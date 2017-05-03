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Все про:байкеры (138) Грузия (3362) запрет (1090) проезд (211) пропаганда (2000)

 Грузия отказала во въезде "путинским байкерам"

Министерство внутренних дел Грузии подтверждает, что российских байкеров из общества "Ночные волки" не пропустили в Грузию.

Об этом информирует Грузия-Online, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Здесь не Москва", "Красный мусор" и "Свобода или СССР": в Болгарии протестовали против пробега путинских байкеров. ФОТОрепортаж

В МВД заявляют, что они намеревались прибыть в Грузию вчера через КПП "Верхний Ларс".

"По имеющейся информации, речь идет о 50 байкерах, которые направлялись в страну с провокационной целью в рамках мероприятий, посвященных 9 мая", - говорится в сообщении.

"Не едут, успокойтесь" - так ответил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на вопрос журналистов по поводу визита кремлевских байкеров в Грузию. Других разъяснений министр делать не стал.

Небольшой комментарий сделал заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. По его словам, российским байкерам во въезде в страну было отказано в соответствии с законодательством.

"Есть закон, который регулирует въезд иностранцев в Грузию, их пребывание и выезд. Именно на основании этого закона было принято решение. Пограничник имеет дискрецию расспросить о личности, цели визита и другой информации, и принять на основании этого решение", - заявил Хуцишвили.

Читайте также: Российских членов "Ночных волков" не пустили в Польшу из-за подозрений в экстремизме

Напомним, 2 мая в Софии болгарские и украинские активисты провели акцию против участия местных байкеров в мотопробеге российских "Ночных волков" по странам Европы до Берлина. А накануне, 1 мая, российские мотоциклисты из клуба "Ночные волки", не были допущены на территорию Польши по подозрению в причастности к экстремистской организации. Членам же европейских отделений "Ночных волков", разрешили беспрепятственно пересечь границу.
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Нужно было пустить, хоть бы местная школота мотиками разжилась, а педики косметичками. Хоть какой то профит с быдла.
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Шо за гавно... 50 засранцев на дрендулетах столько шуму из-за них... цырк. Неужели не найдеться 100 в масках пешеходов-бейсболистов пообщаться с этими путлера шакалами (ночными волками) так чтоб наверняка уже больше им не хотелось с рабССиси ездить куда бы то нибыло??? Я куею.
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Нет, не найдётся.
В Европе "пешеходы-бейсболисты" называются преступниками. В Европе чтут законы, и за их нарушение (по любым поводам) - стараются поймать. А поймают - обязательно накажут.
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Вот такая вот пророссийская власть в Грузии. Михо не врал
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на Берлин, наверно, так едут, для бешеной собаки сто верст не крюк
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Оля, из просторов Интернета: "...не пропущены на территорию Польши были только россияне, к представителям европейских отделений мотоклуба, в том числе Беларуси, у властей Польши вопросов не возникло. Причиной отказа во въезде в ЕС польские пограничники назвали "подозрение в причастности к экстремистской организации".
Вот теперь эти остатки пытаются куда-то приткнуться.
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ежегодное реалити - шоу "кто еще не послал путинских байкеров?"
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Вот пускай они и едут в гости к Хезболле. Ее тоже в России экстремистами не считают, в отличие от остального мира.
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Не удивлюсь, если Хезболла их тоже не примет, потому, что эти мопедисты в списке экстремистов и у Хизболлы тоже )))
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так удмурты и коми не пущены, потому что по жизни опущены.
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Не сомневаюсь, что в Грузии почтят память погибших во время ВОВ, но это будет тихо, с вином, печальной песней... Короче, по-человечески.
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Грузины все правильно сделали. А то - не дай Бог, русских бы ущемили во время пробега и еще кусок Грузии откусили бы...
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Чоколядна зрада. Пьяный Парасенко украл 300 кг бетона и вывез его в офшор.
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То-то порошенко бегом от грузинов отказался. Я еще помню 2004 где порошенко с Саакашвили по всем каналам бегал. А теперь "первая леди" прыгает на канале ахметова)))
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Интересно, куда смотрят настоящие байкеры стран, в которые пытаются приехать лаптеногие.

Ващето политическая ангажированность всегда была западлом для настоящих байк-клубов. Переломали бы хоть в одной из Европейских стран ноги и байки кацапам - и эти ипанутые мотопробеги прекратились бы.
И власти ЕС были бы довольны - не замарались. И реальные бакеры были бы в почете.
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eto toljko na raise takoe vazmozhno. vykinte eto bydlo-myshlenie iz golovi.

p.s. I da , stuknutj I'm po boshke nepomeshalo by , no....
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Да конечно. Я говорю о реальных байкерах, а не о чепушилках с мотоциклами, выезжающих раз в год своей офисно-планктонной тусой пиво попить и телок потрахать.

Многие известные байк-клубы Мира имеют чуть ли не криминальный статус. Это только на Роисе они под президентом.
Например:

Hells Angels - один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои филиалы (так называемые "чаптеры") по всему миру. Правоохранительные органы ряда стран называют клуб «бандой мотоциклистов» и обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и т. д.

 Кстати у путинских козюликов именно с Hells Angels и Banditos нифига не срослись дружеские отношения.

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Чисто для примера о том, как мыслит реальный такой олдскульный байкер.
Пикетируем мы МВД в Киеве, шоб добиться справедливого суда над мажором, который в пьяном виде велосипедиста задавил. Поскольку менты по понятным причинам отказались нас сопровождать, нам стали помогать байкеры (среди них и мой друг).
И вот в какой-то момент мой друг подводит своих знакомых байкеров к нам познакомиться. Ну такие суровые реальные дядьки.
И вот один из них от имени всей тусы с искренним недоумением у меня поинтересовался накой нам вся эта возня с ментами, когда гораздо проще просто куском трубы виновнику череп проломить.

То ты просто не с теми мотоциклистами знаком.
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ja ponjemaju a chom vy ... no v EU jestj zakony , I ludi mysljat po drugomu - zakon nuzhno uvazhatj , shto anji I delajut....dazhe baikery.
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Учитывая, что в ЕС сейчас новоиспеченные граждане нифига не блещут такой законопослушностью, а свои зубы по твоим же утверждениям ЕС уже потерял, то увы и ах.
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Hells Angels - это сеть автономных филиалов, существующих в США, Новой Зеландии, Великобритании (в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии), Швейцарии, ФРГ, Австралии, Австрии, Канаде, Голландии, Дании, Франции, Бразилии, Норвегии, Швеции, ЮАР, Италии, Лихтенштейне, Финляндии, Испании, Бельгии, Аргентине, Греции, России, Португалии, Чили, Хорватии, Люксембурге, Венгрии, Доминиканской республике, Турции, Чехии, Польше, Исландии, Ирландии, Мальте, Таиланде, Словении, Словакии, Сербии, Румынии, Украине, Литве, Японии, Латвии, Эстонии, Кипре и др. Также существуют клубы, которые пока не входят в структуру «Ангелов Ада», но в ближайшее время могут стать ими: в Болгарии, Уругвае, Перу, Боснии и Герцеговине, Эквадоре, Намибии, Венесуэле. При этом в разных городах одной страны могут существовать отдельные чаптеры.
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Нах это ТУПОЕ рашистское говно в стиле "а у вас негров линчуют"? Если бы ЧТО-ТО ТАКОЕ водилось, эта организация на Западе была бы НЕМЕДЛЕННО прихлопнута, как таракан тапком. Это сами эти велосипедисты распускают о себе слухи, создавая себе "адский имидж". Вполне возможно, что в этом им помогает полиция. Просто чтобы организовать чрезмерно агрессивных от природы особей и присматривать за ними. Что б не творили что не положено.
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Это не психанутое рашистское гавно, а вполне реальная репутация настоящего мотоклуба, а не гламурненькой тусовки мотоциклистов в свободной от офисной жизни время.
В Великобритании, например, начальнику полиции приходится лично общаться с главами мотоклубов, шоб приструнить их подчиненных. Потому как свой авторитет для этих байкеров святое, а полиция до сраки.
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eto prosto baiki imidzha za serjoznoe prvo narushenie - posjadjat srazu , dazhe imja nesprosjat
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Это вполне реальная история с реальным пострадавшим и реальным местом.

Чтобы посадить нужны доказательства и свидетели.
50 байкеров, которые говорят, что видят это чепушило в первый раз, против одного чепушилы, который говорит обратной. И полиции нафиг не нужна война на дорогах.
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Это вопрос твоей веры в нерушимость закона. А я говорю про реальность, а не про веру.
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realjnostj takova - eti gondoni svobodno ezdjat "na Berlin" I doseh por po bashke nepoluchili a nepoluchili po prichine , kotoruju ja vam nazval....I anji prekrasno znajut , shto trogatj ih nebudut - po etomu I nagljejut...
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Я думаю, что все проще. Просто на них всем насрать. По большому счету только в Роисе и постсовке о этих волках позорных и знают.
Когда реально кому-то на мазоль наступят - их просто перебьют к херам и все это уместится в небольшой статье с заголовком типа "Клуб ночные волки был разгромлен неизвестными на трассе в Австрии/Венгрии/Польше/Чехии".
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А ты про полицию ВБ...

Это вполне таки реальная история.
Полиции пришлось собирать мотоклубы и просить их не выделываться перед дорожными камерами. В качестве контраргумента было предположено, что, если байкеры не угомонятся, то придется заставлять их вешать номер на переднее крыло, как в 40-х, 50-х, чтобы хоть как-то фиксировать нарушителей.
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eto prosto melkoe huliganstvo - po etomo policija I nechevo nedelajet....kak ja I govoril - budet shto serjoznoe v tot zhe moment vse eti "afigennije motocekljisti" budut za reshotkoi davatj pokazanija drug na druga
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Ой, мля...
Была стрельба. В Техасе. У бара "Твин Пикс". Полвека назад. Два мотоклуба, накачанные алкоголем, пошли стенка на стенку, с оружием. Завалили с десяток. Полиция арестовала 165 участников. Многим дали по два пожизненных. С тех пор остались только криминальные легенды. Да, бывают разборки, с оружием, ведь в байкерах полно ветеранов воен, со всякими проблемами. Но полиция преступников арестовывает, а суд сажает. И никто не визжит о том, что "патриотов ущемляют".
Преступил закон? Ты поставил себя вне его. Кто бы ты ни был - ветеран, судья, педик, байкер.
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Рискнешь это "законопослушному" байкеру сказать, расчитывая на поддержку полиции? :D

От нравятся мне комнатные герои, повидавшие мир...
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О как мне нравятся воспитанные тупой совковой пропагандой и малобюджетными голливудскими боевиками...
ЧИТАЕМ И ПРОЗРЕВАЕМ.

Легенда родилась 17 марта 1948 года в городе Фонтана, штат Калифорния. Именно там и тогда группа мотоциклистов-любителей объявила о создании клуба «Ангелы ада». Позднее во многом благодаря «ангелам» на свет появилась эффективнейшая бизнес-схема, которая работает до сих пор. В этой схеме три важных элемента: производители мотоциклов, армия мотофанатов и небольшая, но шумная группа мотоциклетных отморозков, которые придают всему байкерскому движению романтический ореол и тем самым помогают производителям продвигать свою продукцию. При этом на имидже отвязных и брутальных героев-молодцов зарабатывают и сами мотохулиганы, поскольку байкерское движение с самого начала было многообещающим бизнесом.

А начиналось все весьма благопристойно. В начале ХХ века мотоцикл был довольно дорогой игрушкой для джентльменов, решивших связать свою жизнь со спортом. Джентльмены эти, как водится, организовывали клубы, в которых весело проводили время, в том числе устраивали соревнования и вместе выезжали на тематические пикники. Клубы эти с 1924 года объединяла Американская мотоциклетная ассоциация (АМА), которая уже в те далекие годы имела международное признание и статус официального представителя Международной федерации мотоциклизма - организации со штаб-квартирой в Париже. АМА проводила собственные соревнования и красочные мотоциклетные фестивали, которые в те времена даже отдаленно не напоминали буйные байк-шоу со стриптизершами и десятками галлонов выпитого пива. С респектабельной АМА с удовольствием сотрудничали не менее респектабельные компании-производители мотоциклов вроде Harley-Davidson, и все были довольны.

Тем временем странное словосочетание «Ангелы ада» закрепилось в американской массовой культуре. В 1927 году на экраны вышел кинофильм, фактически блокбастер, снятый будущим сумасшедшим миллиардером Говардом Хьюзом. Авиатор Хьюз сделал картину об отважных летчиках первой мировой войны, причем эскадрилья, в которой они служили, называлась «Ангелы ада», и сам фильм тоже так назывался. Он стал культовым для американских пилотов, и вскоре удачное название, изобретенное Говардом Хьюзом, зажило собственной жизнью.

В 1937 году, когда Япония напала на Китай, группа американских пилотов-добровольцев отправилась бить японцев. Добровольческий корпус американских летчиков в Китае с легкой руки журналистов начали называть «Летающими тиграми», да и сами они с удовольствием давали громкие названия своим эскадрильям. Например, «Ангелы ада». Одним из звеньев этой эскадрильи командовал Арвид Ольсен, известный любовью к моторам и мотоциклам. Именно благодаря ему самый знаменитый клуб в истории байкерского движения получил это авиационное имя.

Со вступлением Америки во вторую мировую войну количество «Ангелов ада» в американских ВВС начало быстро увеличиваться. Так, к примеру, назывался прославленный четырехмоторный бомбардировщик В-17 («летающая крепость»), экипаж которого во время пропагандистского тура по США призывал население покупать военные облигации, так же назывались несколько эскадрилий. К концу войны в сознании американцев название «Ангелы ада» было прочно связано с подвигами боевых летчиков. Когда же война кончилась и отважные пилоты стали возвращаться домой, оказалось, что на их тяге к риску и приключениям можно неплохо заработать.

За годы войны Harley-Davidson превратилась в монополиста в своей сфере. Компания поставила тысячи мотоциклов американской армии и стала весьма крупным предприятием. Когда же война закончилась, армия стала по дешевке распродавать свой мотопарк, и многие американцы с радостью приобретали двухколесные машины. Отставники покупали их с особенным удовольствием, поскольку «Харлеи» были им хорошо знакомы по службе в армии. Многие из них, желая применить на практике приобретенные в войсках технические навыки, открывали мастерские, в которых возились с «Харлеями». Эти механики подходили к делу творчески. Бывшие вояки и молодые американцы, желавшие на них походить, жаждали острых ощущений, которыми была так бедна их мирная жизнь. Мотоциклы в принципе эти ощущения обеспечивали, однако военные «Харлеи» были слишком тяжелыми и неповоротливыми. С этими пороками продукции Harley-Davidson и боролись механики. Они снимали с машин все лишнее, оставляя лишь мотор и раму. Поворотные огни, крылья, металлические щитки, закрывавшие колени ездока,- все это подлежало устранению. Умельцы старались опустить седло пониже, а руль поднять повыше, дабы мотоциклист мог сидеть прямо, минимально нагружая руки. Так появились чопперы, мотоциклы с самобытной внешностью, служившие знаком особых отношений с мототехникой. Постройка чопперов стала первым специфически байкерским бизнесом, который процветает и ныне. Первым, но далеко не последним.

Бойцовский клуб

Дешевизна «Харлеев» превратила мотоспорт в массовое увлечение молодых американцев. В 1940-е годы количество мотоклубов стремительно росло, причем их членами становились уже простые рабочие и служащие. Большинство новых мотоциклистов были людьми молодыми, и, собравшись вместе, они были не прочь немного побузить, выпив одну-две бутылки пива. Повеселившись в уикенд, эти ребята в понедельник возвращались к своим повседневным обязанностям, вновь становились дисциплинированными работниками. Однако на зарождавшемся байкерском движении решили заработать печатные издания, и вскоре некоторые поклонники мотоспорта отказались от в целом благопристойного образа жизни.

4 июля 1947 года в калифорнийском городе Холлистер проходил мотослет, организованный АМА. Руководство ассоциации не могло даже предположить, какой ажиотаж вызовет это событие у любителей мототехники. В одночасье маленький сонный городок запрудила толпа примерно из 4 тыс. человек, многие прибыли на собственных мотоциклах. Поскольку бары и гостиницы Холлистера не могли вместить всех многочисленных гостей, те распивали алкоголь прямо на улицах и тут же укладывались спать. Некоторые клубы устраивали мотогонки непосредственно в городе, распугивая обывателей ревом моторов. Драки, конечно, тоже имели место, да и мусора было предостаточно.

Но все эти события выглядели еще более кошмарными на страницах желтых и желтоватых газет. Пресса сообщала, что армия беспутных мотоциклистов «захватила город», чуть ли не пустила его на разграбление. Журнал Life, например, поместил фотографию пьяного субъекта, уснувшего прямо на мотоцикле, припаркованном посреди бара в окружении пустых бутылок. Фотография была постановочной, но эффект произвела немалый. Мотоциклисты немедленно стали в стране темой номер один. Напуганная скандалом мотоциклетная ассоциация выступила с неуклюжим заявлением, в котором уверяла, что мотолюбители в массе своей добропорядочные граждане, а дебоширов там только 1%. «Мы осуждаем их,- говорил президент АМА.- Их не осуждали бы, если бы они ездили на лошадях, мулах, катались на велосипедах. Но, к величайшему сожалению, они взялись за мотоциклы».

Увы, статистика подтверждает: хулиганов среди грозных байкеров Америки - 1%. Включая тех, кто хотя бы раз нарушил ПДД...
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А тебе вот не пофиг посадят его или нет, если он тебе уже башку из дробовика снес?
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Давай ты для начала почитаешь об этом, а потом попишешь.

Найди ради интереса, как у защитников животных и гринписовцев разнообразно сложились отношения с одетыми в кожу байкерами.
Раздели бедного активиста, который облил байкеров краской, привязали к мотику и возили несколько дней так с собой. А потом просто выкинули в мусорный бак. Полиция даже не пыталась возбудить дело. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, будет урок, кого можно краской обливать, а кого не стоит.
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Да конечно. Ты ж общаешься с байкерами, столько их повидал и знаешь обо всем не по наслышке.
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vse zavisit ot urovnja inteligenicii kazhdovo individa. u nas v LV baikersky klub eto : obshie motoprogulki , obshie tusovki.....nu I vse v principe. V EU baiker - eto prosto chelovek kotory ljubit motocykli....I on sovsem neabizateljno bandit ili bydlo djatel.

debylov hvataet ves de I vo vseh slojah obshestvo
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Это старый спор. Любой лох с мотоциклом хочет считать себя байкером, любой водитель видит в мотоциклисте байкера.
Но есть люди, которые живут идеей байкерства, а не просто иногда гламурно катают по выходным.

На своем примере могу сказать, что в обществе велосипедистом принято считать любое тело на велосипеде. Велосипедлистов, которые ездят в походы, участвуют в гонках, тратят на это некислое количество своего времени и денег и фактически живут этим, гораздо меньше.
Но это совсем другие велосипедисты. Поэтому между собой мы давно договорились отличать человека на велосипеде от велосипедиста. То же самое и с байкерами.

Собственно, это касается и мужчин в целом. Как-то уже принято называть мужчиной любого, у кого между ног шото болтается. Хотя настоящий мужчина обладает еще массой других отличительных качеств, помимо бороды и члена. Хотя в ЕС и это сейчас тоже может нивелироваться.
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А тем временем в России. ТАСС.
--------------------------------------
В Русской православной церкви МК предложили ужесточить просмотр мультсериала «Симпсоны» из-за эпизода, в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме, передает ТАСС.
В РПЦ МК посчитали, что сериал может «пошатнуть моральные устои российских граждан».
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саундтреком к этому пробегу идет песня Шнура "Дорожная"
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Интересный факт. В Сирии повстанцы "нащелкали" за последний месяц 71 танк российско-ассадовских войск

3 - Т90
41 - Т72
27 - Т55

Порошенко сколько за последний месяц наши войска смогли уничтожить танков российских орков под твоим командованием?
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Еданат кальция...
В Сирии погибло свыше 220 ТЫСЯЧ людей.
Сколько твоих родственников и соседей убито в Украине за последние месяцы?
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нельзя так писать. Для сурийцев русня не торговые партнеры.
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И нужно было впускать,под расписку их о понимании своих действий и отказе от охраны. не думаю что они бы больше километра проехали
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Браво братам грузинам..
Ту плісняву русняву з планети потрібно гнати, а не тільки з країн, де люди живуть.
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Молодцы, не хрен этих тварей из "вальера" выпускать.
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Чето гавнобайкеры свое дерьмо по всем странам развозить начали...
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Ото беда!
Шлюхи задомстанова ехали похвастать косметичками из новой коллекции, а им калитку закрыли...
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А они в этот раз тоже только с косметичками, или уже в полном гей-наряде ездить собираются?
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А косметичку у хирурга опять забрали? Ну что ж такое...не везем ему на косметички :D
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Это как тебе в квартиру ломится скрепный с требованием накатить за дидов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия отказала во въезде "путинским байкерам"
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