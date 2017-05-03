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 Политика Украины, Общество
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 Лещенко о посте своей девушки про реакцию на крушение ТУ-154: "Устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа"

Нардеп (БПП) Сергей Лещенко считает, что мнение пользователей Фейсбук, в частности активной ее части, часто может не совпадать с мнением общества.

Об этом Цензор.НЕТ Лещенко рассказал в интервью.

Комментируя пост своей девушки Анастасии Топольской в Фейсбуке о реакции украинцев на крушение самолета Минобороны России Ту-154, Лещенко отметил: "Наше общество очень серьезно травмировано. И это естественно, потому что любая страна, которая находится в состоянии войны, переживает серьезные психологические травмы. Возьмите Германию после поражения в Первой мировой войне: эти травмы привели к совершенно непредсказуемым последствиям. Есть и другие примеры; та же Америка после терактов 2001 года тоже пережила травму: на людей исламского вероисповедания бросались в общественных местах. Вот так же серьезно травмировано и украинское общество. И нельзя обвинять наше общество в том, что оно переживает надлом, который, к тому же усугубляется еще и тем, что власти, которые пришли после Майдана, не оправдали этих ожиданий, занимаясь коррупцией и ведя двойную игру с российскими властями. Общество, во-первых, надломлено как таковое; а, во-вторых, оно одиноко, власть не является его союзником в проведении реформ и воплощении ожиданий Майдана. Поэтому общество часто бросается из крайности в крайность, легко становится жертвой популистов, радикалов. Этим обществом легко манипулировать".

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"Хочу сказать, что тот пост, с одной стороны, вызвал и негативную реакцию части общества. Но с другой стороны - это был рекорд по числу лайков. И говорить, что реакция была однозначно негативной, я не могу. Там было за 3 тысячи лайков; для частной странички - цифра внушительная. К сожалению, эта затянувшаяся история с противостоянием на востоке станет в дальнейшем разменной картой для построения политических кампаний. И целая группа политиков будет заинтересована в раскрутке своего псевдопатриотизма, построении из любого россиянина образа врага. Такие политики будут разыгрывать карту этого дешевого популизма просто для того, чтобы и дальше оставаться у власти и заниматься коррупцией. Это моя оценка политическая. Добавлю к этому, что каждый гражданин вправе высказывать свое мнение. Собственно, Фейсбук для того и создан. И когда это мнение становится предметом информационных атак или манипуляций, то мне это кажется проявлением политической войны. У нас очень неоднозначная и неоднородная страна. И если, скажем, Фейсбук может осуждать эти высказывания, то миллионы граждан могут его поддерживать. Вот я в этом просто уверен", - уточнил нардеп.

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"Значительная часть населения не видит в русских врагов, то есть мы живем в определенной клетке Фейсбука. И нам кажется, что так мыслит вся страна, а страна так не мыслит. Или, например, если Фейсбук рукоплещет декоммунизации и сносу Щорса, то даже мне кажется, что это абсурд и просто переключение внимания с важных проблем на второстепенные. Обществу бросают кость, чтобы оно грызло ее вместо того, чтобы заниматься важными вопросами - борьбы с коррупцией, построения нормального государственного аппарата, давления на власти с целью проведения реформ. Мы очень часто сталкиваемся с целенаправленными информационными стратегиями, которые содержат в себе язык ненависти. Навешивание ярлыков "врага народа" просто потому, что кто-то мыслит иначе, и имеет при этом неосторожность эти мысли высказывать. Это делается централизованно и целенаправленно в определенных социальных группах. Например, Фейсбук, социальные сети. При том, что само общество иногда считает совершенно по-другому. Поэтому (пускай я сейчас скажу с натяжкой) устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа. Потому что я убежден: большая часть украинского населения относилась к произошедшему в этой аварии не так, как часть аудитории в Фейсбуке", - заявил Лещенко.

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"Это правда. Потому что она-то говорила как простой человек, как народ, а не как лицо, у которого есть политические амбиции. Я ее не предам, конечно, я ее буду защищать - но еще и потому, что понимаю, что она имела в виду. Она говорила как простой человек, которому не чужда, например, русская культура - она любит Толстого и Достоевского. Который страдает из-за того, что Россией правит деспот и диктатор, который лишил ее, например, возможности посетить одну сестру в Крыму, а вторую - в Донецке. Это же тоже Украина, правда? Украина - это же не Печерский треугольник и не Фейсбук-тусовка - она очень разная. И реальная Украина очень часто отличается от той Украины, иллюзию которой мы строим в социальных сетях. И самое главное - мы должны отличаться от русских, отравленных пропагандой Путина. Мы - другие. Это они могут себе позволить танцы на костях и шабаш на крови. Мы должны реагировать как европейцы, и не устраивать народные гуляния по поводу падения самолета с ансамблем песни и пляски - а, возможно, просто промолчать. Тем более что произошедшее - это не военная заслуга нашей армии, а головотяпство российской", - резюмировал нардеп.

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Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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Вот потому и живем так. Ворчим на этих тварей, а не стреляем их. Они врагу сочувствуют, своих унижают, а мы поворчали и забыли.
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Вышиватников не люблю, но... в том ТУ-154 люди летели в Сирию, знали куда, знали зачем...
Понимали, что их страна там воюет и бомбит других людей. На войне, как на войне. В общем их не жалко совершенно.
А вот тот самолет в котором были туристы из России, что над Синаем кажется бахнули, там да, люди сугубо гражданские, детей, женщин много... Этим соболезную.
Что касается России в целом, то страну эту определяет власть, а власть сейчас там преступная, путинская. Народ одурманен пропагандой и запуган ФСБ. Скинут преступную власть, страна возможно придёт в некую норму. А может и нет...
Всё-таки последняя империя, хоть и гнилая... Но опять же это всего лишь строй, люди, народ, тут не причем. Вспомните хотя бы немцев, вот уж культурная нация, а во что их превратили имперские замашки, а затем и фашизм? В зверей... Пропаганда дело страшное.
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"Путин, приди": Россию уличили в попытке реализовать в Македонии украинский сценарий


28 апреля 2017, 15:24



Россия пытается реализовать в Македонии украинский сценарий по дестабилизации ситуации в стране.
Об этом в своем Twitter написал журналист и политолог Виталий Портников
"Вице-спикер российской Госдумы Железняк требует введения чрезвычайного положения в Македонии. Украинский сценарий!" - написал он, опубликовав новость в которой российский чиновник заявил, что "протесты в стране демонстрируют пагубность политики протекционизма и грубого вмешательства во внутренние дела Македонии со стороны США, НАТО и ЕС".

Кроме того, по мнению депутата, "назначая своих ставленников, навязывая так называемую "тиранскую платформу" и другие совершенно чуждые народу Македонии элементы проекта "Великой Албании", США, НАТО и ЕС безответственно открывают ящик Пандоры".


"Именно эти западные силы несут ответственность за насилие, в котором страдают их собственные сателлиты и оппоненты, а заложником этих провокационных геополитических проектов оказывается народ Македонии, суверенитет и территориальная целостность македонского государства", - подчеркнул Железняк.

По словам парламентария, введение чрезвычайного положение в стране законно избранным Президентом Македонии Георге Ивановым "будет являться вынужденной и необходимой мерой, призванной остановить дальнейшую эскалацию насилия и предотвратить угрозу распада Македонии и защитить национальные интересы македонцев".

Напомним, накануне в Македонии две сотни протестующих, которые являются сторонниками экс-премьера Николы Груевски, ворвались в здание парламента в столице страны Скопье.
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Лещенко, добавь ещё "они же братья" и "один народ".
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Для Alex_Dimitrov тобто по твоїм словам це путін особисто з шойгу вбили 10 тисяч українців а "народ" не при справах так? Гуляй вальсом ватман! А виконання завідомо злочинних наказів про це народ блядь не в курсі, і можна списати на одурманеність. Випий бояри і убийся об стіну.
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Рухнул вражеский военный самолет. И шо, надо слезы лить? Может ещё Мотороле Героя Украины надо дать и траур объявить?
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Ну вот,и этого кацапская подстилка наградила трипперватой.
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Нехай різні там "насті" запам'ятають: "мінусування" будь-якого кацапа віком від 18 до 55 років, через будь-які причини і у будь-якій точці світу сприймається нами "с чувством хлубокохо удовлетворения" (С). Ось прикиньте: читаємо ми новину про те як іркутський тракторист випив "бояру" і загнувся. Що це означає? Мінус один механік-водій танку (в запасі). Скільки він миг вбити українців (сирійців, грузинів) якби його мобілізували? А так - ніхто з наших (або сирійських) солдатів не ризикував своїм життям і не витрачав боєкомплект, який виготовлено за наші з вами податки.
У цьому конкретному випадку "відмінусувалися" два екіпажі військово-транспортного літака. Мінімум вісім діючих офіцерів. А кого вони везли - баранів чи там балалаєчників... ой, баранчиків було би жаль.
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"Но с другой стороны - это был рекорд по числу лайков"

Рекламу от гугл Адсенс хоть успели поставить ? Ето же сколько просмотров, денежек.
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И ни в коем случае от пи..болов,хуе...лётов,базарных баб,грантоедов,нельзя спрашивать декларации,потому,что это наступление на демократию
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Вася, я не хотів би тебе ображати а все, що може бути сказано - ти просто не зрохумієш. То й сенсу немає вести полеміку з людиною малоосвіченою і з доволі погано розвиненим інтеллектом.
Або інше: ти не дурний, але за гроші Мінстеця та НФ за такого видєш себе.
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"Мы - другие"\\\\\\\ Ні Серожа це ви "другие", а я задоволений що здохло стадо потомків підлеглих Гебельса..Саме такі тварі, разом з продажними журналюгами, від яких ти далеко не втік, роздули цю ворожнечу і війну.
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Цікаво, Модератор якось відреагує на пости троля від ПРХ-Мінстеця чи знову прикинеться спячим?
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Знаєте скільки тут тролів...різних партій та сусідніх країн...
Якщо на всіх звернуть увагу пів форума щезне.
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Вот так почитаешь и действительно поверишь,что Лещенко агент кремля...
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Тоді не читайте. Особливо коли не маєте своєї думки.
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Загубит дамочка мужика.Ну,это его выбор. Все ,что говорит о "подвигах" власти - подвиг.В случае с дамой сердца - не прав.Девушка сама напала на людей, не выбирала слова.Все это понятно - ей нужно ездить , деньги зарабатывать.Готовила почву к очередной поездке в РФ-ию. Поступила так,как Лорак,Повалий и компания.
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За такие посты надо лишать гражданства и депортировать из страны.
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Мнение "народного депутата Украины", который берет кредиты в "Сбербанке Фашен Пидарашн", потому, что там "выгоднее", очень сцука важно для нас, особенно в контексте, фразы и целая группа политиков будет заинтересована в раскрутке своего псевдопатриотизма, построении из любого россиянина образа врага. Такие политики будут разыгрывать карту этого дешевого популизма просто для того, чтобы и дальше оставаться у власти и заниматься коррупцией.Источник: http://censor.net.ua/n438737 и покупки квартиры в центре Киеве, на честно "заработаные" спиз***ные деньги.
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продажный политик и коллаборационистка. Хорошая пара.
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Борцун взяв на себе сміливість заявляти, що кацапи висловлюють думки більшості українців? А чи не час йому зі своєю кацапкою за поребрики нах? Та ще й до купи й свого господаря Григоришина прихопити на "історіческую родіну"?
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"....рекорд по числу лайков....")))) в ваш адрес-- уже в пути)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко о посте своей девушки про реакцию на крушение ТУ-154: "Устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа"
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