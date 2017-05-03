 САП намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко, - прокурор Сымкив

Об этом журналистам сообщил прокурор САП Роман Сымкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Статья предусматривает конфискацию имущества, поэтому наше обязательство наложить (арест) на все имущество, которое будет найдено", - сказал он.
Отвечая на вопрос, когда будет подано ходатайство об аресте имущества Мартыненко Сымкив добавил, что это является тайной следствия.
задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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а ежели под матрацем поискать?
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Для того, шобы производить какие то эффективные меры по борьбе с коррупцией, нужен антикоррупционный суд!!!
А сейчас у нас все суды - провластные коррупционные.
Все старания САП и НАБУ сейчас бесполезны до тех пор пока не будет создан антикоррупционный суд.
У меня большая надежда шо поехавший в Америку за поддержкой по созданию антикоррупционного суда Егор Соболев приедет с хорошими новостями.
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А завтра НАБУ приплюсует эти якобы "конфискованные" средства к своим достижениям, и объявит очередную "перемогу"))
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