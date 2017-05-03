 Лещенко о переписке с Коломойским: Прислал фотографию своей яхты. Потом предложил вести передачу на "1+1"

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп (БПП) Сергей Лещенко.
Комментируя разговор на одной из обнародованных "пленок Онищенко", в котором речь идет якобы о наличии у олигарха Игоря Коломойского компромата на Лещенко, нардеп отметил: "Это неправда. Просто он уже ушел с должности губернатора, утратил государственное влияние. И разве логично после этого было писать о нем больше? Честно говоря, я не хочу комментировать ту конспирологию, которую эти двое, сидя непонятно где, из третьих уст придумали и обсуждали. Никаких оснований считать, что я перестал интересоваться Коломойским, нет. Более того, я даже был допрошен по одному из проводимых дел. Но, поскольку он действительно утратил значительную часть влияния, то на первый план вышли люди, которые, находясь во власти, вдували все, что движется, себе в карман. Они явно были в большем приоритете, чем отставной губернатор".
Вместе с тем, Лещенко отметил, что он какой-то период общался с Коломойским по WhatsАpp.
"Но это был не шантаж; он там присылал на День Независимости фотографию своей яхты. По-моему, полтора года назад. На фотографии была его яхта, желто-голубой флаг, торт в виде национального символа. Может быть он хотел найти какие-нибудь пути…не то чтобы к примирению, а к нормализации отношений. Я на это особо не реагировал. Потом он предложил вести передачу на "1+1". Я сказал, что, к сожалению, не могу принять его предложение. Потом в каком-то интервью сказал, что хотел бы видеть меня министром экономики", - пояснил нардеп.
"Я знаю, что он - человек очень творческий. Может одновременно и воевать, и пытаться наладить контакты. Он меня покрывал семиэтажными матами - и одновременно предлагал помочь мне в расследовании злоупотреблений высшего украинского руководства в Австрии, например. Используя связи, которые есть у него в австрийской политике. Я деликатно поблагодарил, но тоже отказался. Все это сложно комментировать однозначно. Что это значит, наверное, знает только он. Думаю, это нужно просто воспринимать как данность и не пытаться как-то трактовать. Потому что он - человек, у которого несколько сценариев в голове. Начать он может за здравие, а кончить за упокой", - подчеркнул Лещенко.
"Он может с тобой воевать и одновременно налаживать контакты. Такой политический креатив. Я даже не пытаюсь найти какого-то пояснения или логики. Просто он такой человек. То, что он был губернатором, одновременно с этим - гражданином трех стран, да еще и имел интересы в государственных предприятиях - это, конечно, было вопиющим. Классическая олигархическая история. Когда он эту должность оставил, это было правильно со всех точек зрения. И с точки зрения европейских практик, и с точки зрения законов. Сейчас он, конечно, значительно ослаблен. Он должен серьезные деньги Пинчуку по их лондонскому мирному урегулированию. Он потерял банк. И хотя говорят, что он был рад от него избавиться, я слышал, что все-таки у него была личная амбиция этот банк развивать дальше… В то же время у него есть "1+1"; он по прежнему владелец. Насколько я понимаю, он едва отстоял канал. Потому что у него же есть письменная гарантия в Нацбанке, что он своими активами поручается за возврат и рефинансирование. И когда была национализация "Приватбанка", то произошла определенная смена номинальных (или реальных, точно сказать не могу) владельцев канала "1+1". Он пытался этот актив сохранить за собой и, насколько я понимаю, это ему удалось. Но то, что его могут принуждать к политической поддержке Банковой, - это тоже очевидно. Потому что у них есть на него эта расписка", - резюмировал нардеп.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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