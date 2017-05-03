 Ле Пен получила от Кремля 9 миллионов евро в обмен на поддержку политики России в Украине, - "Эхо Москвы"

Как информирует Цензор.НЕТ на "Эхо Москвы", об этом передает RNS, который ссылается на французский интернет-портал Mediapart.
Отмечается, что посредником при сделке стал спецпредставитель Владимира Путина, сенатор Александр Бабаков.
Правоохранительные органы Франции уже ведут предварительное расследование ситуации, сообщает издание. Утверждается, что в центре схемы по финансированию "Нацфронта" находился соратник Ле Пен по партии Жан-Люк Шафхаузер.
В 2014 году он выступал посредником при получении кредита в Первом чешско-российском банке. С российской стороны эти же функции выполнял член Совфеда и спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков. В личной переписке Шафхаузер утверждал, что Ле Пен готова выступить с заявлением по поводу ситуации на Украине, но она так этого и не сделала. Утверждается также, что посредники встречались в марте прошлого года в Женеве для обсуждения новых кредитов для "Национального фронта" в других российских банках.
Кредит в Первом чешско-российском банке был получен "Национальным фронтом" в сентябре 2014 года. Около года назад его переуступили московский фирме, но АСВ оспаривает эту сделку.
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Эту пару выгнали даже из Макдольдса и они вынуждены питаться прямо на улице, практически с земли. Только Бог знает, сколько они просидели на этих камнях, выпрашивая у прохожих несколько долларов, чтобы хоть раз за день утолить свой голод и та жадность с которой они едят говорит нам о том, что неизвестно когда в следующий раз им перепадёт кусок пищи.
Обратите внимание, что у девушки нет обуви. Этот страшный выбор простого американца - либо ты сытый, либо обутый. Их серая, невзрачная, крайне дешевая одежда показывает нам, что эти люди принадлежат к самым низшим слоям американского общества. Это всё ужасно и наводит на мысли, что мнимое благополучие Америки - это лишь следствие их агрессивной пропаганды.
Да, у нашего читателя возникнет резонный вопрос - за что же выгнали этих несчастных людей из самой низкопробной американской забегаловки? Дело в том, что расизм и антисемитизм в США - это не просто слова, а норма жизни.
Больно смотреть в этот звериный оскал капитализма, больно, но надо, чтобы перед глазами всегда был пример того, как жить нельзя и до чего доводит атмсофера всеобщего нравственного разложения.
Это случайное фото послужит уроком нашим читателям, дабы никогда не повторить судьбу простого американца.
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"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
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