 Лещенко о перелетах на самолете Григоришина: "Я не хочу комментировать сплетни"

Об этом Цензор.НЕТ Лещенко рассказал в интервью.
"В Лондоне я ни с Григоришиным, ни с другими олигархами и бизнесменами не встречался. Кроме Чичваркина, и это было совершенно не связано с политикой", - прокомментировал нардеп разговор на одной из обнародованных "пленок Онищенко".
"Вот как Мартыненко не хочет комментировать сплетни, так и я не хочу комментировать сплетни… Только он не хочет комментировать, потому что это его слова. А я не хочу комментировать, потому что это слова четвертых лиц, которые что-то слышали от третьих лиц, и в разговоре касаются пятых лиц", - добавил Лещенко.
На уточняющий вопрос, когда нардеп последний раз виделся с Григоришиным, Лещенко ответил: "Я его видел на одном из публичных мероприятий, где были депутаты "Народного фронта". Весной этого года. Это было публичное мероприятие в Украине; там были пресса, американские дипломаты, депутаты "Народного фронта", Блока Порошенко".
"Важно другое: проблемы Мартыненко возникли из-за его коррупции, а не из-за того, что кто-то с кем-то о чем-то договаривался. А Григоришин - это его кум; пусть они в семье разберутся, почему он своего кума подозревает в каких-то неблагонамеренных действиях. Почему у них эта вражда произошла - я не знаю. Ведь в свое время они породичались на почве крестин. Выходит, что у Мартыненко с одним своим другом - Давидом Важаевичем - война; с другим своим другом - Григоришиным - чуть ли не мировые заговоры. Ну, так же можно с ума сойти! Человек просто загнан в угол, у него серьезные проблемы с правоохранительными органами. Поэтому он пытается найти объяснение своих проблем там, где его нет. А они легко объясняются. Он просто занимался коррупцией; это доказанные факты, которые потом будут переданы в суды. Нежелание Мартыненко отвечать по закону проявляется буквально во всем. Взять хотя бы историю с закрытием дела в Украине. В начале этого года его адвокаты неожиданно подают в Соломенский суд требование закрыть дело. И судья в Соломенском суде берется рассматривать этот вопрос. Хотя Мартыненко на тот момент был всего лишь свидетелем, а по кодексу свидетель не может требовать закрытия дела. Но это Соломенский суд - тот самый, где Насиров, где закрывали дело Иванющенко, где принимали к рассмотрению жалобу Ставицкого… И эта судья обязала НАБУ, учитывая доводы стороны Мартыненко, принять решение о его жалобе по закрытию дела", - резюмировал Лещенко.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Не буду...
Не ваше дело...
Это мое личное дело...
Не скажу...
Вот уровень настоящего коррупционера.
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Значит такой же враль.
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Вспоминаются выборы в Раду 14 года. Все такие патриоты, нищеброды...
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А друзья ему потом и квартиру за полмиллиона и ремонт)
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