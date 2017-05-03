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Все про:дети (3119) Израиль (819) Роговцева (25) фестиваль (261) волонтеры (2383)

 На фестивале "Украина и Израль вместе" соберут средства для помощи детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе

С 23 по 30 мая 2017 года в Тель-Авиве пройдёт первый масштабный Благотворительный фестиваль международного уровня "УКРАЇНА І ІЗРАЇЛЬ РАЗОМ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам волонтера Оксаны Лазебник (Ксюши Киевской) В течении недели гости фестиваля смогут насладиться хорошей музыкой, вкусно поесть, пообщаться с единомышленниками, познакомиться поближе с украинской культурой, а самое главное - помочь детям, пострадавшим в результате военных действий на Востоке Украины.

На фестивале Украина и Израль вместе соберут средства для помощи детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе 01

В основе фестиваля - разнообразная программа с участием звёзд первой величины мирового уровня. Среди них:

Ада Роговцева-народная артистка СССР,

Ахтем Сеитаблаев-актёр, режиссёр,театральный деятель,

Ева Аш-участница проекта "Голос дети",

Ярослав Малый-солист МАЧЕТЕ/ТОКИО с сольным концертом,

Дмитрий Гершензон - солист дуэта "Свитязь",

Грузинский Национальный Балет под руководством Тамаза Цициашвили.

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Мероприятие организовано совместно украинским Благотворительным Фондом "Стричка Надии" и израильским волонтерским движением "Допомога" для международной несколькотысячной аудитории.

Все собранные средства, в рамках благотворительного фестиваля, будут направлены на оздоровление 200 детей: круглых сирот, родители которых погибли в зоне АТО; детей пострадавших в зоне АТО; детей из "серых зон" Донецкой и Луганской областей, которые особенно нуждаются в помощи.

Организаторы фестиваля призывают помочь всех желающих. Нужна помощь в содержании в Тель-Авиве 10 детей погибших героев АТО и пострадавших в зоне АТО.

Карта БФ"Стрічка Надії":

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А организаторы фестиваля в курсе, что Израиль продает России боевые беспилотники?
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можем повторить. и по московским... ОНИ НЕ ДЕТИ а враги - а у врага нет не пола не возраста
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хирург, ті что ли? касметичку у милонова в постели не забіл?
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друзяшек по палате ищешь? у санитаров спроси.
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в палатах наросии стоят компьютері с доступом на цензор?
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А чому дітей наших загиблих Героїв везуть до Ізраїлю разом з дітьми з АТО, батьки та рідні яких вбивають наших солдат на Донбасі? Діти наших Героїв це золотий генофонд української нації і прирівнювати їх до дітей зрадників та сепаратистів не можна. Зрадники та сепаратисти будуть прокляті народом України до сьомого коліна а їх дітям та онукам прийдеться ще довго відмолювати гріх своїх батьків! Діти з АТО, постраждалі від війни це живі свідки злочинів влади, яка не евакуювала дітей з зони бойових дій, злочинів батьків, які свідомо відмовились від евакуації і лишили своїх дітей в небезпеці, злочинів путіна та його бандитів які стріляють та ставлять міни на нашій землі. Що ми маємо показати світу цим благодійним проектом, що влада в Україні не належить народу України і не може захистити ні власних солдат, ні дітей загиблих вояків, ні місцеве населення? Так це піар-акція путіна по дискредитації України в проросійському Ізраїлі! Досить показувати всьому світові нашу неміч та ідіотизм нашої влади!
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Куда будет сваливать чоколадный с украденными миллиардами? - правильно - туда же где фестиваль организовали.
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Сборная Украины стала триумфатором Чемпионата мира по историческому средневековому бою (ИСБ). В финале, который состоялся в Барселоне, наша команда разгромила Россию. Франция стала третьей.
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а я то думаю чому "наші" чиновники з награбованими в Україні грошима ховаються у Ізраїлі...а тут все просто "українські" пейсорилі та Ізраїль разом...
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лучше бі насобирали на презервативі для их родителей
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пусть заберут своих жидовских скотов, тогда идеткам помогать не придется
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А кто организаторы фестиваля ? Кого посетила эта светлая идея ?
Когда Израиль начнет продавать Украине хотя бы то снаряжение, которое он продает россии,
можно будет говорить, что Украина и Израиль вместе.
Пока что Израиль поддерживает агрессора россию.
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в ізраїлі також є свої порошенки,які продають дрони росії.ці дрони успішно використовуються в бойових діях проти держави ізраїль.торгові партнери.Здогадайтесь,де проходять збори Хезболли і Хамасу?Істинні віряни культу золотого тільця ,нехай їхня торгівля погорить.
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Смотрю эти коменты и поражаюсь.Копии русских коментов.Люди совсем озверели
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boris solovyov ,як торгівля,як там торговий партнер Сарух аль Кассамі?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа фестивале "Украина и Израль вместе" соберут средства для помощи детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе
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