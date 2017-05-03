 2 боевика ликвидированы и 2 - ранены в результате перестрелки и передозировки наркотиками и алкоголем, - ГУР МО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 3 мая.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличилась количество не боевых потерь из-за неудовлетворительного морально-психологическое состояние личного состава и низкого уровеня воинской дисциплины, употребления спиртных напитков и наркотических веществ в подразделениях российских оккупационных войск. 2 мая с.г. в одном из полков 1 АК пьяные военнослужащие для выяснения отношений применили стрелковое оружие, в результате чего один из них погиб, другой получил огнестрельное ранение. Кроме того, в результате передозировки наркотическими веществами один военнослужащий погиб, а еще один, возвращаясь из отгула в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил "самострел" в ногу из-за нежелания возвращаться в подразделение. В связи с неконтролируемым учетом боеприпасов в подразделениях 2 АК продолжаются случаи применения российскими военнослужащими оружия в местах проживания гражданского населения. 1 мая с.г. пьяные военнослужащие взорвали боевую гранату в квартире многоэтажного дома", - сказано в сообщении.
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через неделю возьмем всех теплими
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