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 Политика Украины
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Все про:Григоришин (125) Лещенко (525) Мартыненко (372) Онищенко Александр (467)

 Лещенко о перелетах на самолете Григоришина: "Я не хочу комментировать сплетни"

Нардеп (БПП) Сергей Лещенко заявляет, что не встречался с Григоришиным в Лондоне, а также, что его интерес к "делу Мартыненко" никак не связан с общением с Григоришиным.

Об этом Цензор.НЕТ Лещенко рассказал в интервью.

"В Лондоне я ни с Григоришиным, ни с другими олигархами и бизнесменами не встречался. Кроме Чичваркина, и это было совершенно не связано с политикой", - прокомментировал нардеп разговор на одной из обнародованных "пленок Онищенко".

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"Вот как Мартыненко не хочет комментировать сплетни, так и я не хочу комментировать сплетни… Только он не хочет комментировать, потому что это его слова. А я не хочу комментировать, потому что это слова четвертых лиц, которые что-то слышали от третьих лиц, и в разговоре касаются пятых лиц", - добавил Лещенко.

На уточняющий вопрос, когда нардеп последний раз виделся с Григоришиным, Лещенко ответил: "Я его видел на одном из публичных мероприятий, где были депутаты "Народного фронта". Весной этого года. Это было публичное мероприятие в Украине; там были пресса, американские дипломаты, депутаты "Народного фронта", Блока Порошенко".

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"Важно другое: проблемы Мартыненко возникли из-за его коррупции, а не из-за того, что кто-то с кем-то о чем-то договаривался. А Григоришин - это его кум; пусть они в семье разберутся, почему он своего кума подозревает в каких-то неблагонамеренных действиях. Почему у них эта вражда произошла - я не знаю. Ведь в свое время они породичались на почве крестин. Выходит, что у Мартыненко с одним своим другом - Давидом Важаевичем - война; с другим своим другом - Григоришиным - чуть ли не мировые заговоры. Ну, так же можно с ума сойти! Человек просто загнан в угол, у него серьезные проблемы с правоохранительными органами. Поэтому он пытается найти объяснение своих проблем там, где его нет. А они легко объясняются. Он просто занимался коррупцией; это доказанные факты, которые потом будут переданы в суды. Нежелание Мартыненко отвечать по закону проявляется буквально во всем. Взять хотя бы историю с закрытием дела в Украине. В начале этого года его адвокаты неожиданно подают в Соломенский суд требование закрыть дело. И судья в Соломенском суде берется рассматривать этот вопрос. Хотя Мартыненко на тот момент был всего лишь свидетелем, а по кодексу свидетель не может требовать закрытия дела. Но это Соломенский суд - тот самый, где Насиров, где закрывали дело Иванющенко, где принимали к рассмотрению жалобу Ставицкого… И эта судья обязала НАБУ, учитывая доводы стороны Мартыненко, принять решение о его жалобе по закрытию дела", - резюмировал Лещенко.

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Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.





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Не буду...
Не ваше дело...
Это мое личное дело...
Не скажу...
Вот уровень настоящего коррупционера.
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Прикрылся оправданиями марыненка- не хочу комментировать сплетни...
Значит такой же враль.
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Страну раздирают. А тут - "перелеты на самолетах", "Лондон", "послы", "пресса"... Нормально так живем, сплошная туса...
Вспоминаются выборы в Раду 14 года. Все такие патриоты, нищеброды...
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Какие самолёты?Двухметровая соска,пи..бол.и ху..плёт.выше этогоОтправить
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Прям Санта-Барбара целая в раде. С драками, родством и неожиданными поворотами...
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Лещенко давно работает на Григоришина и лоббирует его интересы, поэтому ни слова не говорит о его схемах, так же как и УП никогда плохо о коррупционере Григоришине не пишет, потому что спонсор.
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ему не выгодно выкладывать карты, так и лавочка может прикрыться быстро
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Лещенко - це такий "антикорупціонер", який є "шісткою" антикорупціонерів
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Ну это логично что не хочет. Если бы меня в чем то обвиняли и это была правда, я бы тоже отказался это комментировать))) Как по мне Сережка давно себя дискредитировал своими действиями и ему уже никто не верит.
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Лещенко врет и не краснеет! и как только можно было допустить, что бы такие лицимеры работали депутатами
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он давно только уже "спалился" своей бурной деятельностью, правда не понятно смысл играть в игру толкьо не пойму, все же и так понятно с ним
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Конечно, он просто дружит с российским олигархом уже 12 лет и ничего больше, ну ужинают они в дорогих ресторанах вместе. Так Лещенко и к Пинчуку на завтрак летает и что)
А друзья ему потом и квартиру за полмиллиона и ремонт)
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НЕ, КВАРТИРУ ЛЕЩЕНКИ ДЕВКИ КУПЛИ, ЗА КРАСОТУ У ТРУСАХ
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думаю, что для депутата просто не достойным есть такое поведение и не нужно народ за идиотов держать
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ну где он а где народ, он же себя богом давно возомнил как к кормушке дорвался
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Ну, дійсно, а що там коментувати? Таким, як Сірожа взагалі байдуже, кому продаватись і чиї інтреси лобіювати - РФ чи США, тим більше він плює на думку народу
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Ні за слова, ні за вчинки ніхто відповідальності не несе..а найбільш прикро те, що такі от "лещенки" дорвались до влади, цинічно скориставшись революційними подіями
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Типичная реакция двуличного человека, типа "моя хата скраю, я нічого не знаю", а вы уж там сами разбирайтесь! Ничего нового он не сказал, как обычно его все обвиняют, а он оказывается святой человек)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко о перелетах на самолете Григоришина: "Я не хочу комментировать сплетни"
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