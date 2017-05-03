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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3362) Лещенко (525) Саакашвили (1807) реформы (2583)

 Лещенко о Саакашвили: "Это великий человек. Единственный на постсоветском пространстве, кто добился беспрецедентных реформ"

Реформы, которые провел в Грузии Михеил Саакашвили может увидеть и сравнить с Украиной, каждый украинец, если поедет в Грузию.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп (БПП) Сергей Лещенко.

Комментируя предположения о возможном политическом альянсе Лещенко и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили нардеп отметил: "Ну, для меня это большая честь - чтобы моя фамилия стояла рядом с фамилией бывшего Президента Грузии".

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"У кого-то отношение к нему (Саакашвили. - Ред.) может быть негативным, но это великий человек. Единственный на постсоветском пространстве человек, который добился беспрецедентных реформ. И эти реформы осязаемы для многих украинцев. Потому что, в отличие от Польши (где эти реформы были 20 лет назад и нужна виза, чтобы туда добраться) или реформ Аденауэра (где нужна машина времени, дабы вернуться в прошлое), в случае с Грузией ты можешь сесть на любой доступный вид транспорта, поехать туда и посмотреть. И есть с чем сравнивать - и с Украиной, и со старой Грузией", - добавил нардеп.

На уточняющий вопрос об авторитарном крене в правлении Саакашвили Лещенко ответил: "Нам, находясь в 2017 году в Киеве, сложно анализировать конец нулевых-начало этой декады в Грузии. Мы не владеем информацией на 100%. Я не берусь давать этому однозначную оценку. Хотя бы потому, что, во-первых, у нас об этом нет достоверной информации. А во-вторых, в Украине это невозможно, потому что у нас - другая модель, парламентско-президентская. И у нас есть определенный баланс сил, сильное гражданское общество. Есть уже сформированные независимые журналисты - как минимум в онлайне. Которые в любом случае будут сдерживать попытки какой-то узурпации, если таковые будут. Но я не думаю, что они могут у нас произойти. Тут же вопрос не в узурпации, а в политической воле. Есть она - и у тебя есть палитра инструментов. Ты можешь этого добиваться путем узурпации, компромиссов или апеллирования к народу, медийных кампаний или позитивной пропаганды. То есть у тебя есть разные методы. А когда нет политической воли, ты просто будешь искать аргументы, почему не можешь этого сделать. Как в случае с Порошенко: у него нет политической воли - и он будет говорить, что он этого не может, потому что парламент плохой. Или где-то сидят старые коррупционеры. Или что Янукович и его шестерки до сих пор дергают за какие-то нитки, и оно не работает. Или танки на границе с Россией".

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Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

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а как же иначе, хочешь жить умей вернется да и в каждой стране свои правила, хочешь играть на вершине умей адаптироваться
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Не нужно никого возводить в статус великих потом можно обжечься не меньше. Савченко тоже все называли героем, а получили в результате большое разочарование.
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Ну как бы там нибыло,а реформа МВД в Грузии прошла на ура!Погуглите и узнаете сколько времени денег стоит в Грузии переоформить машину.Для ленивых-в деньгах около 40$ и по времени в пределах получаса.Ну и можете сравнить либо с Украиной или кацапсстаном.А вы говорите плохой реформатор.Если в Грузии мусарню очистили за три дня от совкового мусорья,то для сравнения,даже если брать только постмайдановский период,то не мне вам рассказывать процентовку старых засидевшихся брюхоноговых антиквариатов,оставшихся в органах и продолжающих служить на благо кармана.Фото цветущего Батуми не прилагаю,можете сами найти.
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Мда... Як в тому анекдоті: "нас люди хвалять: ви - мене, а я-вас" створили собі якийсь віртуальний успіх, про який травлять байки в безкінечних інтерв'ю
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так же легче всего, зачем реально работаь на благо страны и народа, когда можно просто красивые легенды сочинять
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Саакашвили единственный настоящий либерал в постсоветском прострастве. За это его ненавидят все эти легионы упырей, которые кормятся с государства.
Если Саакашвили придет к власти, то госаппарат будет сокращен раза в четыре и полномочия чиновников сильно урезаны. Куча паразитов, ныне засевших в госаппарате, останется без средств к существоанию, а люди труда наконец вздохнут с облегчением.
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Какого чёрта ты тогда обсираешь земельную рефориму? Это же буквально первое, что реформировал великий человек в Грузии..... распродал всё, что только нашло своего покупателя.
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Земельная реформа безусловно нужна. Вопрос в том, кто и как ее будет проводить. Я очень боюсь, что наши госворы под видом реформы устроят какую-нибудь гадость, чтобы отжать землю у законных собственников.
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У законных собственников землю можно только купить. И это уже задача этих самых собственников - не лохануться.
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Можно и отжать. Если специально прописать в законах дыры. Эти ребята очень изобретательные, они найдут способ. А учитывая, что у нас ни полиция ни суды ни прокуратура не работают без смазки, то у мелкого собственника призрачные шансы отстоять свои права.
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Странно почему такой "великий человек" по меркам Лещенко, который столько сделал для своей страны не просто лишён гражданства, но и под страхом быть посаженным не может вернутся на территорию Грузии.
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Это наказание за то, что попер против интересов правящего класса чинуш и силовиков. Был бы паинькой мальчиком, сам воровал и другим давал, тогда бы никто его и пальцем не тронул.
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Получается, исходя из Ваших слов, что нынешний президент Грузии является именно "паинькой мальчиком, который сам ворует и другим дает", в результате чего его никто не трогает.
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Так и есть. Сейчас в Грузии наблюдается откат от тех реформ, которые сделал Саакашвили. Возращается коррупция, кумовство. Слышал об этом неоднократно, в том числе и от самих грузин.
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Если он гениально провёл реформы, то откуда тогда весь этот правящий класс чинуш и силовиков? Что за реформы такие?
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А что, разве так трудно уволить людей назначенных при Саакашвили и заменить их на своих?
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Потому-что он личный враг Путина и его ФСБ-ской банды... Среди них -- российского ФСБ-агента Иванишвили и его банды.
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...ПОРОХОБОТЫ КАК С ЦЕПИ
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А ты их лучше железными аргументами, а не клеймом порохоботов. Глядишь кого-то переубедил бы, да и себе уважения прибавил.🙂 А так ты похож на первоклассника, который отбежав на безопасное расстояние орет: а мине не больно, курица довольна!!!
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Ты не прав.Невозможно переубедить того ,кто отрабатывает деньги.
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Если деньги, то конечно. Но много людей просто со своими разными мнениями и суждениями. Лично я иногда меняю свое мнение под действием аргументов тех людей, которым доверяю.
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А вообще -- я не понимаю почему после Майдана после этой энергии когда пригласили всю Грузинскую комманду -- и они делали реальные реформы в Украине -- им всем ставили палки в колеса и их всех постепенно убирали? Почему люди Пшонки в власти до сих пор?
И это после Майдана?
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Воры все равно не дадут Мишико спокойной работать.
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Ну почему? Если будет у него реальная власть в руках посадит первых 100-200 ворюг а остальные разбегутся и не будут мешать.А по другому в Украине не получится.
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Порой, ощущаю себя Саакашвилиботом)). Я хоть и не считаю, что Михаил Саакашвили, как многие, единственный вариант для Украины и т.д, есть и у меня к нему вопросы. Но ребята, на него и его команду льется говно с разных сторон (это доказывает его принципиальную позицию и, что он не угоден ни Порошенку, ни Авакову, ни Опоблоку - слава Богу) и после отставки он не уехал из нашей страны, при всем при этом, мы можем видеть реальный результат работы в Грузии, никто в Украине этим "похвастаться" не может - вот, где голый популизм. И одной из главных его черт является умение собирать, организовывать и управлять командой (многие пишут про Бендукидзе, а кто же его пригласил в Грузию и дал полномочия? или думаете с его смертью умных и честных людей больше нет?), а его амбициозность нам только на руку.
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я думаю, что в скором времени мы увидим истинное лицо и Лещенко и Саакашвили
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Мы его и так уже увидели. Один бездельничал на должности губернатора, помогал своим спонсорам зарабатывать, а второй лоббирует интересы олигархов в Раде
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каждый сейчас пытается выгородить себя, а учитывая то, какая сомнительная репутация за Лещенко тянется, то не удивительно, что он старается так
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Но почему-то никто никак не опровергает информацию о спонсорстве сааки рыгами. Ведь эта информация не раз тут проскакивала. Че молчим идейные защитники? Ведь всем понятно, если что-то шито-крыто, значит это не совсем чисто. Начинать игру нужно честно, чтобы завоевать доверие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко о Саакашвили: "Это великий человек. Единственный на постсоветском пространстве, кто добился беспрецедентных реформ"
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