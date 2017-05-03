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 Политика Украины, Общество
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Все про:обыск (1071) разоблачение (18) СБУ (14137) Dragon Capital (2)

 Создатель софта "Стахановец" Яхимович обещает публикацию серии материалов, компрометирующих СБУ

Украинский предприниматель и создатель софта "Стахановец" Михаил Яхимович в ответ на действия Службы безопасности Украины обещает начать публикацию серии компрометирующих ее материалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

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"15 мая в 10:00 на этой страничке я начну делать публикации, с включением материалов, собранными моими юристами для защиты в судебном разбирательстве по криминальному делу, открытому СБУ по поводу ПО Mirobase (Стахановец). Сотрудники ДКИБ СБУ знают, что эти материалы у меня на руках. Намекну - речь пойдет об фальсификации контрольных закупок, растрате государственных средств, издевательствах сотрудников СБУ над героем и ветераном АТО, лживых заявлениях спикера СБУ при попытках оправдаться за наезд на Dragon Capital и "Укргаздобычу", реальных результатах экспертизы, на которую ссылаются следователи СБУ при выписке ордеров на обыск украинских предприятий", - пишет Яхимович.

Яхимович заявляет, что осознает: эти публикации "нанесут непоправимый ущерб репутации СБУ в обществе".

"Я оставляю время, во-первых, чтобы подготовить материалы к публикации, и, во-вторых, чтобы у СБУ появился шанс снизить свои неизбежные репутационные потери. Например, вы можете, не дожидаясь документального разоблачения, опровергнуть сами свои заявления. Это касается, прежде всего, ваших слов о том, что якобы программное обеспечение "Стахановец" запрещено с 2016 года, ну и, конечно же, ключевой фразы "Серверы, на которые загружается информация, расположены в России, а разработчик программы сотрудничает с ФСБ". Оставляю вам подсказку - фрагмент документа, в котором ваши же эксперты опровергают ваши же слова. Даже не думайте, что это какая-то торговля - публикации будут сделаны в любом случае", - пишет предприниматель.

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Также он отметил, что на сайте бренда Mirobase, под которым ПО используется в Украине, запустил счетчик обратного отсчета до первой публикации.

Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча".

У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.

В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".
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то есть подсматривать при помощи видеокамеры это не извращение, а при помощи программы - да ?
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еще раз повторяю, если это ПУБЛИЧНОЕ место, то нужно обеспечивать БЕЗОПАСНОСТЬ сотрудников, что бы какой ни будь урод им не угрожал. Это не то о чем ты думаешь.
Еще ставят видео на производствах, что бы контролировать безопасность рабочих.
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давно существуют программы удаленного наблюдения за предприятием через интернет посредством веб камер, директора неделями на предприятии не появляются, но у себя на мониторе смотрят (гады )
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ты наверное не хочешь читать что я тебе пишу. Ненужно путать личную жизнь с общественной безопасностью.
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да какая личная, общественная жизнь на частных предприятиях. Хозяин ставит у себя на предприятия средства видео, аудио (да, да слушают своих сотрудников) и прочую фигню какую посчитают нужно, никто им не указ. Приватна власнисть.
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Читають написи на заборі а Конституцію вивчають.
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скажи, суперсепць, а вебка без ПО буде показувати? а я зможу стежити за людьми за допомогою вебкамер Києва і яких в іннеті як гівна? То може київську міськраду заарештувати як шпигунів і Кличка як агента 000 в першу чергу? Сьогодні в школі вихідний, що ти дома і в ефір брєд несеш? Моя фірма що хочу те і роблю, а не подобається шукай роботу в автодорі!
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"один дурак может задать такой вопрос, что сто мудрецов не ответят"(с)
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Просто деякідурні, точніше телепні безмозглі, хочутьздаватись розумними. Як кажуть, не з таким рилом та в пушний ряд!
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Я никому не доверяю, даже себе иногда.Смутное время настало
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Когда в совке я ходит в одно секретное КБ, была такая картина все бежали с о автобусной остановки, что бы вовремя пройти проходную. Зато потом весь день курили в туалете.
Это я к тому, что никакой контроль не заменит личную заинтересованность. Все эти Стахановцы совком воняют. Одно название чего стоит...
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Да там просто гестапо какое то у этого продукта! ЕПТ! НУ или минимум ФеСеБе.
Родимое наше СыБыУ наверное почувствовало конкурента.
Короткую цитату с сайта http://mirobase.com
"Предотвращает риски, контролирует действия сотрудников, определяет эффективность работы персонала и помогает принимать правильные управленческие решения.
На программном уровне контролирует действия сотрудников, автоматически регистрирует все активности, анализирует собранную информацию и предоставляет отчёт руководителю.
Клавиатурный почерк у каждого человека уникален и его можно использовать как биометрическую характеристику, которое много скажет о морально-психологическом состоянии конкретного пользователя ПК...."

Вот шо то такое уже слышал.... мож звучало как "шаг вправо, шаг влево расстрел....." -ну оччччень похоже.
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Чув таку річ як тахогрраф? знаєш для чого вона?
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Яхимович - данецьке падло? Вперше цей софт застосували на підприємствах ахметки щоби спостерігати за своїми рабами. Софт досить хитро замаскований в системі. Втім, запрошений випускник Харківської поліцейської академії, колишній айті-"безпечник" банку, виявив і зламав цей софт протягом двох годин. Зламав елегантно, непомітно.
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ПРОСТОЙ ЕВРЕЙСКИЙ мальчик Миша Яхимович хочет чуть чуть разозлить сбу,у ЭТОГО ШАЛУНИШКИ ВИДНО СИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА,НУ-НУ,БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ.
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Ця вся шиза зі шпигунським ПО для повних імбіцилів! Дані яке це ПО типу збирало це персоналізована інформація про працівників які я можу отримати у податківців за банку горілки! Що це за такі секрети про робітників якими цікавиться ФСБ? І питання, кому вони цю інфу пересилали? Бред повний ! Раджу всім хто на цю хрєнь ведеться повикидати мобільні телефони і пральні машини а андроїд і гугл записати в шпіонів, вони не то що знають ваш номер телефону а уявіть, навітьнавіть знають де ви зараз знаходитесь і з ким спілкуєтесь! А фейсбук і твітер взагалі чисто піндосовські розвідники а оскільки їх пишуть в т.ч. і емігранти кацапи то треба америці війну оголосити! Кантора перетворилдась в звичайну зливну яму яка обслуговує виродків-корупціонерів.
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Не надо обещать - делай! Пока это просто треп и выглядит как страстное желание пойти на "договорняк" с СБУ. Кроме угроз и обещаний - ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздатель софта "Стахановец" Яхимович обещает публикацию серии материалов, компрометирующих СБУ
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