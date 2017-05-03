 Во время боевой подготовки в зоне АТО подорвался военный, он скончался в больнице

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО.
"По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, которые проходили в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что во время транспортировки в больницу у него остановилось сердце. За его жизнь боролись врачи военно-мобильного госпиталя, однако, к сожалению, спасти не удалось.
Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции.
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