 Введение непрямых методов контроля за расходами граждан без реформирования ГФС создаст риски для бизнеса, - Данилюк

"Сначала реформируем ГФС, а потом поговорим о возможности введения "непрямых методов". Мы как раз и отвоевывали такое прочтение этого пункта (в меморандуме с МВФ, - ред.), потому что с нынешней ГФС запускать "непрямые методы" нельзя. Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил он.
При этом Данилюк добавил, что, по его мнению, введение "непрямых методов" без реформирования ГФС создаст колоссальные риски для бизнеса в стране.
"Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил министр.
Он добавил, что слабость ГФС является также одним из аргументов в пользу нецелесообразности проведения в Украине налоговой амнистии.Ранее сообщалось, в марте Кабмин утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации.
Концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.
Ответить
жуй молча
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Судебная реформа уже практически проведена, часть судей из старой системы поменяна, законы работают исправно, в стране куча инвесторов, создавших рабочие места (с украинскими зарплатами).
То по вашему уже можно вводить контроль с непрямыми методами за расходами и доходами граждан?
Ответить
Ответить
Rusin
... придут инвесторы, инвестиции = будут созданы рабочие места, вот над этими всеми "рабочими местами" и имеет смысл проводить "Введение непрямых методов контроля за соответствием расходов и доходов граждан"
Еще тот специалист судебных реформ ))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить