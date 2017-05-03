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 Политика Украины
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Все про:суд (20754) Янукович (32417) государственная измена (123)

 Оболонский райсуд начнет рассматривать дело Януковича завтра в 10:00

Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в четверг, 4 мая в 10 утра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует расписание судебных заседаний.

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Дело о госизмене Януковича рассмотрит коллегия судей в составе председательствующего судьи Владислава Девятко, а также судей Дмитрия Камбулова и Максима Титова.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что суд над Януковичем будет "коренным образом отличаться от судилищ времен Януковича, через который и я был вынужден в свое время пройти", а все права подсудимого будут гарантированы.

По его словам, данный судебный процесс важен не только с точки зрения права, но и с точки зрения предупреждения всем, кто в будущем захочет предать родину.
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никогда холуи порошенки служившие януковичу не посадят своего шефа
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иногда холуи очень быстро сжирают своего шефа. чтоб и костей не осталось...
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Может сразу перед заседанием проверить на минирование? Чтоб потом время не тратить.
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Порошенко верой и правдой служил овощу.был министром экономики у азарова,со всеми вместе поддерживал все решения той власти.орал да здравствуют рыги громче всех,и вдруг он босса посадит,не верю
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Свинья за 3 года украла сколько овощ за 5.тогда нужно двоих судить.кто ж это допустит.будут волокитить .судей менять.заседание раз в месяц или в год.никто не будет сидеть
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переводите сразу хрюнделю на ссрусский, бо потом еще 20 лет переводить будете)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОболонский райсуд начнет рассматривать дело Януковича завтра в 10:00
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