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 Политика Украины
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 Задолженность украинцев за газ превысила 7 млрд грн, - Госстат

Украинцы сокращают задолженность за водоснабжение и вывоз мусора, но увеличивают - за отопление и горячую воду.

Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда грн, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 миллиарда грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина

Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) - до 1,3 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) - до 345,5 миллиона грн.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда грн, из которых было оплачено 28,6 миллиарда грн. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%.

Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин снизил соцнормы на потребление тепла, электричества и газа для расчета размера субсидий

По данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 9,390 миллиарда грн, за водоснабжение и водоотведение - 1,526 миллиарда грн, за содержание домов и придомовых территорий - 2,432 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов - 386,9 миллиона грн.
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Так если по внутренней цене наш газ пересчитать то нам еще лишок вернуть должны! А так если у руководство зарплата по 200 тысяч а у всех родственников по 100 тысяч тогда и долги появляются!
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Раньше разница компенсировалась из бюджета и все были довольны, ну рос долг у нафтогаза, ну и что.
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И сейчас разница компенсируется из бюджета в виде субсидий, ну растет дефицит бюджета, ну и что?
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Компенсируется не всем а тем кому платить трудно, мне не компенсируется. А раньше что бедный что богатый всем компенсировали из бюджета.
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Богатый, если потреблял больше, платил гораздо больше, а теперь платит наравне с тобой. И, все субсидии Нафтогазу за 5 лет меньше субсидий населению за 2016 год.
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"...а если не... ?
- а если не будут брать - отрежим газ ! ..."
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А вы ещё больше поднимите цену, может тогда начнут платить ))))
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А настоящая ли задолженность?
Я вот платил ежемесячно по счетчику - тут бац - приходит вдруг квитанция, что у меня якобы 500 грн долга. Откуда - хз, но либо плати, либо едь в будний день черти-куда разбирайся.
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Если их контору вывести из строя (уничтожить серверы), то, пока не восстановят, квитанции с новыми долгами с потолка приходить не будут.
Как-то так ...
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а заказным письмом с уведомлением отправить назад в горгаз сложно?
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письмо с уведомлением и описью было18 гр. стало 30 гр.
гнойман бы объявил, всего каких то 12%
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Отправить что? Нужно писать в каком-то виде это письмо, прикладывать к нему платежки, фотографии счетчика и тд?
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для начала

простенькое заявление, у вас ошибка, пересчитайте плиз
можно второе на имя начальника, ваши подчиненные за вашей спиной мутят, в таком духе
копии квитанций, за квартал, пол года и тд........
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"Приезжайте туда-то и туда-то, привезите все".
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пора начинать спецконфискацию жилья, у януковичей которые подло отказываются платить за газ
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А вы думали танька-пришибленная закон о спецконфискации из-за бабок яныка протягивала? - да не смешите, тут проект пошире задуман.
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Ко мне звонит юрист с Луцккоунтранса 2-3 раза в месяц, что б я оплатил задолженность.... Домой приходила "тьотя" и принесла "если не оплачу за воду - подадут в суд" - тоже с Волыньгазом..... Достали суки, по чу-чуть гашу задолженность, а им уже, бляди, давай.......
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Вы возмущаетесь прям как тот вор в магазине, которого охранники поймали за тем, что он одну бутылку водки купил, а другую хотел бесплатно в кармане вынести - "мол достали суки - за одну ведь заплатил, а им прям за все плати".
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дно? или еще можно повысить соцстандарты подумал Гросся)))
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Украинцы сокращают задолженность за водоснабжение и вывоз мусора, но увеличивают - за отопление и горячую воду.
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В приниципе трендь нормальньій. Так и надо. Бо за отопление и подогрев водьі с нас дерут три шкурьі такие персонажи, как печально гудящее рьіжее говно татарской наружности и другие подонки, в том числе и откровенньіе уголовники с расейскими аусвайсами типа бабакова.
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Не платят за тепло и горячую воду ?
ОТКЛЮЧАЙТЕ, что вы сопли жуете !
Не нужна ваша "услуга", можете идти с ней сами знаете куда.
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Якби не всюди ці олігархічні клани, що дачі і дотепер будуть під києвом ймовірно відношення до цього всього у народу було б дещо інше. а так тільки "бідні" усіляки сидять собі та постійно прибутки підраховують... хоча в ДНР уже попідсрачнику хапанули собі і щасливі від того...
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http://censor.net.ua/news/352460/sebestoimost_dobychi_ukrainskogo_gaza_70100_za_tys_kub_m_yatsenyuk
18.09.15 13:21 Себестоимость добычи украинского газа -

$70-100 за тыс. куб. Мускорта

Себестоимость для населения = 80 долл. Стоимость для населения = 7200 грн. Т.е. 327 долл.
247 долл. (при себестоимости в 80) "зарабатывает" ??
На всей стране.
Представьте, сколько оно ворует каждый божий день уже в течение 3 (ТРЕХ) лет!

*** Ставка ренты за добычу газа в 70% для государственной компании "Укргаздобыча"!
Газ покупается по 1500 грн у "Укргаздобычи". Т.е. реально стоимость (не себестоимость!) газа у государственной компании "Укргаздобыча" составляет 30% от 1500 грн, и равна 450 грн. А взымание ренты государством у государственной компании - это перекладывание из одного своего кармана - в другой свой карман.

Народ, нас дурят как последних лохов!
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Рента эта вся почти идет потом на субсидии...
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А субсидии идут в карман своим - из общего кармана бюджета.
Что это, как не воровство ?
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Примерно так - по сути вся рента таким образом возвращается в карманы газовым магнатам.
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УГВ з початку року на загальній ставці ренти, вам методичку забули оновити
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Не просто людям с украинским зарплатами платить ЕВРОПЕЙСКИЕ ТАРИФЫ.
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в этих тарифов от Европы только три буквы - ЕВРО, все отстальное в тарифах винницкое!
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Как реформы проводят, как сажают коррупционеров, как растет благосостояние украинцев - ровно настолько и будет народ платить!
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Гнойсман - типичный представитель "обиженных", жертва антисемитизма.
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Уже и Англия, и Америка, и Германия прямо говорят Порошенкам:
кончайте обворовывать страну !
А они ведь сначала уговаривают, а потом таки снесут этих гнойсманов.
Так что пусть не обижаются - хочешь жить сам - давай жить другим.
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Маловероятно, что снесут. Во первых, не их проблема. Во вторых, проще выборов подождать, а потом уже думать.
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В СССР тоже думали: маловероятно, что снесут.
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А ты что, в роли этого угла? Собаки ноги не заливают?!!!
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Шо, неплатежі? Поверніть старий тариф. Які проблеми?
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Всё движется в логичном направлении - растут неплатежи , падают экономические показатели. Только у Гройсмана своя собственная статистика , по которой всё выше и выше и выше...
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подождите, сейчас еще субсидийные подачки резать начнут и половина украинцев в коммунальных долгах будет.
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ну так кредиты на коммуналку уже разрешили.
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Необразованные жлобы парализуют развитие Украины

Проблема Украины не в количестве украденного, а в параличе развития. Доминирование искусственных монополий парализует обновление экономики, отодвигая нашу страну на маргинальную периферию мирового развития. Но главная проблема это даже не монополии, а жлобы.
Страной управляют золотозубые необразованные жлобы, сидящие на всех уровнях власти и блокирующие любые попытки что-либо изменить, улучшить или развить. Они не в курсе что такое цифровая подпись и она на хер им не нужна. Им невдомёк в чём суть PayPal. Они не понимают зачем нужен 4G. "Дали же 3G, чем опять недовольны" - думают они. Они вообще не доверяют покупкам в интернете, потому что считают, что как только номер их карточки попадёт в сеть - его тут же украдут хакеры. Компьютер на столе у жлоба накрыт салфеткой, а камера заклеена бумажкой. Жлоб всегда сильно обеспокоен потенциальной возможностью быть обнаруженным, объясняя это нежеланием "светиться". На самом деле жлоб боится, что его застанут врасплох тогда, когда он этого не ждет и увидят насколько он несостоятелен.
Жлобы искренне полагают, что чрезмерные знания больше вредят, чем идут на пользу, особенно в проекции на жизненный опыт, полученный в результате задушевных бесед на кухне с соседом Васей. Поэтому стиль их управления основан не на книгах по менеджменту, а на советах под пиво, докторскую колбасу и консервную банку с бычками на лестничной клетке.
Благодаря таким типажам, Украина практически полностью лишена современных цифровых услуг, давно ставших частью обыденной жизни любой развитой страны. И все попытки эти услуги внедрить будут рассыпаться в прах, пока в госкомпаниях и ведомствах будут сидеть жлобы, демонстрирующие абсолютную неготовность к любым новшествам и изменениям. Любые идеи утонут в инструкциях, средства разворуют, а начинания превратят в абсурд. И пока для государства главным приоритетом является страх потери мнимой стабильности и недопущение поворотов вправо или влево, во главе этого механизма будут сидеть золотозубые необразованные жлобы, хорошо усвоившие один урок: хочешь хорошо жить - будь как все и не высовывайся.http://hvylya.net/analytics/neobrazovannyie-zhlobyi-paralizuyut-razvitie-ukrainyi.html
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Если начнут отбирать квартиры за газовые долги,
то начнется партизанщина - у населения на руках полным-полно ПТУРов и прочего снаряжения. Начнут просто палить все контроы долбанных "энерго", будет ползучий майдан и скандал на всю Европу.
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адреси фірташівських директорів обл та міськгазів теж відомі
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Это долг Януко..., вернее Порошенко. Пусть он и платит.
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дайте статистику по областям и вообще, госстат все врёт! наш Юродивый сказал,что экономика прет вверх и доходы населения просто взлетели
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Если ПРикинуть в Ростове все Газовые Магнаты не поместятся,разве что утрамбовывать....
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Враховуючи завищеність тарифів, правильний заголовок: "українці суттєво переплатили за газ"
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Даже путин продает газ населению по внутренней цене - примерно по 80 долларов.
Но Порошенко решил его перещеголять и продавать газ своим гражданам
как немцам и французам..
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Если такая задолженность потребителей за газ, тогда почему зарплата главы Нафтогаза Коболева 2 млн.грн.?

И почему провластная калолиция ВР не позволила создать комиссию в ВР по проверке обоснованности шокирующих тарифов на газ придуманных Яценюком и Гройцманом?
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И кто же там задолжал? Давайте рассмотрим по категориям сколько там депутатов, министров, прокуроров, судей и т. и д. пизд*братии. Давайте им простим и проплатим со своих налогов, зарплат и взяток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадолженность украинцев за газ превысила 7 млрд грн, - Госстат
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