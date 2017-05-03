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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:декларация (954) налоги (2473) НБУ (4244)

 Нацбанк поддержал введение "разового декларирования"

Национальный банк Украины поддерживает введение "разового декларирования". По мнению ведомства, это будет способствовать валютной либерализации и расширению налоговой базы в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на обсуждение мер по борьбе с оттоком капитала из Украины при участии руководства НБУ и Министерства финансов.

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Нацбанк напомнил, что в 2016 году при его поддержке на Нацсовете реформ были представлены и переданы в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики два законопроекта по противодействию снижению налоговой базы и перемещению прибылей за границу (BEPS) с учетом международных инициатив Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эти инициативы предусматривают введение 5 ключевых рекомендаций, включая раскрытие физлицами-резидентами участия в иностранных компаниях, ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами, предотвращение злоупотреблений с применением договоров об устранении двойного налогообложения, предотвращение избежания статуса постоянного представительства и введение раскрытия информации о структуре международных групп компаний.

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Также сообщается, что две из предложенных 5 ключевых рекомендаций поддерживает и Министерство финансов, но без реализации всех ключевых рекомендаций провести полномасштабную либерализацию валютного регулирования будет невозможно.


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легализация оффшоров и выведенного бабла
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Тоже самое, что и "нулевое" декларирование - отсчет будет вестись от этой декларации (все что наворовал и успел туда записать - типа честно заработанное)
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Александр Дубинский
Кому беда, а кому - нова хатинка.
Специально для вкладчиков банков-банкротов я нашёл новую "хонку" директора распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ворушилина.
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Нацбанк поддержал введение "разового декларирования" - Цензор.НЕТ 5197
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У Нацбанка - одна задача: стабильность денежной единицы, гривны.
Какого хрена Нацбанк лезет в ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения?
Им заняться нечем??? Они уже гривну вернули к 8 грн/$????
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Позвольте спросить, а почему именно 8, а не 5 или 2 (как при вводе гривны)?!
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Глава НБУ Гонтарева пришла в Нацбанк с курсом 8, должна уйти из него с курсом 8.
У нее в обязанностях это записано: Основной функцией Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины.
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"ми накралися, а зараз треба легалізуватися",
щоб скупити землю,
і будемо далі красти, а вселякі там е-деларування
нас вже не будуть лякати
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з метою захисту споживачів від контрафактної та сурогатної продукції та зменшення частки тіньової економіки Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 7,64 - 11,3%, на віскі, ром та джин - на 3,5 - 4,6%, на коньяк (бренді) - на 3,4 - 6,1%, на вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7 - 1,8%.
З проектом відповідної Постанови можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку за посиланням: http://bit.ly/2poJ9sR.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк поддержал введение "разового декларирования"
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