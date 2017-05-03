 Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Руководство так называемых "ДНР" и "ЛНР" осуществляет мероприятия по принудительному привлечению местного населения к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня победы. Для обеспечения массовости мероприятий в бюджетных учреждения и учебные заведения поступило "правительственное распоряжение" об обязательном выделении сотрудников, студентов и школьников", - говорится в сообщении.
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тпускают Захарченко.
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https://www.livemaster.ru/item/15596997-raboty-dlya-detej-forma-nkvd-obraztsa-1943-goda-detskaya
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По началу так оно и бывает...а потом шансы попасть во внутрь очень и очень высоки....
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"Та нема за що" (с) Мичио Сузукі
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Я правильно понял?
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Севастополь.Остановка.
-Видел пацана всего в наколках с тризубом.
-По морде не дал?
-За что?За то что он свою родину любит?
...ватный тупик
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1. 22 сентября 1939 г. - совместный парад войск РККА и Вермахта в оккупированном Бресте.
2. 1 мая 1941 г. - военный парад на Красной площади, в числе приглашенных - немецкие офицеры- нацисты.
Дидывоевале! Гордость, скрепы и патриотизЬм!!!
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Не забуду слова отца (восемь последних месяцев войны "захватил", - и "Красную звезду", "За Отвагу" и "за боевые Заслуги" именно на фронте, а не за "песок" выслуги лет дальнейшей армейской службы заслужил): "сына, ну его нахер тот парад, давай дома водочки попьем"...
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В ООН прикинули, сколько в мире террористов
23/07/2016 10:51
Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч боевиков из 100 стран мира, которые принадлежат к разным террористическим организациям
Такие данные приводит Новостной центр ООН, передает «РБК-Украина».
В организации в связи с этим терроризм называют глобальной угрозой.
«Нет сомнений, что угроза терроризма остается постоянной и стойкой, это было продемонстрировано во многих местах», - заявил руководитель исполнительного директората Антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборде.
Он также подчеркнул, что «Исламское государство» стало «реальной террористической организацией», даже несмотря на потери, которые несет.
По его словам, только во время Рамадана ИГ осуществило или способствовало 393 атакам в 16 странах мира, большинство из которых совершено в Сирии и Ираке.
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starshinazapasa
May 2nd, 13:38
Было время, когда я заходил в подъезд только по звонку домой, чтоб с той стороны кто-то проверил, чисто ли. Когда меня от метро до дома сопровождали люди, предложившие мне помощь добровольно, и я им за это безумно благодарен. Когда я не выходил из дома без бронежилета. Из дома. В Москве. В двадцать первом веке. Когда ночью, как полоумный, вскакиваешь с кровати и бежишь к глазку смотреть, кто там, потому что сработал лифт. Когда бейсбольная бита стоит у входа, рядом с рожком для обуви. Когда запоминаешь номера всех незнакомых машин, припаркованных во дворе. Когда, прежде чем выйти из дома, долго смотришь из окна, пытаясь понять, безопасно или нет. Когда тебе звонят и в истерике кричат в трубку: "ты что за машину мне продал, я только успел из гаража ваехать, как меня какие-то быки заблокировали, вытащили из машины и со словами "это не он" бросили на газоне"? Когда твою фотографию вывешивают в интернете вместе с твоим с адресом и предложением "зайти к либеральному ублюдку в гости". Когда на лестничной площадке натыкаешься нос к носу на двух амбалов, пытающихся открыть твою дверь.
Я очень далек от идеи "подставь вторую щеку".
И уж точно я не собираюсь все это забывать и прощать.
Да, я хочу, чтоб жизнь этого ублюдка - активиста SERB Алексея Петрунько, который выжег Алексею Навальному глаз - превратилась в такой же ад. В какой они превращали мою. Чтоб он теперь тоже боялся заходить в подъезд. Чтоб по улице ходил только в натянутой на глаза кенгурухе, оглядываясь. И чтоб однажды он оказался в больнице с таким же выжженным зеленкой глазом. И с надписью на лбу "на людей нападать нельзя".
С каждым нужно разговаривать на его языке. На литературном русском нужно говорить с филологом. А с гопником нужно говорить на языке силы. Других, к сожалению, они не понимают.
И не надо мне рассказывать, что тогда мы станем такими же, как они. Мы ни фига не такие же, как они. Мы не нападаем на людей, не выжигаем им глаза, не избиваем, не убиваем, не сажаем в тюрьмы, не репрессируем татар, и не устраиваем Сталинград в соседней стране.
Это примерно то же самое, что африканскому студенту говорить, что он такой же, как и напавшие на него в подворотне фашики с битами - ну он же тоже дерется!
Мы - не такие же. Мы - защищаемся.
И в этом - гигантская разница.
А распространение информации про недоноска, безусловно, приветствуется.
Ибо что посеяно, пусть то и пожато будет.
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Жена с мужем приходят в военкомат.
Она сразу к военкому: «Что ж такое творится? Мой муж, еще будучи солдатом, танк помял, когда парковался. С тех пор, а это были 70-е годы, с него дерут по двадцать рублей в месяц. За эти деньги уже можно было сто танков купить. Сделайте что-нибудь».
Военком ей: «Вы, женщина, выйдите, сейчас этот вопрос решим».
«Ну ты даешь, дружище, - говорит он, когда дверь закрылась. - Я своей жене сказал, что я в армии подводную лодку утопил, и то только по десять рублей «выплачиваю». А ты по двадцать! Вот что: выписываю тебе для жены справку, что будешь платить только десять рублей. Понял?»
Тот выходит и жене: «Ну что, дожаловалась? Теперь будем еще сверху по десять рублей платить!»
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