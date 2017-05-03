 Нацбанк поддержал введение "разового декларирования"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на обсуждение мер по борьбе с оттоком капитала из Украины при участии руководства НБУ и Министерства финансов.
Нацбанк напомнил, что в 2016 году при его поддержке на Нацсовете реформ были представлены и переданы в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики два законопроекта по противодействию снижению налоговой базы и перемещению прибылей за границу (BEPS) с учетом международных инициатив Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Эти инициативы предусматривают введение 5 ключевых рекомендаций, включая раскрытие физлицами-резидентами участия в иностранных компаниях, ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами, предотвращение злоупотреблений с применением договоров об устранении двойного налогообложения, предотвращение избежания статуса постоянного представительства и введение раскрытия информации о структуре международных групп компаний.
Также сообщается, что две из предложенных 5 ключевых рекомендаций поддерживает и Министерство финансов, но без реализации всех ключевых рекомендаций провести полномасштабную либерализацию валютного регулирования будет невозможно.
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Кому беда, а кому - нова хатинка.
Специально для вкладчиков банков-банкротов я нашёл новую "хонку" директора распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ворушилина.
Стоимость его личного лесного рая - более 10 миллионов гривен.
Детальные фото, видео, описание и цены - на моем блоге.
http://dubinsky.pro/pribylnoe-bankrotstvo-novyy-dom-glavy-f… Наслаждайтесь природой
"Прибыльное" банкротство: новый дом главы Фонда гарантирования вкладов Ворушилина
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Какого хрена Нацбанк лезет в ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения?
Им заняться нечем??? Они уже гривну вернули к 8 грн/$????
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У нее в обязанностях это записано: Основной функцией Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины.
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щоб скупити землю,
і будемо далі красти, а вселякі там е-деларування
нас вже не будуть лякати
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Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 7,64 - 11,3%, на віскі, ром та джин - на 3,5 - 4,6%, на коньяк (бренді) - на 3,4 - 6,1%, на вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7 - 1,8%.
З проектом відповідної Постанови можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку за посиланням: http://bit.ly/2poJ9sR.
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