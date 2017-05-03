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Все про:Мартыненко (370) арест имущества (140) САП (467)

 САП намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко, - прокурор Сымкив

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена инициировать арест всего имущества бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом журналистам сообщил прокурор САП Роман Сымкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Статья предусматривает конфискацию имущества, поэтому наше обязательство наложить (арест) на все имущество, которое будет найдено", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, когда будет подано ходатайство об аресте имущества Мартыненко Сымкив добавил, что это является тайной следствия.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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О! Для населения выходит новый блокбастер! Эпизод 2. Количество серий неизвестно.
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это еще тот уже сериал с нескончаемым концом получается. Ну и фантазия у наших структур )
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Давите Ребята эту падаль,а дальше Кроля,Пашинского,Сектанта и всю прочую мразь из инородного фронта
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не смогут они ничего арестовать т.к. мартыненка светоч шайки кулявлобных реформаторов.
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очередные безсмысленыне действия - на основаниии чего? Как же все же надоели уже эти игры, тянут попусту время и придумывают по ходу уже что угодно
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таки всего?
а ежели под матрацем поискать?
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у НАБУ и САП много еще работы и если бы они работали совместными усилиями, то результатов было намного больше
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уже которую неделю все это цирковое представление идет? а когда оно закончится и какой буде результат? или как всегда будут затягивать дело, в связи с отсутствием доказательств
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так проще всего, у них все дела по стандартному сценарию проходят вот и потому за два года нет никаких и результатов
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Нашим антикоррупционным органам лишь бы задержать кого то, да арестовать что то)) Лучше бы доказательства собирали, а то опять будут руками разводить. Ей Богу, как же эти показушные дела надоели.
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Они не могут собрать нормально доказательства, если они вообще есть конечно, а заявляют, что желают арестовать все имущество?)))
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почему не можно арестовать, а потом уже об этом рассказывать на всю страну? почему языки у них работают быстрее, чем происходит хоть одно действие
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а мне кажется, что проблема в том, что антикоррупционные органы не умеют хранить тайну следствия, из-за чего много информации уходит в СМИ! и такие утечки информации только приносят вред всему расследованию
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очередная показуха в лучшей красе, все же с такими успехами порадка в стране еще лет 20 не видать
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САП намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. Это надо делать в первую очередь,иначе что-же это за борьба с коррупцией,уволили и всё.А ему и его детям украденных денег хватит на всю жизнь.
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САП намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко, - прокурор Сымкив
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Для того, шобы производить какие то эффективные меры по борьбе с коррупцией, нужен антикоррупционный суд!!!

А сейчас у нас все суды - провластные коррупционные.

Все старания САП и НАБУ сейчас бесполезны до тех пор пока не будет создан антикоррупционный суд.

У меня большая надежда шо поехавший в Америку за поддержкой по созданию антикоррупционного суда Егор Соболев приедет с хорошими новостями.
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о, опять начались сказки о конфискациях, арестах)
А завтра НАБУ приплюсует эти якобы "конфискованные" средства к своим достижениям, и объявит очередную "перемогу"))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко, - прокурор Сымкив
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