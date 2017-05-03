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 Стартует новая волна продажи билетов на Евровидение

Билеты на все шоу Евровидения-2017 появились в продаже 3 мая в 15:00 на сайте официального билетного агента Concert.ua.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukraine crisis media center.

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"Та партия билетов в фан-зону, которая вышла в продажу 29 апреля, была реализована буквально за несколько часов. Поэтому для тех, кто не успел купить себе билет, новая возможность появится в среду, 3 мая", - говорится в сообщении.

Также в продажу поступят и билеты на места, специально оборудованные для людей с инвалидностью. Таких мест в зале 54 - по 27 на двух секторах.

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Сейчас в продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Купить их можно на Concert.ua.
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Интересно, сколько раз можно успеть продать билеты на одни и те же места ?
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