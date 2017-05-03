 Создатель софта "Стахановец" Яхимович обещает публикацию серии материалов, компрометирующих СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"15 мая в 10:00 на этой страничке я начну делать публикации, с включением материалов, собранными моими юристами для защиты в судебном разбирательстве по криминальному делу, открытому СБУ по поводу ПО Mirobase (Стахановец). Сотрудники ДКИБ СБУ знают, что эти материалы у меня на руках. Намекну - речь пойдет об фальсификации контрольных закупок, растрате государственных средств, издевательствах сотрудников СБУ над героем и ветераном АТО, лживых заявлениях спикера СБУ при попытках оправдаться за наезд на Dragon Capital и "Укргаздобычу", реальных результатах экспертизы, на которую ссылаются следователи СБУ при выписке ордеров на обыск украинских предприятий", - пишет Яхимович.
Яхимович заявляет, что осознает: эти публикации "нанесут непоправимый ущерб репутации СБУ в обществе".
"Я оставляю время, во-первых, чтобы подготовить материалы к публикации, и, во-вторых, чтобы у СБУ появился шанс снизить свои неизбежные репутационные потери. Например, вы можете, не дожидаясь документального разоблачения, опровергнуть сами свои заявления. Это касается, прежде всего, ваших слов о том, что якобы программное обеспечение "Стахановец" запрещено с 2016 года, ну и, конечно же, ключевой фразы "Серверы, на которые загружается информация, расположены в России, а разработчик программы сотрудничает с ФСБ". Оставляю вам подсказку - фрагмент документа, в котором ваши же эксперты опровергают ваши же слова. Даже не думайте, что это какая-то торговля - публикации будут сделаны в любом случае", - пишет предприниматель.
Также он отметил, что на сайте бренда Mirobase, под которым ПО используется в Украине, запустил счетчик обратного отсчета до первой публикации.
Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча".
У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.
В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".
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У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс(135)
В Волынской области изъяли более тонны янтаря. ФОТОрепортаж(39)
К обыскам в Dragon Capital причастен Грановский, - Лещенко(32)
"Около 300 компаний в Украине используют "шпионский" софт "Стахановец", - СБУ(120)
Почему бензин не дешевеет вслед за нефтью(5)
"Самый результативный обыск": табачный монополист "Тэдис" оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко(31)
Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ(90)
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Еще ставят видео на производствах, что бы контролировать безопасность рабочих.
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Это я к тому, что никакой контроль не заменит личную заинтересованность. Все эти Стахановцы совком воняют. Одно название чего стоит...
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Родимое наше СыБыУ наверное почувствовало конкурента.
Короткую цитату с сайта http://mirobase.com
"Предотвращает риски, контролирует действия сотрудников, определяет эффективность работы персонала и помогает принимать правильные управленческие решения.
На программном уровне контролирует действия сотрудников, автоматически регистрирует все активности, анализирует собранную информацию и предоставляет отчёт руководителю.
Клавиатурный почерк у каждого человека уникален и его можно использовать как биометрическую характеристику, которое много скажет о морально-психологическом состоянии конкретного пользователя ПК...."
Вот шо то такое уже слышал.... мож звучало как "шаг вправо, шаг влево расстрел....." -ну оччччень похоже.
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