий. Как это было с Одесским припортовым заводом, где убытки только от срыва приватизации превысили 13 млрд. грн. Когда начинаются громкие скандалы и "маски-шоу" вокруг флагманов своих отраслей, они "ложатся", - сказал Николай Мартыненко

По его словам, руководство НАБУ дискредитировало тему борьбы с коррупцией, показало неэффективность и полностью завалило свою работу. "Согласно последней социологии, баланс недоверия к НАБУ уже достиг 44%, - это, например, вдвое больше, чем к СБУ", - отметил Мартыненко.

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Стремление НАБУ и САП арестовать свое имущество Николай Мартыненко назвал "шагом отчаяния со стороны НАБУ и САП". "Меня ограничили в передвижениях, хотя я никуда не убегал. Я добровольно отказался от депутатского мандата для честного расследования - а получил политическое преследование. Как арест имущества поможет рассмотрению дела, по которому нет никаких фактов относительно меня? Когда нет доказательств - начинается мелкая месть и игра на публику. Не удивлюсь, если это подсказал их друг Саакашвили. НАБУ и САП скоро будут хватать людей на улице только на том основании, что я с кем-то поздоровался за руку", - подчеркнул бывший депутат.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко.
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Для Мартыненко, у которого львиная доля "нажитого непосильным трудом" спрятана в оффшорах, конфискация в пределах Украины - таки, действительно, "мелочь"...
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мелкая-не мелкая. ... Чего в Швейцарию не чешешь. фраер??? В тюрьме сидеть не хоццца? Это тебе не за спины Пороха,Луценка,Гройсмана,ранее Юща прятаться, там посадят, а ты не хочешь?
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Превратили сайт в писсуар, где всякое ничтожество сливает помойки на добропорядочных пользователей.
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КАКОГО ОТЧАЯНИЯ? УШЛЕПОК -ВОРОВАЙКА, ВСЕ КОНФИСКОВАТЬ!!!!
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"НАБУ наносит вред государству" - это только в том случае, если никого не посадят, стоит посадить парочку и они легко отобьют потраченные на них деньги. А вот вопрос, почему не садят - но это не к Саакашвилли.
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от НАБУ толку как не было, так и нет. Их больше пиар интресует, чем реальные расследования и вообще борьба с коррупцией
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Не надо ля-ля. Расследования проводятся, а вот только нынешний "суд" никого не садит, а это уже совершенно другой вопрос. Именно поэтому Запад и настаивает на создании Антикоррупционного суда.
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да нам еще хоть 100 антикоррупционных структур создай, все равно дела не изменит. Все же каждая создается под интресы кого-то, поэтому и работает точечно
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Мартыненко о намерениях САП арестовать его имущество: "Это шаг отчаянья и мелкая месть с стороны НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 1918 Мартыненко о намерениях САП арестовать его имущество: "Это шаг отчаянья и мелкая месть с стороны НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 6749 Volodymyr Holovach
"да нам еще хоть 100 антикоррупционных структур создай, все равно дела не изменит"

Не знаю, кому это "вам". Но Украине достаточно создать еще одну структуру, на которой настаивает МВФ (и Украина уже подписалась на это) - работающий Антикоррупционный суд.

НАБУ на антикоррупционном комитете Рады: "Без создания Антикоррупционного суда все наши усилия будут оставаться нулевыми". ВИДЕО
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ну а что вы хотели что бы они сказали? "Мы лошары, работать не умеем, валим всё на суды"?))
Не решат проблему суды, пока НАБУ будет инструментом в руках власти.
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Так в суд должны передать всевозможные доказательства, а они их на собирают, передают дела в сыром виде. Да и вообще, смотря на это все, закрадываются сомнения есть ли вообще какие-то доазательства
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ну там хоть пресс служба работает на все 100%, они зарплату заслуженно получают, в отличии от детективов
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Да, что-то а пресс-службы у нас во всех органах работают прекрасно. Подают информацию в нужно свете. Что даже не отличишь ложь от правды
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да и само НАБУ не отстает, все делает для того что бы подать красивую картинку для СМИ
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Согласна. Голова Сытника очень часто мелькает во всём СМИ. Пресс-конференции, собрания, интервью везде старается успеть
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есть толк) были два года назад на седьмом месте по коррупции, а стали первые в мире и это при том, что есть НАБУ, НАЗК, САП и миллиарды выделяемые на них.
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Чем больше подохнет русни, тем больше в живых и здоровых останутся моих братьев и сестер.
Так што Настя все верно сказала. Умничка.
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хорошая новость если правда
а как партия Саакашвили называется?
после того как самопомич жидко обосралась и голосовать не за кого(
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Партия Саакашвили - "Рух нових сил" сливается с Самопомичью
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честно что ли?
придется за них, других то нету
главное чтобы гройсмана закрыли с петром алексеевичем
когда выиграют, на остальное уже насрать
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Когда речь заходит об имуществе-самообладание куда-то сразу испаряется.
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Такое ощущение, что САП и НАБУ не знаю что делать, вот и хватаются за разные ниточки, то арест имущества, то паспорта забрали, а конкретного ничего сделать или предъявить не могут, т.к. нечего)
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так и есть, все же начинать задержание не имея доказательственной базы - это не только глупо но и халатно. Рассичитывали походу на "чудо" что ли )
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Ну почему на чудо, они всегда рассчитывали на своего "ручного" судью Бобровника))) Но в этот раз они совсем походу забили на доказательную базу, что даже Бобровник дал заднюю)
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ну как не крути, но чистые бумажки к делу не приложишь, вот и пришлось даже карманному судь но дать заднюю
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НАБУ и сами не ожидали что так смогут просчитаться, все же до этого им удавалось дела как-то развивать
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в НАБУ понимают, что все предыдущие попытки борьбы с коррупцией они провалили и теперь это дело экс депутата их последний шанс не упасть лицом в грязь прежде всего перед европейскими партнерами, которые и так уже их засыпали критикой
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Да уже поздно, после боя кулаками не машут) Они 2 года ничего не могли предъявить и сейчас нечего предъявит, решили просто попиариться на этом деле вот и всё.
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да уже никто никого не критикует, а в США посмотрев на этих "борцов" просто создали комитет, который займется коррупционерами при власти, и уже американские прокуроры будут расследовать, а не имитировать, коррупцию и Кононенко, и Грановского, и Гонтаревой.
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Обвиняемый в организации теракта украинец Панов объявил сухую голодовку

19-летний украинец Артур Панов, которого в РФ подозревают в подготовке теракта, на сегодняшнем заседании военного суда в Ростове объявил о начале сухой голодовки. Об этом сообщает в Facebook ростовский активист и журналист Владислав Рязанцев.

«Уроженец Краснодона Артур Панов, объявленный в ряде СМИ умершим, на сегодняшнем заседании военного суда объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в течении 2 недель», - пишет Рязанцев.https://inforesist.org/obvinyaemyiy-v-organizatsii-terakta-ukrainets-panov-obyavil-suhuyu-golodovku/
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Да они любой ценой хотят вернуть доверие народа, а это невозможно. Мы прекрасно видим насколько выборочно ведуться расследования. Как они обходят десятой стороной Банковую
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о каком доверии может быть речь, если НАБУ даже дело с обысками в НБУ не довела до логического завершения, только шума наделали
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Я к тому, что очень много на них надежд было, как и на других антикоррупционеров, но они его не оправдали. Организовали себе неплохой бизнес под названием "Борьба с коррупцией"
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НАБУ ж типичные исполнители Банковой, что веленно то и исполняют. Причем никогда с окружения Гаранта никого не трогают
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Грант у нас тоже ещё тот жук. Офшорный скандал гримел на весь мир, но о нем успешно забыли. Сделали вид, что ничего не было.
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как сказала одна противная личность...... пора тебя ворюга на 0 помножить
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Грузин на Родине не ждут, а если и ждут то только с наручниками так что будут пытаться любыми способами укоренится здесь и рваться к власти.
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Так и у нас их не очень ждут - со всех должностей, что так триумфально заняли - послетали.
И из политиков - превратились в шоуменов.
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вот в этом-то и странность - нам рассказывают, как они всё отлично в Грузии отреформировали, а сами - не могут даже вернуться в свою отличную страну)
Ну Хатия может только исключение, она ж вроде бы вернулась в Грузию.
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Мартыненко о намерениях САП арестовать его имущество: "Это шаг отчаянья и мелкая месть с стороны НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 7964Вита Онищенко
"европейскими партнерами, которые и так уже их засыпали критикой"

Наоборот, европейские партнеры их хвалят, но говорят, что только одних расследований, этого слишком мало, потому что никто не наказан, никого не посадили, поэтому нужен еще и Антикоррупционный суд, который будет садить, а не отпускать под залог (как делает это нынешний "суд").

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кто их хвалит?)
Раньше - да, на НАБУ были надежды, а сейчас - скепсис уже и со стороны ЕС и тех кто изначально НАБУ поддерживал.
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а еще лучше как в Румынии - никаких судов, просто сменили руководство аналогичного Бюро)
Потому что сейчас Сытник, Углава - больше похожи на политиков, чем на правоохранителей. И на судах существенно сэкономим, уж больно дорого нам "антикоррупционеры" обходятся.
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тогда как обьяснить тот факт, что МВФ, к примеру, уже неоднократно заявляли НАБУ о том, что не видят результатов их работы!
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единственный кто хвалит работу Бюро, так это Гарант, он как никто другой доволен тем, как выполняют его указание Сытник
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А куда теперь грузинским друзьям деваться? Или в Грузию, под расследования, или к нам во власть, вот и будут биться за то, что бы в парламент всеми правдами и неправдами пройти.
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Так вот именно, что практически никто. То хоть наши только неправдами пролазили, а теперь ещё и грузин корми...
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домой им нельзя там же на каждого второго уголовное дело заведенно, им лишь у нас остается строить и настраивать потоки, правда последнее вреям им совсем не везет и с должностей слитают как пирожки
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вполне в духе "антикоррупционеров")
Не зря же Лещенко так за Нишнианидзе заступался, за которым давно уже коррупционный шлейф тянется - кто же будет "кассу" держать, и финансировать всё это движение.
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Очманіти просто, український парламент - місце схову не тільки своїх злодіїв, а й грузинських.
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у НАБУ просто нету никаких доказательств, вот они и начинают из пальца высасывать различные версии
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Совсем не удивлюсь, что друзья товарищи Сытник и Углава пойдут в партию Саакашвили, только тогда выйдет, что на НАБУ имеется влияние и их работа не такая уж и незаангажированная.
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Как только у кого-то из подозреваемых есть доступ к СМИ, то сразу появляется политика...
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Углаву и назначали с нарушениями на тот момент он имел двойное гражданство, а Сытник прикрыл его. Т.е. уже в самом начале те кто должны блюсти букву закона пренебрегли им.
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а теперь Углава в благодарность взятки крысит))
По Артемсоли - из 500 полученных за закрытие дела - Сытнику только 100 тыс показал - скандал целый получился)
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Вот - бедняга! Жена - последнее отдало!? Чмо. гнида, брехло и вор!!! Его вместе с его нар.фронт.мин. - подпиской к веревке. Тогда эти гниды брехать побояться!
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По суті, нічого нового, просто чергова шайка, яка, прикрившись благородними антикорупційними ідеями, намірилась до корита прорватись.
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Как строить годами схемы, выкачивая из страны миллионы, так это честный бизнес депутатский, как за это, в конце концов, взяли за причинное, то это месть. Таких козырных пора расстреливать - и за растление и за воровство.
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