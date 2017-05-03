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 Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса оккупационная власть обязала работников бюджетной сферы, студентов и школьников прибыть на парад в честь празднования 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте также: В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО

"Руководство так называемых "ДНР" и "ЛНР" осуществляет мероприятия по принудительному привлечению местного населения к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня победы. Для обеспечения массовости мероприятий в бюджетных учреждения и учебные заведения поступило "правительственное распоряжение" об обязательном выделении сотрудников, студентов и школьников", - говорится в сообщении.
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Как впрочем и во всем совке - подрываться с утра на шествие никто не хотел. Но руцькомирные не дают зомбаку умереть.
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Тем кто будет себя плохо вести оденут на голову танк
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Помню эти парады до ближайшей подворотни, а потом напьются до серых овечек в глазах.
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Этот либо отличник (награжден членом в лоб), либо отпетый прогульщик ( наказан тем же членом).
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Может внук дважды законтаченного? Так сказать поддерживает традиции.
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Вы имеете ввиду отпечаток сцаной тряпки на морде и ведро на голову от школьной уборщицы? Тогда Вы правы, дважды законтаченный техничкой школьный двоечник и фулюган (ведро точно за семки получил).
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Пока еще не в лагеря трудовые. Хотя может у них уже трудовые лагеря( если не платят)
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В этом году укуренный Захарченко будет на трибуне исполнять стриптиз?
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60 дней прошло которые захарченко отпускал Украине?
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Дамбас і до війни жив ще як в совку, а тепер взагалі повернувся в свєтлоє прошлоє.
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Горбатих даунбасят тільки могила змінить.
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Каждый мечтает что он будет снаружи заграждения из колючки...а не внутри..
По началу так оно и бывает...а потом шансы попасть во внутрь очень и очень высоки....
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Заградотряд после того как кровью смоет "позор", что жил в Украине.
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Очень хорошо. Пусть сгоняют. Было им плохо в Украине жить свободными людьми- теперь пусть живут быдлом или рабами. Рыжего урода к ним туда направить надо- за все его "подвиги" на даумбасе. Пусть возглавит колону.))
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Дед был японец. Звали его Сузуки.
Я правильно понял?
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Это тот самый рассеянский военный советник в Сирии..которого сегодня зшкварили... со своими подопечными...??? Или захерченко со своим быдлом..??
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Еще есть вариантьі. Вспоминай, кто возглавляет овец.
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Тот, кто с тюркского переводится как любезньій.
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Азиз - арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «сильный», «могущественный», «редкий», «ценный»
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Єто не очень правильно.Но Вьі догадаетесь, а я больше не могу подсказьівать.
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.Владелец судна «Ашот-7» о столкновении с кораблем РФ: «У них что, даже радара нет?»...
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А тем временем ДРГ Хунты тайно пробирается в Донецк, что бы убить горячо любимого вождя народов Дамбаса.
Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка - Цензор.НЕТ 8119
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К фоткам из этой серии есть неплохие воспоминания очевидцев.Где говорится,что дончане прекрасно сотрудничали с немцами.Взять хотя бы факт небывалого расцвета предпринимательской деятельности. Так,что миф про фашиздов и бандеровцев - это лишь миф,который выгодно использовал для себя ахмет с кгб.
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И вновь будут совать себе те гейоргиевские ленты во все щели:
Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка - Цензор.НЕТ 3229
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 12 мин.12 минут назад
Севастополь.Остановка.
-Видел пацана всего в наколках с тризубом.
-По морде не дал?
-За что?За то что он свою родину любит?
...ватный тупик
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Есть у меня такая. Из єтого ряда только двух бон нет.
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Нынешние парады это продолжение боевых заслуг и воинской доблести на расии:

1. 22 сентября 1939 г. - совместный парад войск РККА и Вермахта в оккупированном Бресте.

2. 1 мая 1941 г. - военный парад на Красной площади, в числе приглашенных - немецкие офицеры- нацисты.

Дидывоевале! Гордость, скрепы и патриотизЬм!!!
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В принципе, 9 Мая - добрый праздник. Был. Но эти пАдонки его просто изуродовали!!! Штурмы фанерных рейхстагов, воинствующие демонстрации и парады смертоносного железа, упоротые в алкоголе "наследники дидов", "даёшь Берлин!" - простите, немножко некамильфо от вас...
----
Не забуду слова отца (восемь последних месяцев войны "захватил", - и "Красную звезду", "За Отвагу" и "за боевые Заслуги" именно на фронте, а не за "песок" выслуги лет дальнейшей армейской службы заслужил): "сына, ну его нахер тот парад, давай дома водочки попьем"...
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Сколько в мире террористов, включая террористов ОРДЛО?
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Плюс тысяч 60 из ОРДИЛОСОСа.


В ООН прикинули, сколько в мире террористов

23/07/2016 10:51

Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч боевиков из 100 стран мира, которые принадлежат к разным террористическим организациям
Такие данные приводит Новостной центр ООН, передает «РБК-Украина».
В организации в связи с этим терроризм называют глобальной угрозой.
«Нет сомнений, что угроза терроризма остается постоянной и стойкой, это было продемонстрировано во многих местах», - заявил руководитель исполнительного директората Антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборде.
Он также подчеркнул, что «Исламское государство» стало «реальной террористической организацией», даже несмотря на потери, которые несет.
По его словам, только во время Рамадана ИГ осуществило или способствовало 393 атакам в 16 странах мира, большинство из которых совершено в Сирии и Ираке.
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В самом ОРДЛО более 40 тьісяч террористов. Вьіходит, что террористов МП больше, чем террористов мусульман разньіх вероисповеданий.
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Шизоиды,им катастрофа экологична маячит,а они за Ватный мир горланят.Клиника короче
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стесняюсь спросить - а Дом профсоюзов в Донецке есть?
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Донецкий областной совет профсоюзов" находится по адресу: Донецк, ул. Горького, 146.
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а туда поместятся пришедшие на 9 мая противники фашиздма? (ну и + пара троек бочек с напалмом?)
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Сегодня в Кривом Роге тоже детей возле памятника ганяли, как бобиков. Организатор так орала, шо у бедных деток аж пилотки сносило... И все под песню - "помнит Вена, помнят Альпы, и Дунай... Да, похоже этому днищу конца нет.
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Главное что бы у организаторши "пилотку" не снесло!
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У неё ватную крышу снесло давно и напрочь!
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Почерк регионалов.Они так всегда делали.Чтобы из лохов создать массовку. Вопрос - что мешает их нейтрализовать в Украине ?
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Что посеешь

Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка - Цензор.НЕТ 7421Террористы ОРДЛО сгоняют бюджетников и школьников на парад 9 мая, - разведка - Цензор.НЕТ 7421starshinazapasa
May 2nd, 13:38

Было время, когда я заходил в подъезд только по звонку домой, чтоб с той стороны кто-то проверил, чисто ли. Когда меня от метро до дома сопровождали люди, предложившие мне помощь добровольно, и я им за это безумно благодарен. Когда я не выходил из дома без бронежилета. Из дома. В Москве. В двадцать первом веке. Когда ночью, как полоумный, вскакиваешь с кровати и бежишь к глазку смотреть, кто там, потому что сработал лифт. Когда бейсбольная бита стоит у входа, рядом с рожком для обуви. Когда запоминаешь номера всех незнакомых машин, припаркованных во дворе. Когда, прежде чем выйти из дома, долго смотришь из окна, пытаясь понять, безопасно или нет. Когда тебе звонят и в истерике кричат в трубку: "ты что за машину мне продал, я только успел из гаража ваехать, как меня какие-то быки заблокировали, вытащили из машины и со словами "это не он" бросили на газоне"? Когда твою фотографию вывешивают в интернете вместе с твоим с адресом и предложением "зайти к либеральному ублюдку в гости". Когда на лестничной площадке натыкаешься нос к носу на двух амбалов, пытающихся открыть твою дверь.
Я очень далек от идеи "подставь вторую щеку".
И уж точно я не собираюсь все это забывать и прощать.
Да, я хочу, чтоб жизнь этого ублюдка - активиста SERB Алексея Петрунько, который выжег Алексею Навальному глаз - превратилась в такой же ад. В какой они превращали мою. Чтоб он теперь тоже боялся заходить в подъезд. Чтоб по улице ходил только в натянутой на глаза кенгурухе, оглядываясь. И чтоб однажды он оказался в больнице с таким же выжженным зеленкой глазом. И с надписью на лбу "на людей нападать нельзя".
С каждым нужно разговаривать на его языке. На литературном русском нужно говорить с филологом. А с гопником нужно говорить на языке силы. Других, к сожалению, они не понимают.
И не надо мне рассказывать, что тогда мы станем такими же, как они. Мы ни фига не такие же, как они. Мы не нападаем на людей, не выжигаем им глаза, не избиваем, не убиваем, не сажаем в тюрьмы, не репрессируем татар, и не устраиваем Сталинград в соседней стране.
Это примерно то же самое, что африканскому студенту говорить, что он такой же, как и напавшие на него в подворотне фашики с битами - ну он же тоже дерется!
Мы - не такие же. Мы - защищаемся.
И в этом - гигантская разница.
А распространение информации про недоноска, безусловно, приветствуется.
Ибо что посеяно, пусть то и пожато будет.
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Вот такие ветераны.

Жена с мужем приходят в военкомат.
Она сразу к военкому: «Что ж такое творится? Мой муж, еще будучи солдатом, танк помял, когда парковался. С тех пор, а это были 70-е годы, с него дерут по двадцать рублей в месяц. За эти деньги уже можно было сто танков купить. Сделайте что-нибудь».
Военком ей: «Вы, женщина, выйдите, сейчас этот вопрос решим».
«Ну ты даешь, дружище, - говорит он, когда дверь закрылась. - Я своей жене сказал, что я в армии подводную лодку утопил, и то только по десять рублей «выплачиваю». А ты по двадцать! Вот что: выписываю тебе для жены справку, что будешь платить только десять рублей. Понял?»
Тот выходит и жене: «Ну что, дожаловалась? Теперь будем еще сверху по десять рублей платить!»
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