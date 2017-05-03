 Грузия отказала во въезде "путинским байкерам"

Об этом информирует Грузия-Online, сообщает Цензор.НЕТ.
В МВД заявляют, что они намеревались прибыть в Грузию вчера через КПП "Верхний Ларс".
"По имеющейся информации, речь идет о 50 байкерах, которые направлялись в страну с провокационной целью в рамках мероприятий, посвященных 9 мая", - говорится в сообщении.
"Не едут, успокойтесь" - так ответил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на вопрос журналистов по поводу визита кремлевских байкеров в Грузию. Других разъяснений министр делать не стал.
Небольшой комментарий сделал заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили. По его словам, российским байкерам во въезде в страну было отказано в соответствии с законодательством.
"Есть закон, который регулирует въезд иностранцев в Грузию, их пребывание и выезд. Именно на основании этого закона было принято решение. Пограничник имеет дискрецию расспросить о личности, цели визита и другой информации, и принять на основании этого решение", - заявил Хуцишвили.
Напомним, 2 мая в Софии болгарские и украинские активисты провели акцию против участия местных байкеров в мотопробеге российских "Ночных волков" по странам Европы до Берлина. А накануне, 1 мая, российские мотоциклисты из клуба "Ночные волки", не были допущены на территорию Польши по подозрению в причастности к экстремистской организации. Членам же европейских отделений "Ночных волков", разрешили беспрепятственно пересечь границу.
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В Европе "пешеходы-бейсболисты" называются преступниками. В Европе чтут законы, и за их нарушение (по любым поводам) - стараются поймать. А поймают - обязательно накажут.
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Вот теперь эти остатки пытаются куда-то приткнуться.
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Ващето политическая ангажированность всегда была западлом для настоящих байк-клубов. Переломали бы хоть в одной из Европейских стран ноги и байки кацапам - и эти ипанутые мотопробеги прекратились бы.
И власти ЕС были бы довольны - не замарались. И реальные бакеры были бы в почете.
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p.s. I da , stuknutj I'm po boshke nepomeshalo by , no....
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Многие известные байк-клубы Мира имеют чуть ли не криминальный статус. Это только на Роисе они под президентом.
Например:
Hells Angels - один из крупнейших в мире мотоклубов, имеющий свои филиалы (так называемые "чаптеры") по всему миру. Правоохранительные органы ряда стран называют клуб «бандой мотоциклистов» и обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым, насилии, убийствах и т. д.
Кстати у путинских козюликов именно с Hells Angels и Banditos нифига не срослись дружеские отношения.
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Пикетируем мы МВД в Киеве, шоб добиться справедливого суда над мажором, который в пьяном виде велосипедиста задавил. Поскольку менты по понятным причинам отказались нас сопровождать, нам стали помогать байкеры (среди них и мой друг).
И вот в какой-то момент мой друг подводит своих знакомых байкеров к нам познакомиться. Ну такие суровые реальные дядьки.
И вот один из них от имени всей тусы с искренним недоумением у меня поинтересовался накой нам вся эта возня с ментами, когда гораздо проще просто куском трубы виновнику череп проломить.
То ты просто не с теми мотоциклистами знаком.
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В Великобритании, например, начальнику полиции приходится лично общаться с главами мотоклубов, шоб приструнить их подчиненных. Потому как свой авторитет для этих байкеров святое, а полиция до сраки.
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Чтобы посадить нужны доказательства и свидетели.
50 байкеров, которые говорят, что видят это чепушило в первый раз, против одного чепушилы, который говорит обратной. И полиции нафиг не нужна война на дорогах.
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Когда реально кому-то на мазоль наступят - их просто перебьют к херам и все это уместится в небольшой статье с заголовком типа "Клуб ночные волки был разгромлен неизвестными на трассе в Австрии/Венгрии/Польше/Чехии".
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Это вполне таки реальная история.
Полиции пришлось собирать мотоклубы и просить их не выделываться перед дорожными камерами. В качестве контраргумента было предположено, что, если байкеры не угомонятся, то придется заставлять их вешать номер на переднее крыло, как в 40-х, 50-х, чтобы хоть как-то фиксировать нарушителей.
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Была стрельба. В Техасе. У бара "Твин Пикс". Полвека назад. Два мотоклуба, накачанные алкоголем, пошли стенка на стенку, с оружием. Завалили с десяток. Полиция арестовала 165 участников. Многим дали по два пожизненных. С тех пор остались только криминальные легенды. Да, бывают разборки, с оружием, ведь в байкерах полно ветеранов воен, со всякими проблемами. Но полиция преступников арестовывает, а суд сажает. И никто не визжит о том, что "патриотов ущемляют".
Преступил закон? Ты поставил себя вне его. Кто бы ты ни был - ветеран, судья, педик, байкер.
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От нравятся мне комнатные герои, повидавшие мир...
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ЧИТАЕМ И ПРОЗРЕВАЕМ.
Легенда родилась 17 марта 1948 года в городе Фонтана, штат Калифорния. Именно там и тогда группа мотоциклистов-любителей объявила о создании клуба «Ангелы ада». Позднее во многом благодаря «ангелам» на свет появилась эффективнейшая бизнес-схема, которая работает до сих пор. В этой схеме три важных элемента: производители мотоциклов, армия мотофанатов и небольшая, но шумная группа мотоциклетных отморозков, которые придают всему байкерскому движению романтический ореол и тем самым помогают производителям продвигать свою продукцию. При этом на имидже отвязных и брутальных героев-молодцов зарабатывают и сами мотохулиганы, поскольку байкерское движение с самого начала было многообещающим бизнесом.
А начиналось все весьма благопристойно. В начале ХХ века мотоцикл был довольно дорогой игрушкой для джентльменов, решивших связать свою жизнь со спортом. Джентльмены эти, как водится, организовывали клубы, в которых весело проводили время, в том числе устраивали соревнования и вместе выезжали на тематические пикники. Клубы эти с 1924 года объединяла Американская мотоциклетная ассоциация (АМА), которая уже в те далекие годы имела международное признание и статус официального представителя Международной федерации мотоциклизма - организации со штаб-квартирой в Париже. АМА проводила собственные соревнования и красочные мотоциклетные фестивали, которые в те времена даже отдаленно не напоминали буйные байк-шоу со стриптизершами и десятками галлонов выпитого пива. С респектабельной АМА с удовольствием сотрудничали не менее респектабельные компании-производители мотоциклов вроде Harley-Davidson, и все были довольны.
Тем временем странное словосочетание «Ангелы ада» закрепилось в американской массовой культуре. В 1927 году на экраны вышел кинофильм, фактически блокбастер, снятый будущим сумасшедшим миллиардером Говардом Хьюзом. Авиатор Хьюз сделал картину об отважных летчиках первой мировой войны, причем эскадрилья, в которой они служили, называлась «Ангелы ада», и сам фильм тоже так назывался. Он стал культовым для американских пилотов, и вскоре удачное название, изобретенное Говардом Хьюзом, зажило собственной жизнью.
В 1937 году, когда Япония напала на Китай, группа американских пилотов-добровольцев отправилась бить японцев. Добровольческий корпус американских летчиков в Китае с легкой руки журналистов начали называть «Летающими тиграми», да и сами они с удовольствием давали громкие названия своим эскадрильям. Например, «Ангелы ада». Одним из звеньев этой эскадрильи командовал Арвид Ольсен, известный любовью к моторам и мотоциклам. Именно благодаря ему самый знаменитый клуб в истории байкерского движения получил это авиационное имя.
Со вступлением Америки во вторую мировую войну количество «Ангелов ада» в американских ВВС начало быстро увеличиваться. Так, к примеру, назывался прославленный четырехмоторный бомбардировщик В-17 («летающая крепость»), экипаж которого во время пропагандистского тура по США призывал население покупать военные облигации, так же назывались несколько эскадрилий. К концу войны в сознании американцев название «Ангелы ада» было прочно связано с подвигами боевых летчиков. Когда же война кончилась и отважные пилоты стали возвращаться домой, оказалось, что на их тяге к риску и приключениям можно неплохо заработать.
За годы войны Harley-Davidson превратилась в монополиста в своей сфере. Компания поставила тысячи мотоциклов американской армии и стала весьма крупным предприятием. Когда же война закончилась, армия стала по дешевке распродавать свой мотопарк, и многие американцы с радостью приобретали двухколесные машины. Отставники покупали их с особенным удовольствием, поскольку «Харлеи» были им хорошо знакомы по службе в армии. Многие из них, желая применить на практике приобретенные в войсках технические навыки, открывали мастерские, в которых возились с «Харлеями». Эти механики подходили к делу творчески. Бывшие вояки и молодые американцы, желавшие на них походить, жаждали острых ощущений, которыми была так бедна их мирная жизнь. Мотоциклы в принципе эти ощущения обеспечивали, однако военные «Харлеи» были слишком тяжелыми и неповоротливыми. С этими пороками продукции Harley-Davidson и боролись механики. Они снимали с машин все лишнее, оставляя лишь мотор и раму. Поворотные огни, крылья, металлические щитки, закрывавшие колени ездока,- все это подлежало устранению. Умельцы старались опустить седло пониже, а руль поднять повыше, дабы мотоциклист мог сидеть прямо, минимально нагружая руки. Так появились чопперы, мотоциклы с самобытной внешностью, служившие знаком особых отношений с мототехникой. Постройка чопперов стала первым специфически байкерским бизнесом, который процветает и ныне. Первым, но далеко не последним.
Бойцовский клуб
Дешевизна «Харлеев» превратила мотоспорт в массовое увлечение молодых американцев. В 1940-е годы количество мотоклубов стремительно росло, причем их членами становились уже простые рабочие и служащие. Большинство новых мотоциклистов были людьми молодыми, и, собравшись вместе, они были не прочь немного побузить, выпив одну-две бутылки пива. Повеселившись в уикенд, эти ребята в понедельник возвращались к своим повседневным обязанностям, вновь становились дисциплинированными работниками. Однако на зарождавшемся байкерском движении решили заработать печатные издания, и вскоре некоторые поклонники мотоспорта отказались от в целом благопристойного образа жизни.
4 июля 1947 года в калифорнийском городе Холлистер проходил мотослет, организованный АМА. Руководство ассоциации не могло даже предположить, какой ажиотаж вызовет это событие у любителей мототехники. В одночасье маленький сонный городок запрудила толпа примерно из 4 тыс. человек, многие прибыли на собственных мотоциклах. Поскольку бары и гостиницы Холлистера не могли вместить всех многочисленных гостей, те распивали алкоголь прямо на улицах и тут же укладывались спать. Некоторые клубы устраивали мотогонки непосредственно в городе, распугивая обывателей ревом моторов. Драки, конечно, тоже имели место, да и мусора было предостаточно.
Но все эти события выглядели еще более кошмарными на страницах желтых и желтоватых газет. Пресса сообщала, что армия беспутных мотоциклистов «захватила город», чуть ли не пустила его на разграбление. Журнал Life, например, поместил фотографию пьяного субъекта, уснувшего прямо на мотоцикле, припаркованном посреди бара в окружении пустых бутылок. Фотография была постановочной, но эффект произвела немалый. Мотоциклисты немедленно стали в стране темой номер один. Напуганная скандалом мотоциклетная ассоциация выступила с неуклюжим заявлением, в котором уверяла, что мотолюбители в массе своей добропорядочные граждане, а дебоширов там только 1%. «Мы осуждаем их,- говорил президент АМА.- Их не осуждали бы, если бы они ездили на лошадях, мулах, катались на велосипедах. Но, к величайшему сожалению, они взялись за мотоциклы».
Увы, статистика подтверждает: хулиганов среди грозных байкеров Америки - 1%. Включая тех, кто хотя бы раз нарушил ПДД...
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Найди ради интереса, как у защитников животных и гринписовцев разнообразно сложились отношения с одетыми в кожу байкерами.
Раздели бедного активиста, который облил байкеров краской, привязали к мотику и возили несколько дней так с собой. А потом просто выкинули в мусорный бак. Полиция даже не пыталась возбудить дело. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, будет урок, кого можно краской обливать, а кого не стоит.
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debylov hvataet ves de I vo vseh slojah obshestvo
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Но есть люди, которые живут идеей байкерства, а не просто иногда гламурно катают по выходным.
На своем примере могу сказать, что в обществе велосипедистом принято считать любое тело на велосипеде. Велосипедлистов, которые ездят в походы, участвуют в гонках, тратят на это некислое количество своего времени и денег и фактически живут этим, гораздо меньше.
Но это совсем другие велосипедисты. Поэтому между собой мы давно договорились отличать человека на велосипеде от велосипедиста. То же самое и с байкерами.
Собственно, это касается и мужчин в целом. Как-то уже принято называть мужчиной любого, у кого между ног шото болтается. Хотя настоящий мужчина обладает еще массой других отличительных качеств, помимо бороды и члена. Хотя в ЕС и это сейчас тоже может нивелироваться.
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В Русской православной церкви МК предложили ужесточить просмотр мультсериала «Симпсоны» из-за эпизода, в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме, передает ТАСС.
В РПЦ МК посчитали, что сериал может «пошатнуть моральные устои российских граждан».
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3 - Т90
41 - Т72
27 - Т55
Порошенко сколько за последний месяц наши войска смогли уничтожить танков российских орков под твоим командованием?
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В Сирии погибло свыше 220 ТЫСЯЧ людей.
Сколько твоих родственников и соседей убито в Украине за последние месяцы?
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А могли бы и впустить....
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Ту плісняву русняву з планети потрібно гнати, а не тільки з країн, де люди живуть.
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Шлюхи задомстанова ехали похвастать косметичками из новой коллекции, а им калитку закрыли...
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