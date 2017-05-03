EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  2067  3
Материалы по теме:
Все про:смерть (4854) военнослужащие (3625) Антитеррористическая операция (16608)

 Во время боевой подготовки в зоне АТО подорвался военный, он скончался в больнице

В зоне Антитеррористической операции во время боевой подготовки подорвался военнослужащий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Читайте также: С начала суток боевики обстреливают из 82-мм минометов позиции ВСУ в Авдеевке. В Павлополе работал вражеский снайпер, - штаб

"По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, которые проходили в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что во время транспортировки в больницу у него остановилось сердце. За его жизнь боролись врачи военно-мобильного госпиталя, однако, к сожалению, спасти не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также: За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дуже сумно коли воїни гинуть... (((співчуття близьким...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время боевой подготовки в зоне АТО подорвался военный, он скончался в больнице
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти