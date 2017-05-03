 Задолженность украинцев за газ превысила 7 млрд грн, - Госстат

Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда грн, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 миллиарда грн.
Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) - до 1,3 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) - до 345,5 миллиона грн.
По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда грн, из которых было оплачено 28,6 миллиарда грн. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%.
Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.
По данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 9,390 миллиарда грн, за водоснабжение и водоотведение - 1,526 миллиарда грн, за содержание домов и придомовых территорий - 2,432 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов - 386,9 миллиона грн.
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- а если не будут брать - отрежим газ ! ..."
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Я вот платил ежемесячно по счетчику - тут бац - приходит вдруг квитанция, что у меня якобы 500 грн долга. Откуда - хз, но либо плати, либо едь в будний день черти-куда разбирайся.
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Как-то так ...
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гнойман бы объявил, всего каких то 12%
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простенькое заявление, у вас ошибка, пересчитайте плиз
можно второе на имя начальника, ваши подчиненные за вашей спиной мутят, в таком духе
копии квитанций, за квартал, пол года и тд........
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В приниципе трендь нормальньій. Так и надо. Бо за отопление и подогрев водьі с нас дерут три шкурьі такие персонажи, как печально гудящее рьіжее говно татарской наружности и другие подонки, в том числе и откровенньіе уголовники с расейскими аусвайсами типа бабакова.
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ОТКЛЮЧАЙТЕ, что вы сопли жуете !
Не нужна ваша "услуга", можете идти с ней сами знаете куда.
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18.09.15 13:21 Себестоимость добычи украинского газа -
$70-100 за тыс. куб. Мускорта
Себестоимость для населения = 80 долл. Стоимость для населения = 7200 грн. Т.е. 327 долл.
247 долл. (при себестоимости в 80) "зарабатывает" ??
На всей стране.
Представьте, сколько оно ворует каждый божий день уже в течение 3 (ТРЕХ) лет!
*** Ставка ренты за добычу газа в 70% для государственной компании "Укргаздобыча"!
Газ покупается по 1500 грн у "Укргаздобычи". Т.е. реально стоимость (не себестоимость!) газа у государственной компании "Укргаздобыча" составляет 30% от 1500 грн, и равна 450 грн. А взымание ренты государством у государственной компании - это перекладывание из одного своего кармана - в другой свой карман.
Народ, нас дурят как последних лохов!
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Что это, как не воровство ?
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кончайте обворовывать страну !
А они ведь сначала уговаривают, а потом таки снесут этих гнойсманов.
Так что пусть не обижаются - хочешь жить сам - давай жить другим.
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Проблема Украины не в количестве украденного, а в параличе развития. Доминирование искусственных монополий парализует обновление экономики, отодвигая нашу страну на маргинальную периферию мирового развития. Но главная проблема это даже не монополии, а жлобы.
Страной управляют золотозубые необразованные жлобы, сидящие на всех уровнях власти и блокирующие любые попытки что-либо изменить, улучшить или развить. Они не в курсе что такое цифровая подпись и она на хер им не нужна. Им невдомёк в чём суть PayPal. Они не понимают зачем нужен 4G. "Дали же 3G, чем опять недовольны" - думают они. Они вообще не доверяют покупкам в интернете, потому что считают, что как только номер их карточки попадёт в сеть - его тут же украдут хакеры. Компьютер на столе у жлоба накрыт салфеткой, а камера заклеена бумажкой. Жлоб всегда сильно обеспокоен потенциальной возможностью быть обнаруженным, объясняя это нежеланием "светиться". На самом деле жлоб боится, что его застанут врасплох тогда, когда он этого не ждет и увидят насколько он несостоятелен.
Жлобы искренне полагают, что чрезмерные знания больше вредят, чем идут на пользу, особенно в проекции на жизненный опыт, полученный в результате задушевных бесед на кухне с соседом Васей. Поэтому стиль их управления основан не на книгах по менеджменту, а на советах под пиво, докторскую колбасу и консервную банку с бычками на лестничной клетке.
Благодаря таким типажам, Украина практически полностью лишена современных цифровых услуг, давно ставших частью обыденной жизни любой развитой страны. И все попытки эти услуги внедрить будут рассыпаться в прах, пока в госкомпаниях и ведомствах будут сидеть жлобы, демонстрирующие абсолютную неготовность к любым новшествам и изменениям. Любые идеи утонут в инструкциях, средства разворуют, а начинания превратят в абсурд. И пока для государства главным приоритетом является страх потери мнимой стабильности и недопущение поворотов вправо или влево, во главе этого механизма будут сидеть золотозубые необразованные жлобы, хорошо усвоившие один урок: хочешь хорошо жить - будь как все и не высовывайся.http://hvylya.net/analytics/neobrazovannyie-zhlobyi-paralizuyut-razvitie-ukrainyi.html
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то начнется партизанщина - у населения на руках полным-полно ПТУРов и прочего снаряжения. Начнут просто палить все контроы долбанных "энерго", будет ползучий майдан и скандал на всю Европу.
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Но Порошенко решил его перещеголять и продавать газ своим гражданам
как немцам и французам..
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И почему провластная калолиция ВР не позволила создать комиссию в ВР по проверке обоснованности шокирующих тарифов на газ придуманных Яценюком и Гройцманом?
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