 ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Воздушного командования "Центр" в Фейсбуке.
В командовании заявляют о неоднократном задержании неизвестных при попытке проникновения на территорию военных объектов, находящихся под охраной, а также применении нарушителями беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов).
"С целью информирования населения отмечаем, что зафиксированные беспилотные летательные аппараты над территорией дислокации воинских частей, баз, складов аэродромов или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения", - говорится в заявлении Воздушного командования.
Руководство соединения просит жителей воздержаться от случайного или преднамеренного проникновения на территорию режимных объектов. В случае совершения противозаконных действий или провокаций рядом с военными объектами военнослужащие имеют право на применение оружия.
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1). Радиоперехват. Узконаправленная антенна способна работать на ISM частотах, которые используются для передачи радиосигналов, данных глобальной навигации и спутниковой связи.
2). Не удивляйтесь, но стрельба сетью SkyWall. Разработанное три года назад пневматическое оружие похоже на базуку, и стреляет оно легкой и прочной сетью с небольшим парашютом. Запутывая, блокирует работу беспилотника. Применима, так сказать, для ближнего «боя» до 100-150 м.
3 -и т.д.). ноу-хау можно не продолжать?
… Кстати, самым действенным оружием (кроме радиоперехвата сигнала) против легких дронов оказались … их пернатые аналоги. Например, полиция Нидерландов еще четыре года назад взяла на вооружение орлов. Сильные птицы натренированы перехватывать дроны лапами и доставлять их на землю. Типа, добыча)))
Про орлов - не знаю, а вот все остальное, - хотели бы, приобрели бы давно. Но это ж, не на карман деньги тратить, а на дело…
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Национальная сборная Украины - победители Чемпионата мира в категории "Массовые Бои" 21х21 среди мужчин
Сборная Украины стала триумфатором Чемпионата мира по историческому средневековому бою (ИСБ). В финале, который состоялся в Барселоне, наша команда разгромила Россию. Франция стала третьей.
Об этом сообщается на сайте чемпионата. О победе украинцев также написал на своей странице в Faceook народный депутат Украины Борислав Береза.
"Прошу внимания!!! Только что произошло событие, которое стало предметом для гордости. Впервые за 8 лет, на Чемпионате мира по ИСБ в рамках Битвы наций, которая проходила в этот раз в Барселоне, в финальном бою за первое место 21 на 21, победила сборная Украины. Победила сборную России. Фактически лидера соревнований. Жёстко и бескомпромиссно! Наши парни победили и везут домой долгожданную победу. Поздравляю их и всех причастных к этому событию!!!
И это все без какой либо финансовой поддержки со стороны государства.
Есть причина порадоваться за это достижение для всех нас и есть причина телевизионщикам рассказать об этом на всю Украину", - сообщил он.
Подробнее, видео, фото -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6909219.html
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Крым. Вчера в Севастополе вата бесновалась
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Нам своє робить..."
(с) П.Тичина
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Удивительное дело, после развала СССР агрессивный блок НАТО вместо того чтобы завоевать Россию сократил свои войска в Европе
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Сегодня общался с контрактником ЛИМАНА.Информацию даю со слов данного человека. Их вчера привезли.Сейчас в Лазаревских казармах поодиночке допрашивают. Комисся-70 генералов+ФСБ.ЛИМАН перед этим всем делом гоняли как проклятого снимать параметры в разных точках, потом поставили в точку у Босфора на якорь в длительный радиодозор в ожидании захода кораблей НАТО в Черное Море. Экипаж долго не имел отдыха и сильно устал. Ещё до выхода длительное время провели на борту. Постановка на якорь была всеми воспринята как заслуженный отдых. Весь комсостав пошел пить крепкие напитки в кают-компанию, офицеры отдыхали по каютам. Л\С весь или нес вахту по постам или спал. На ГКП остался вахтенный офицер и радиометрист навигационной РЛС.
В 20 милях скотовоз обнаружили, рассчитали курс и скорость-поняли что опасен. Вызвали его. Скотовоз пообещал отвернуть.После этого вахтенный офицер присоединился к находящимся в кают-компании. На ГКП остался только радиометрист у ДОНА. Радиометрист служил 2 месяц,а на корабле-16 дней. Что такое ДОН не знал и "вникал по ходу дела", когда подпускали.Через 25 минут метрист удивленно обнаружил что метка скотовоза вползла в 3х мильную развертку(после переговоров с скотовозом ДОН стоял в этом режиме,переключать их он не пытался).Почесав голову он позвонил в кают-компанию но был послан на...Когда в тумане заметил силует судна побежал в кают-компанию сам, и таки привел с собой почти всех офицеров.Сразу началась истерика-дудели тифоном свистели, мигали прожектором,пустили ракету-на этот момент расстояние было около 3 кабельтовых. Скотовоз спокойно въехал бульбой чуть позади миделя и тащил ЛИМАН на себе 1,5 минуты поворачивая его на якоре и распарывая подводную часть.
Машинное отделение затопило за 1,5 минуты.Судно обесточилось. Переборки воду не держали-множественные несанкционированные отверстия и коррозия вокруг них.Сразу после удара на палубу скотовоза вылетели овцы, первый член экипажа скотовоза был замечен на баке за 10-15 секунд до удара. Второй и все остальные стали появляться когда скотовоз уже прошел мимо ЛИМАНа...Боротся за живучесть пытались безуспешно. Были планы по подъёму затонувшего СРЗК но от них отказались в виду нецелесообразности. Сейчас идет подготовка к демонтажу оборудования и подготовка к подрыву корпуса на дне. Командир ЛИМАНА будет осужден и сядет в тюрьму.
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Нас там нет,но мы остановили хунту
Нас там нет,но нам С ТРУДОМ УДАЛОСЬ РАСКАЧАТЬ только Донецк и Луганск
Нас там нет, но ОБЕ страны виноваты
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Подбросьте автостопом на шашлычек!
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Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
п.с.
Закон можливо і потрібен, але в умовах, коли в тилу діє потужна мережа російських спецслужб, має бути негайно ветований Президентом України.
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Невже до цього це все літало вільно, хоча все може бути після того як заборонили відповідати на обстріли нашим воїнам в рамках мінських недомовленостей.
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