 Оболонский райсуд начнет рассматривать дело Януковича завтра в 10:00

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует расписание судебных заседаний.
Дело о госизмене Януковича рассмотрит коллегия судей в составе председательствующего судьи Владислава Девятко, а также судей Дмитрия Камбулова и Максима Титова.
Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.
Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что суд над Януковичем будет "коренным образом отличаться от судилищ времен Януковича, через который и я был вынужден в свое время пройти", а все права подсудимого будут гарантированы.
По его словам, данный судебный процесс важен не только с точки зрения права, но и с точки зрения предупреждения всем, кто в будущем захочет предать родину.
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