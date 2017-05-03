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 2 боевика ликвидированы и 2 - ранены в результате перестрелки и передозировки наркотиками и алкоголем, - ГУР МО

Количество небоевых потерь среди российских военных на Донбассе увеличивается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 3 мая.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличилась количество не боевых потерь из-за неудовлетворительного морально-психологическое состояние личного состава и низкого уровеня воинской дисциплины, употребления спиртных напитков и наркотических веществ в подразделениях российских оккупационных войск. 2 мая с.г. в одном из полков 1 АК пьяные военнослужащие для выяснения отношений применили стрелковое оружие, в результате чего один из них погиб, другой получил огнестрельное ранение. Кроме того, в результате передозировки наркотическими веществами один военнослужащий погиб, а еще один, возвращаясь из отгула в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил "самострел" в ногу из-за нежелания возвращаться в подразделение. В связи с неконтролируемым учетом боеприпасов в подразделениях 2 АК продолжаются случаи применения российскими военнослужащими оружия в местах проживания гражданского населения. 1 мая с.г. пьяные военнослужащие взорвали боевую гранату в квартире многоэтажного дома", - сказано в сообщении.


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Сначала эти козлы пишут на форуме про шашлыки в доме профсоюзов, а потом сами себя цитируют, чтобы ввести в заблуждение, что эти недоумки были принесены в жертву - сожжены изнутри и отравлены газом аналогичным применённому в Норд-Осте.
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Почему "военнослужащий" ? Цензор , на нашей земле оккупанты , а не "военнослужащие" ! Ну вы даете , пипец какой то !
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Для уточнення , російські терористи і окупанти !
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минус два защитника навароссии, какая печаль!
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главное красиво "2 - ранены в результате перестрелки и передозировки наркотиками и алкоголем"
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причинно-следственная связь с трудом прослеживается - ранены в перестрелке до передозировки алкоголем и наркотиками, после или во время?
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Яка різниця коли здохли ці гобліни, до чи після !
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Ото хоть сами себя поубивают, а то ж низзя.........перемирие
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лучше бы сообщали сколько боевиков удается уничтожить нашим бойцам. а то только про наши потери каждый день от обстрелов. Плевать на подохших сепаров от поноса - я хочу знать отомщены ли наши погибшие ребята!
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предлагаю заслать сепарам 2 цистерни спирта и пол тонни кокаина
через неделю возьмем всех теплими
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Теперь понятно, почему надо организовать туда непрерывную бесплатную поставку наркотиков и технического спирта?
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Так було давно, німці в часи 2 світової війни залишали цистерни з метиловим спиртом і труїлося сотнями
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Мені все одно від чого дохнуть бандюки, головне щоб іх ставало менше.
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щось поки маловато буде,))може хоча б пару складів винесли у повітря, прихопивши з собою у потойбіччя багато рогатих рашистів!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2 боевика ликвидированы и 2 - ранены в результате перестрелки и передозировки наркотиками и алкоголем, - ГУР МО
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