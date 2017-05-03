 Мартыненко о намерениях САП арестовать его имущество: "Это шаг отчаянья и мелкая месть с стороны НАБУ и САП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом заявил в комментарии журналистам экс-депутат Николай Мартыненко, сообщает его пресс-служба.
"Они фабрикуют политические дела в отношении меня. Хотели запустить развал коалиции и перевыборы парламента. А потом они пойдут в Верховную Раду по списку партии Саакашвили. Де-факто НАБУ руководит грузинская группа через 1-го заместителя директора НАБУ Углаву, Сытник там - "свадебный генерал". Кроме того, они хотят мне отомстить после моих резких заявлений об их злоупотреблениях - поэтому там есть и личностный фактор", подчеркнул экс-депутат.
"Руководители НАБУ наносят многомиллиардной ущерб государству, они останавливают целые сектора экономики. НАБУ вернуло в бюджет в 5 раз меньше, чем на них потратило государство. Напротив, НАБУ лишает бюджет миллиардов долларов - тем, что блокирует целые отрасли украинской экономики, дает некомпетентную оценку мифическим убыткам и срывает приватизацию стратегических предприятий. Как это было с Одесским припортовым заводом, где убытки только от срыва приватизации превысили 13 млрд. грн. Когда начинаются громкие скандалы и "маски-шоу" вокруг флагманов своих отраслей, они "ложатся", - сказал Николай Мартыненко
По его словам, руководство НАБУ дискредитировало тему борьбы с коррупцией, показало неэффективность и полностью завалило свою работу. "Согласно последней социологии, баланс недоверия к НАБУ уже достиг 44%, - это, например, вдвое больше, чем к СБУ", - отметил Мартыненко.
Стремление НАБУ и САП арестовать свое имущество Николай Мартыненко назвал "шагом отчаяния со стороны НАБУ и САП". "Меня ограничили в передвижениях, хотя я никуда не убегал. Я добровольно отказался от депутатского мандата для честного расследования - а получил политическое преследование. Как арест имущества поможет рассмотрению дела, по которому нет никаких фактов относительно меня? Когда нет доказательств - начинается мелкая месть и игра на публику. Не удивлюсь, если это подсказал их друг Саакашвили. НАБУ и САП скоро будут хватать людей на улице только на том основании, что я с кем-то поздоровался за руку", - подчеркнул бывший депутат.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко.
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Я не буду никакой фрагмент комментировать. Потому что я никогда никого не "писал", - Мартыненко о "пленках Онищенко"(20)
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"да нам еще хоть 100 антикоррупционных структур создай, все равно дела не изменит"
Не знаю, кому это "вам". Но Украине достаточно создать еще одну структуру, на которой настаивает МВФ (и Украина уже подписалась на это) - работающий Антикоррупционный суд.
НАБУ на антикоррупционном комитете Рады: "Без создания Антикоррупционного суда все наши усилия будут оставаться нулевыми". ВИДЕО
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Не решат проблему суды, пока НАБУ будет инструментом в руках власти.
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сап, набу и злоупотребления?
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Так што Настя все верно сказала. Умничка.
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а как партия Саакашвили называется?
после того как самопомич жидко обосралась и голосовать не за кого(
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придется за них, других то нету
главное чтобы гройсмана закрыли с петром алексеевичем
когда выиграют, на остальное уже насрать
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19-летний украинец Артур Панов, которого в РФ подозревают в подготовке теракта, на сегодняшнем заседании военного суда в Ростове объявил о начале сухой голодовки. Об этом сообщает в Facebook ростовский активист и журналист Владислав Рязанцев.
«Уроженец Краснодона Артур Панов, объявленный в ряде СМИ умершим, на сегодняшнем заседании военного суда объявил о начале сухой голодовки с требованием выдачи его Украине в течении 2 недель», - пишет Рязанцев.https://inforesist.org/obvinyaemyiy-v-organizatsii-terakta-ukrainets-panov-obyavil-suhuyu-golodovku/
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И из политиков - превратились в шоуменов.
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Ну Хатия может только исключение, она ж вроде бы вернулась в Грузию.
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"европейскими партнерами, которые и так уже их засыпали критикой"
Наоборот, европейские партнеры их хвалят, но говорят, что только одних расследований, этого слишком мало, потому что никто не наказан, никого не посадили, поэтому нужен еще и Антикоррупционный суд, который будет садить, а не отпускать под залог (как делает это нынешний "суд").
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Раньше - да, на НАБУ были надежды, а сейчас - скепсис уже и со стороны ЕС и тех кто изначально НАБУ поддерживал.
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Потому что сейчас Сытник, Углава - больше похожи на политиков, чем на правоохранителей. И на судах существенно сэкономим, уж больно дорого нам "антикоррупционеры" обходятся.
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Не зря же Лещенко так за Нишнианидзе заступался, за которым давно уже коррупционный шлейф тянется - кто же будет "кассу" держать, и финансировать всё это движение.
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По Артемсоли - из 500 полученных за закрытие дела - Сытнику только 100 тыс показал - скандал целый получился)
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