 Стартует новая волна продажи билетов на Евровидение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukraine crisis media center.
"Та партия билетов в фан-зону, которая вышла в продажу 29 апреля, была реализована буквально за несколько часов. Поэтому для тех, кто не успел купить себе билет, новая возможность появится в среду, 3 мая", - говорится в сообщении.
Также в продажу поступят и билеты на места, специально оборудованные для людей с инвалидностью. Таких мест в зале 54 - по 27 на двух секторах.
Сейчас в продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Купить их можно на Concert.ua.
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