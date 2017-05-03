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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2660) граница (2950) запрет (1090) провокация (1173) Слободян (196)

 Госпогранслужба отказала во въезде 15 иностранцам из-за вероятного участия в провокациях для дестабилизации ситуации в стране

Государственная пограничная служба 30 апреля - 2 мая отказала во въезде на территорию Украины 15 иностранным гражданам в связи с вероятным их участием в провокациях для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На протяжении 30 апреля-2 мая пограничники отказали в пересечении границы 15 лицам, которые, вероятно, ехали с целью принять участие в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины. Среди них граждане Кыргызстана, Беларуси и России. Усиленные меры по охране границы продолжаются", - рассказал он.

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анекдот.
Сидят на рыбалке кацап с украинцем. Тут как клюнет у обоих. Давай вытаскивать, леска переплелась, видят на ихних крючках рыбка золотая, та и молвит человеческим голосом
рыбка:
-отпустите меня рыбаки, три желания исполню..
рыбаки:
Да как так три, коль нас двое?
рыбка:
-ничего не знаю закон такой !
Подумали рыбаки и решили на спичках тянуть. Кому длинная два желания, короткая одно. Вытягивает кацап длинную и загадывает...
кацап:
-обнеси Кацапию огромным забором, чтоб ни один украинец не пролез. Сделала ?
рыбка:
-сделала!
кацап:
-а теперь сделай чтоб в кацапии ни одного украинца не было. Сделала ?
рыбка:
-сделала!
Смеется кацап, радуется..
украинец:
рыбка, так говоришь ни одного украинца в кацапии нет ?
рыбка:
нет !
украинец:
так и забор такой мощный, что ни кто не пролезет ?
рыбка:
точно не пролезет !
украинец:
Тогда рыбка дорогая, заливай эту опалубку бетоном !
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Сейчас в Украине нет власти.Вместо президента премьера шушваль шоколадная.воры
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подхуйловник, про воров расспроси вашего карНавального
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Свинья первый коррупционер в Украине и окружение его воры такие же
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ця гидота ,мокшансько-чурбанська,ніколи не перестане лізти в Україну!! потому, усіх хто лізе, треба їм робити масаж сапками по хребту.... шоб знало падло куди пре!!!!!
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Журнал Аркадия Бабченко

Спасение утопающихГоспогранслужба отказала во въезде 15 иностранцам из-за вероятного участия в провокациях для дестабилизации ситуации в стране - Цензор.НЕТ 9738

starshinazapasa
April 29th, 10:23

В оппозиционщину меня занесло ну лет уже наверное десять как. И все эти десять лет я слышу одно и то же. Но вот сейчас эта фраза раздражает просто уже невозможно как. Вот обожгли глаз Навальному, обожгли глаза активистке "Яблока", облили зеленкой даже мурзилку Варламова, координатора групп против сноса, девушку, четверо избили в подъезде.
И тут же по сетям - "Куда смотрит милиция?", "Почему не реагирует государство?", "Где следственный комитет?"
Блин, друзья, вот вы правда так еще и не поняли, куда смотрит милиция и почему не реагирует государство?
Вот вы правда еще не поняли, что это только начало? Что используются лишь те методы, которые позволяют сдерживать ситуацию? Если для сдерживания достаточно просто запретить митинг - запретят митинг. Если уже недостаточно - плеснут зеленкой или дерьмом. Если и этого мало - изобьют в подъезде. Мало - проломят голову. Опять перестало действовать? Расстреляют. Перестанет сдерживать и это - введут танки.
Вот вы правда этого так еще и не поняли?
Хотите жить в этой стране, пытаться противостоять власти и иметь хоть какое-то ощущение хоть самой призрачной безопасности - в багажник дробовик, в квартиру нарезную "Сайгу", в подмышечную кобуру Т-12, и баллончик с перцовым газом на ремень.
И забудьте, блин, уже про милицию и государство.
Оно куда надо смотрит.
Оно - руководит.
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Вьезж вьездом, но почему не работает такой замечательный инструмент, как высылка из страны... на баржах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба отказала во въезде 15 иностранцам из-за вероятного участия в провокациях для дестабилизации ситуации в стране
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