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 Политика Украины, Экономика
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Все про:доходы (495) реформы (2583) Данилюк (189) ГФС (2776)

 Введение непрямых методов контроля за расходами граждан без реформирования ГФС создаст риски для бизнеса, - Данилюк

Введение непрямых методов контроля за соответствием расходов и доходов граждан в Украине возможно только после реформирования Государственной фискальной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр финансов Александр Данилюк.

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"Сначала реформируем ГФС, а потом поговорим о возможности введения "непрямых методов". Мы как раз и отвоевывали такое прочтение этого пункта (в меморандуме с МВФ, - ред.), потому что с нынешней ГФС запускать "непрямые методы" нельзя. Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил он.

При этом Данилюк добавил, что, по его мнению, введение "непрямых методов" без реформирования ГФС создаст колоссальные риски для бизнеса в стране.

"Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил министр.

Он добавил, что слабость ГФС является также одним из аргументов в пользу нецелесообразности проведения в Украине налоговой амнистии.

Ранее сообщалось, в марте Кабмин утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации.

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Концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.
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Страна сошла с ума,офшорный жулик президент,второй офшорный жулик и вор министр финансов и дальше по нисходящей,Украину Вальцманы с Гройсманами превратили в гибридную страну,причём гибрид выглядит очень уродливо
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А в Лугандоне сейчас макароны )))

жуй молча
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Сопля номерная,иди убейся петух об парашу,и поменяй методичку,жуйный лугандонец ты наш,ПНХ
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да Шуколадному явно от жира мозги вовсе оплавились... Пеця явно хочет не своей смертью сдохнут.. от "любови народа до его горлянки".. свои доходы и расходы и пояснить разницы в сотни миллионов баксов Пеця не желает народу Украины???!!!
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Необходимо не только реформирование Государственной фискальной службы. Крайне необходимо провести судебную реформу, уволить "старых" судей из "старой" системы, полностью заменить этих судей - новыми, непрогнившими, без коррупционнного прошлого - нужно чтобы заработал Закон. Если создана порозрачность и Закон работает = Тогда придут инвесторы, инвестиции = будут созданы рабочие места, вот над этими всеми "рабочими местами" и имеет смысл проводить "Введение непрямых методов контроля за соответствием расходов и доходов граждан"
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Правительство страны ежедневно вам докладывает:
Судебная реформа уже практически проведена, часть судей из старой системы поменяна, законы работают исправно, в стране куча инвесторов, создавших рабочие места (с украинскими зарплатами).
То по вашему уже можно вводить контроль с непрямыми методами за расходами и доходами граждан?
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Это кто тут сказочник и рассказывает про прозрачную законность?
Введение непрямых методов контроля за расходами граждан без реформирования ГФС создаст риски для бизнеса, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4327 Rusin

... придут инвесторы, инвестиции = будут созданы рабочие места, вот над этими всеми "рабочими местами" и имеет смысл проводить "Введение непрямых методов контроля за соответствием расходов и доходов граждан"
Еще тот специалист судебных реформ ))))
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ГАВНЮК. Готов любой бред нести - лишь бы сохранить существующий парадокс, когда чиновник при зарплате в 300 уе покупает дом за 500 000 уе. и ни чего ему не скажешь - нет закона.
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Вот только криво контролировать будут чиновники и вовсе не себе подобных, а население!
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Обидно, что украинцы - самые терпеливые люди, из которых сделали терпил
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Эта шобла шоколадных бандитов организовала гибридный геноцид украинского народа. Прав был Кузьма, но в то время его мало кто адекватно воспринимал. Если так будет продолжаться, то скоро все умные и предприимчивые уедут в Европу и США, а здесь останутся одни немощные, слабоумные и бездельники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение непрямых методов контроля за расходами граждан без реформирования ГФС создаст риски для бизнеса, - Данилюк
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