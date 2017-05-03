 Приговор Навальному по делу "Кировлеса" вступил в силу, теперь его шансы на участие в выборах президента РФ мизерные

Таким образом приговор вступил в силу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Россия".
"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - огласил решение судья в среду, 3 мая.
Согласно пункту 5.2 закона РФ "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
Таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшие десять лет, если суд не снимет с него судимость.
Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. Следовательно, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.
Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.
Оппозиционер ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента весной 2018 года и уже открыл избирательные штабы в нескольких десятках городов.
Напомним, что в феврале 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию "Кировлес", путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова - виновным в пособничестве данному преступлению. Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно.
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Это будет всего лишь временный отскок имперского шовинизма
Только полное поражение путинизма с приговорами на Международном Уголовном Трибунале, уголовное преследование адептов и руководителей даст шанс новой России на покаяние и возрождение
Навальный этого не даст - он всго лишь "молодой путен"
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У меня нет обьяснения, почему тут обсирают Навального, единственного, кто хоть что-то сделал против действующей власти (после Немцова). А говорить, что это проект Пуйла - это не более, чем еще одна концепция теории заговора. Так можно сомневаться во всем. У меня есть знакомый, который думает, что ракеты в космос не летают и что все сьемки запуска созданы в Голливуде.
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Глубоко до одного места, как там кацапы друг друга сношают...
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