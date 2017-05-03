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Все про:выборы (21707) суд (20753) Навальный (351)

 Приговор Навальному по делу "Кировлеса" вступил в силу, теперь его шансы на участие в выборах президента РФ мизерные

Судья Кировского областного суда Михаил Обухов оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу "Кировлеса".

Таким образом приговор вступил в силу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Россия".

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"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - огласил решение судья в среду, 3 мая.

Согласно пункту 5.2 закона РФ "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшие десять лет, если суд не снимет с него судимость.

Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Следовательно, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

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Оппозиционер ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента весной 2018 года и уже открыл избирательные штабы в нескольких десятках городов.

Напомним, что в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию "Кировлес", путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова - виновным в пособничестве данному преступлению. Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно.
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анальный это шестерка хуйла и замануха для ваты?
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да если честно нам все равно что там на мордовии происходит и кто кому тсарь и главный карлик. Главное чтобы русни дохло как можно больше.
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навальний не бутерброд,забагато уваги до свійської "опозиції" хуйлостану.
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Навальный для Хуйла -как новогодняя Ёлка для Овоща,в конце будет венок.
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Гипотетическая победа Навального ничего Миру не даст
Это будет всего лишь временный отскок имперского шовинизма
Только полное поражение путинизма с приговорами на Международном Уголовном Трибунале, уголовное преследование адептов и руководителей даст шанс новой России на покаяние и возрождение
Навальный этого не даст - он всго лишь "молодой путен"
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Навальный как политик на Путю вообще не похож.
У меня нет обьяснения, почему тут обсирают Навального, единственного, кто хоть что-то сделал против действующей власти (после Немцова). А говорить, что это проект Пуйла - это не более, чем еще одна концепция теории заговора. Так можно сомневаться во всем. У меня есть знакомый, который думает, что ракеты в космос не летают и что все сьемки запуска созданы в Голливуде.
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ВиолончеГлист Навальный обокрал РАБссию на миллиарды долляров. я об этом знал еще в 2011 году..
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Никитке Белых подельнику Навального накинут лет 10 аталаги и будут срок мотать в ГУЛАГе незабвенном что Солженицын в 1945г. ..
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Выборы..?? В паРаше..?? Не смешите мои тапки...там хуйло будет править до гробовой доски...а приемник будет назначен ФСБ.....
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А так дышал,так дышал(Анекдот)Остался Мальцев
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Для Хуйла факт на лицо,а для остальных на рыло..?
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Железные факты от Чаек!Они фуфло не гонят
Приговор Навальному по делу "Кировлеса" вступил в силу, теперь его шансы на участие в выборах президента РФ мизерные - Цензор.НЕТ 1853
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Путлеров на РАБсии аж четверо и все разного роста...
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Династия семейства Романовых насиловала РАБссию ровно 304 года,команда Путлеров этоот рекорд побъёт...
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Идите вы кировлесом, навальные и прочая шобла, признавшая "крымнаш"!
Глубоко до одного места, как там кацапы друг друга сношают...
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Как можно собрать всех россиянских политиков в одесский Дом профсоюзов?
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Романовыми они стали позже,а на самом деле это и есть Орда.
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в финале кубка РАЬссии по футболу произошла массовая драка футболистов стенка на стенку...,мацковский Локомотив и Урал из Екатеринбурга месили друг руга нехило...
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у него и без этого шансов было ноль целых хуй десятых.
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изданию Уолл Стрит Джорнел стали известны подробности беседы Путлера и Трампыча по спецсвязи.Карочи Путлера вызывают на ковёр в Гамбург.
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В смысле будет аки Гейша,ублажать,стрелять глазками,саке наливать
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Невзрачная личность с подозрительной биографией и уголовными делами.То же самое Х..ло,только помоложе и подлиннее))
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в 21 веке окромя Путлера четыре войны сочинить никому не удалось за 15 лет.Путлеру в Гамбурге дадут шНобелевскую премию мира.За Чечню.Грузию,Украину и Сирию..Из Гамбурга Путлера будут встречать Почетный караул,и Йося Кабздон с песней ,типа.. не думай ВАВАн ВАТАн о пулях бомбах снарядах и секундах свысока,не то сыграешь в ящик в Мавзолейный..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПриговор Навальному по делу "Кировлеса" вступил в силу, теперь его шансы на участие в выборах президента РФ мизерные
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