 На фестивале "Украина и Израль вместе" соберут средства для помощи детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам волонтера Оксаны Лазебник (Ксюши Киевской) В течении недели гости фестиваля смогут насладиться хорошей музыкой, вкусно поесть, пообщаться с единомышленниками, познакомиться поближе с украинской культурой, а самое главное - помочь детям, пострадавшим в результате военных действий на Востоке Украины.
В основе фестиваля - разнообразная программа с участием звёзд первой величины мирового уровня. Среди них:
Ада Роговцева-народная артистка СССР,
Ахтем Сеитаблаев-актёр, режиссёр,театральный деятель,
Ева Аш-участница проекта "Голос дети",
Ярослав Малый-солист МАЧЕТЕ/ТОКИО с сольным концертом,
Дмитрий Гершензон - солист дуэта "Свитязь",
Грузинский Национальный Балет под руководством Тамаза Цициашвили.
Мероприятие организовано совместно украинским Благотворительным Фондом "Стричка Надии" и израильским волонтерским движением "Допомога" для международной несколькотысячной аудитории.
Все собранные средства, в рамках благотворительного фестиваля, будут направлены на оздоровление 200 детей: круглых сирот, родители которых погибли в зоне АТО; детей пострадавших в зоне АТО; детей из "серых зон" Донецкой и Луганской областей, которые особенно нуждаются в помощи.
Организаторы фестиваля призывают помочь всех желающих. Нужна помощь в содержании в Тель-Авиве 10 детей погибших героев АТО и пострадавших в зоне АТО.
Карта БФ"Стрічка Надії":
Прив ат Банк: 5169 3305 1096 4205
363 20
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Когда Израиль начнет продавать Украине хотя бы то снаряжение, которое он продает россии,
можно будет говорить, что Украина и Израиль вместе.
Пока что Израиль поддерживает агрессора россию.
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