 Введение непрямых методов контроля за расходами граждан без реформирования ГФС создаст риски для бизнеса, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в интервью " Интерфакс-Украина " рассказал министр финансов Александр Данилюк."Сначала реформируем ГФС, а потом поговорим о возможности введения "непрямых методов". Мы как раз и отвоевывали такое прочтение этого пункта (в меморандуме с МВФ, - ред.), потому что с нынешней ГФС запускать "непрямые методы" нельзя. Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил он.При этом Данилюк добавил, что, по его мнению, введение "непрямых методов" без реформирования ГФС создаст колоссальные риски для бизнеса в стране.

"Какой сейчас уровень доверия к ГФС? Его нет вообще. Или мы хотим реально взорвать ситуацию? Нужно сначала заслужить доверие своей работой", - отметил министр.

Он добавил, что слабость ГФС является также одним из аргументов в пользу нецелесообразности проведения в Украине налоговой амнистии.

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Ранее сообщалось, в марте Кабмин утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага ее реализации.Концепция построена на совместном видении министерства и ГФС, а также на основе рекомендаций технической миссии МВФ, таможенно-пограничной службы США, Минфина США, возведенных таможенных стандартов ЕС и рекомендациях Еврокомиссии.