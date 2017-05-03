 Лещенко о посте своей девушки про реакцию на крушение ТУ-154: "Устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа"

Об этом Цензор.НЕТ Лещенко рассказал в интервью.
Комментируя пост своей девушки Анастасии Топольской в Фейсбуке о реакции украинцев на крушение самолета Минобороны России Ту-154, Лещенко отметил: "Наше общество очень серьезно травмировано. И это естественно, потому что любая страна, которая находится в состоянии войны, переживает серьезные психологические травмы. Возьмите Германию после поражения в Первой мировой войне: эти травмы привели к совершенно непредсказуемым последствиям. Есть и другие примеры; та же Америка после терактов 2001 года тоже пережила травму: на людей исламского вероисповедания бросались в общественных местах. Вот так же серьезно травмировано и украинское общество. И нельзя обвинять наше общество в том, что оно переживает надлом, который, к тому же усугубляется еще и тем, что власти, которые пришли после Майдана, не оправдали этих ожиданий, занимаясь коррупцией и ведя двойную игру с российскими властями. Общество, во-первых, надломлено как таковое; а, во-вторых, оно одиноко, власть не является его союзником в проведении реформ и воплощении ожиданий Майдана. Поэтому общество часто бросается из крайности в крайность, легко становится жертвой популистов, радикалов. Этим обществом легко манипулировать".
"Хочу сказать, что тот пост, с одной стороны, вызвал и негативную реакцию части общества. Но с другой стороны - это был рекорд по числу лайков. И говорить, что реакция была однозначно негативной, я не могу. Там было за 3 тысячи лайков; для частной странички - цифра внушительная. К сожалению, эта затянувшаяся история с противостоянием на востоке станет в дальнейшем разменной картой для построения политических кампаний. И целая группа политиков будет заинтересована в раскрутке своего псевдопатриотизма, построении из любого россиянина образа врага. Такие политики будут разыгрывать карту этого дешевого популизма просто для того, чтобы и дальше оставаться у власти и заниматься коррупцией. Это моя оценка политическая. Добавлю к этому, что каждый гражданин вправе высказывать свое мнение. Собственно, Фейсбук для того и создан. И когда это мнение становится предметом информационных атак или манипуляций, то мне это кажется проявлением политической войны. У нас очень неоднозначная и неоднородная страна. И если, скажем, Фейсбук может осуждать эти высказывания, то миллионы граждан могут его поддерживать. Вот я в этом просто уверен", - уточнил нардеп.
"Значительная часть населения не видит в русских врагов, то есть мы живем в определенной клетке Фейсбука. И нам кажется, что так мыслит вся страна, а страна так не мыслит. Или, например, если Фейсбук рукоплещет декоммунизации и сносу Щорса, то даже мне кажется, что это абсурд и просто переключение внимания с важных проблем на второстепенные. Обществу бросают кость, чтобы оно грызло ее вместо того, чтобы заниматься важными вопросами - борьбы с коррупцией, построения нормального государственного аппарата, давления на власти с целью проведения реформ. Мы очень часто сталкиваемся с целенаправленными информационными стратегиями, которые содержат в себе язык ненависти. Навешивание ярлыков "врага народа" просто потому, что кто-то мыслит иначе, и имеет при этом неосторожность эти мысли высказывать. Это делается централизованно и целенаправленно в определенных социальных группах. Например, Фейсбук, социальные сети. При том, что само общество иногда считает совершенно по-другому. Поэтому (пускай я сейчас скажу с натяжкой) устами Насти в определенном смысле говорила большая часть украинского народа. Потому что я убежден: большая часть украинского населения относилась к произошедшему в этой аварии не так, как часть аудитории в Фейсбуке", - заявил Лещенко.
"Это правда. Потому что она-то говорила как простой человек, как народ, а не как лицо, у которого есть политические амбиции. Я ее не предам, конечно, я ее буду защищать - но еще и потому, что понимаю, что она имела в виду. Она говорила как простой человек, которому не чужда, например, русская культура - она любит Толстого и Достоевского. Который страдает из-за того, что Россией правит деспот и диктатор, который лишил ее, например, возможности посетить одну сестру в Крыму, а вторую - в Донецке. Это же тоже Украина, правда? Украина - это же не Печерский треугольник и не Фейсбук-тусовка - она очень разная. И реальная Украина очень часто отличается от той Украины, иллюзию которой мы строим в социальных сетях. И самое главное - мы должны отличаться от русских, отравленных пропагандой Путина. Мы - другие. Это они могут себе позволить танцы на костях и шабаш на крови. Мы должны реагировать как европейцы, и не устраивать народные гуляния по поводу падения самолета с ансамблем песни и пляски - а, возможно, просто промолчать. Тем более что произошедшее - это не военная заслуга нашей армии, а головотяпство российской", - резюмировал нардеп.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
9032 125
Лещенко о Саакашвили: "Это великий человек. Единственный на постсоветском пространстве, кто добился беспрецедентных реформ"(220)
К обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко(32)
"Наталья Корчак фокусировалась только на тех заказах, которые ей давали в Администрации Президента", - Лещенко раскритиковал главу НАПК(66)
Заседание Комитета, на котором появилась кандидатура Брауна, нелегитимно, - Лещенко(68)
НАБУ "сливает" информацию олигархам?(0)
Лещенко и Еднак подали ходатайства о взятии экс-генконсула Грузии в Одессе Нишнианидзе на поруки. ВИДЕО(38)
В НАБУ внесено ходатайство о возбуждении уголовного дела против главы Соломенского суда из-за бездействия в деле Насирова. ДОКУМЕНТ(18)
Ответить
Понимали, что их страна там воюет и бомбит других людей. На войне, как на войне. В общем их не жалко совершенно.
А вот тот самолет в котором были туристы из России, что над Синаем кажется бахнули, там да, люди сугубо гражданские, детей, женщин много... Этим соболезную.
Что касается России в целом, то страну эту определяет власть, а власть сейчас там преступная, путинская. Народ одурманен пропагандой и запуган ФСБ. Скинут преступную власть, страна возможно придёт в некую норму. А может и нет...
Всё-таки последняя империя, хоть и гнилая... Но опять же это всего лишь строй, люди, народ, тут не причем. Вспомните хотя бы немцев, вот уж культурная нация, а во что их превратили имперские замашки, а затем и фашизм? В зверей... Пропаганда дело страшное.
Ответить
Ответить
28 апреля 2017, 15:24
Россия пытается реализовать в Македонии украинский сценарий по дестабилизации ситуации в стране.
Об этом в своем Twitter написал журналист и политолог Виталий Портников
"Вице-спикер российской Госдумы Железняк требует введения чрезвычайного положения в Македонии. Украинский сценарий!" - написал он, опубликовав новость в которой российский чиновник заявил, что "протесты в стране демонстрируют пагубность политики протекционизма и грубого вмешательства во внутренние дела Македонии со стороны США, НАТО и ЕС".
Кроме того, по мнению депутата, "назначая своих ставленников, навязывая так называемую "тиранскую платформу" и другие совершенно чуждые народу Македонии элементы проекта "Великой Албании", США, НАТО и ЕС безответственно открывают ящик Пандоры".
"Именно эти западные силы несут ответственность за насилие, в котором страдают их собственные сателлиты и оппоненты, а заложником этих провокационных геополитических проектов оказывается народ Македонии, суверенитет и территориальная целостность македонского государства", - подчеркнул Железняк.
По словам парламентария, введение чрезвычайного положение в стране законно избранным Президентом Македонии Георге Ивановым "будет являться вынужденной и необходимой мерой, призванной остановить дальнейшую эскалацию насилия и предотвратить угрозу распада Македонии и защитить национальные интересы македонцев".
Напомним, накануне в Македонии две сотни протестующих, которые являются сторонниками экс-премьера Николы Груевски, ворвались в здание парламента в столице страны Скопье.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У цьому конкретному випадку "відмінусувалися" два екіпажі військово-транспортного літака. Мінімум вісім діючих офіцерів. А кого вони везли - баранів чи там балалаєчників... ой, баранчиків було би жаль.
Ответить
Рекламу от гугл Адсенс хоть успели поставить ? Ето же сколько просмотров, денежек.
Ответить
Набуисты - аферисты!
Ответить
Ответить
Або інше: ти не дурний, але за гроші Мінстеця та НФ за такого видєш себе.
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо на всіх звернуть увагу пів форума щезне.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"заработаные"спиз***ные деньги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить