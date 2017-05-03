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 Политика Украины
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Все про:армия (7724) безопасность (569) беспилотник (539)

 ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр"

Вооруженные силы Украины будут сбивать все беспилотные летательные аппараты, замеченные в в местах дислокации военных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Воздушного командования "Центр" в Фейсбуке.

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В командовании заявляют о неоднократном задержании неизвестных при попытке проникновения на территорию военных объектов, находящихся под охраной, а также применении нарушителями беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров, дронов).

"С целью информирования населения отмечаем, что зафиксированные беспилотные летательные аппараты над территорией дислокации воинских частей, баз, складов аэродромов или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения", - говорится в заявлении Воздушного командования.

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Руководство соединения просит жителей воздержаться от случайного или преднамеренного проникновения на территорию режимных объектов. В случае совершения противозаконных действий или провокаций рядом с военными объектами военнослужащие имеют право на применение оружия.
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Вопрос только ЧЕМ ? В зоне АТО пока этот вопрос никем не решен.
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А почему будут сбиваться беспилотники только над военными объектами?А над другими объектами пусть летают вражеские беспилотники?
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Надо же......осмелело ВСУ до неузнаваемости)
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Надо бы не заявления делать, а сбивать молча. действовать, как ВВС Израиля: молча расхерачили склады боеприпасов на аэродроме под Дамаском - и никакие слова не нужны, все понятно.
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Да, "воздушное командование Центр" проснулось на третий год войны?
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В мене таке враження що прокинувся тільки язик, голова ще з коматозу не вийшла.
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Чим збивати? Немає чим збивати. Якщо стріляти по ним зі стрілецької зброї, то можна нанести шкоду цивільним літакам та гелікоптерам які абсолютно легально будуть перебувати в небі. Просто так стріляти в мирне небо зі зброї яка випльовує кулю на кілька кілометрів це ідіотизм!
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Это какая же пуля летит несколько километров вверх? Просто интересно...
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Будь яка куля АК пролетить більше кілометра вгору, а деякі навіть кілька кілометрів. А якщо стріляти по безпілотникам з ЗУ-22 чи інших зенітних чи авіаційних кулеметів, то там гарантовано 2км це зона гарантованого ураження повітряної цілі, а куля буде летіти ще кілька кілометрів.
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Средства РЛС легко определят отсутствие других целей в этом потолке.
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А в нас на озброєнні вже є такі комплекси ППО які зможуть визначити безпечний напрямок стрільби по БПЛА???? Якщо стріляти по БПЛА під кутом 45-60 градусів з ЗУ-22 то можна поцілити по житловим будинкам, дорогам, громадським місцям за кілька кілометрів від місця пострілу і цими пострілами вбити когось! Така проста думка не приходила в голову генералам? В ту голову в яку вони їдять!
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Давно апробированные способы.
1). Радиоперехват. Узконаправленная антенна способна работать на ISM частотах, которые используются для передачи радиосигналов, данных глобальной навигации и спутниковой связи.
2). Не удивляйтесь, но стрельба сетью SkyWall. Разработанное три года назад пневматическое оружие похоже на базуку, и стреляет оно легкой и прочной сетью с небольшим парашютом. Запутывая, блокирует работу беспилотника. Применима, так сказать, для ближнего «боя» до 100-150 м.
3 -и т.д.). ноу-хау можно не продолжать?
… Кстати, самым действенным оружием (кроме радиоперехвата сигнала) против легких дронов оказались … их пернатые аналоги. Например, полиция Нидерландов еще четыре года назад взяла на вооружение орлов. Сильные птицы натренированы перехватывать дроны лапами и доставлять их на землю. Типа, добыча)))
Про орлов - не знаю, а вот все остальное, - хотели бы, приобрели бы давно. Но это ж, не на карман деньги тратить, а на дело…
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Боюсь, что про такие возможности, нынешним Енералам и невдомек. А Цензор они вряд ли читают...
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Що з цього міноборони закупило за три роки війни? Може створило окремі підрозділи для боротьби з БПЛА???? Нічого не зроблено крім ідіотських заяв генералів.
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НИЧЕГО ! Кроме служебных квартир, плавно переходящих в приватизированные, для генералитета...
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Я не устаю поражаться. А раньше не сбивали? Летай сколько хочешь? Оригинально...
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надо же доверять торговым партнерам. А может они просто с помощью дрона хотели посмотреть как будет происходить перемещение грузов.
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Сборная Украины разгромила РФию в финале Чемпионата мира "Битва наций" (видео, фото)
ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр" - Цензор.НЕТ 2234
Национальная сборная Украины - победители Чемпионата мира в категории "Массовые Бои" 21х21 среди мужчин

Сборная Украины стала триумфатором Чемпионата мира по историческому средневековому бою (ИСБ). В финале, который состоялся в Барселоне, наша команда разгромила Россию. Франция стала третьей.

Об этом сообщается на сайте чемпионата. О победе украинцев также написал на своей странице в Faceook народный депутат Украины Борислав Береза.

"Прошу внимания!!! Только что произошло событие, которое стало предметом для гордости. Впервые за 8 лет, на Чемпионате мира по ИСБ в рамках Битвы наций, которая проходила в этот раз в Барселоне, в финальном бою за первое место 21 на 21, победила сборная Украины. Победила сборную России. Фактически лидера соревнований. Жёстко и бескомпромиссно! Наши парни победили и везут домой долгожданную победу. Поздравляю их и всех причастных к этому событию!!!
И это все без какой либо финансовой поддержки со стороны государства.
Есть причина порадоваться за это достижение для всех нас и есть причина телевизионщикам рассказать об этом на всю Украину", - сообщил он.
Подробнее, видео, фото -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6909219.html
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хлебопеки заявляют - мы будем печь хлеб!!!! ждем заявление врачей.
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это на крыме вместо шашлыков такое происходит?
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"Тож нехай собі як знають -- божеволіють, канають,

Нам своє робить..."
(с) П.Тичина
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Мабуть смак сала,вспоминают.Ну вспоминайте вспоминайте!А мы пьём за Одессу,бо они не трусы!За тех, кто в море"https://youtu.be/y-E5sGARChY
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то хорошо что помнят, значит сунуться больше не решатся, запах паленой ваты он стойкий.
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Вот как нужно вести разговор с обнаглевшими оккупантами а не сопли пускать по всему миру...Учитесь у таварисЧа Ына Чучхэ - "А сами США должны помнить, что мощная революционная армия Пэктусан давно только и ждет момента, когда она получит приказ применить наше Абсолютное Оружие Правосудия и стереть с карты мира весь Североамериканский материк. Если мы увидим хоть малейшие провокации со стороны американцев - показанные на апрельском военном параде межконтинентальные баллистические ракеты полетят прямо на США." - Отак!!! -
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Andreas Banderas‏ @a_demchenko 5 ч.5 часов назад
Удивительное дело, после развала СССР агрессивный блок НАТО вместо того чтобы завоевать Россию сократил свои войска в Европе
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Как овцы топили российский "Лиман" (подробности)
ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр" - Цензор.НЕТ 8674
Сегодня общался с контрактником ЛИМАНА.Информацию даю со слов данного человека. Их вчера привезли.Сейчас в Лазаревских казармах поодиночке допрашивают. Комисся-70 генералов+ФСБ.ЛИМАН перед этим всем делом гоняли как проклятого снимать параметры в разных точках, потом поставили в точку у Босфора на якорь в длительный радиодозор в ожидании захода кораблей НАТО в Черное Море. Экипаж долго не имел отдыха и сильно устал. Ещё до выхода длительное время провели на борту. Постановка на якорь была всеми воспринята как заслуженный отдых. Весь комсостав пошел пить крепкие напитки в кают-компанию, офицеры отдыхали по каютам. Л\С весь или нес вахту по постам или спал. На ГКП остался вахтенный офицер и радиометрист навигационной РЛС.

В 20 милях скотовоз обнаружили, рассчитали курс и скорость-поняли что опасен. Вызвали его. Скотовоз пообещал отвернуть.После этого вахтенный офицер присоединился к находящимся в кают-компании. На ГКП остался только радиометрист у ДОНА. Радиометрист служил 2 месяц,а на корабле-16 дней. Что такое ДОН не знал и "вникал по ходу дела", когда подпускали.Через 25 минут метрист удивленно обнаружил что метка скотовоза вползла в 3х мильную развертку(после переговоров с скотовозом ДОН стоял в этом режиме,переключать их он не пытался).Почесав голову он позвонил в кают-компанию но был послан на...Когда в тумане заметил силует судна побежал в кают-компанию сам, и таки привел с собой почти всех офицеров.Сразу началась истерика-дудели тифоном свистели, мигали прожектором,пустили ракету-на этот момент расстояние было около 3 кабельтовых. Скотовоз спокойно въехал бульбой чуть позади миделя и тащил ЛИМАН на себе 1,5 минуты поворачивая его на якоре и распарывая подводную часть.

Машинное отделение затопило за 1,5 минуты.Судно обесточилось. Переборки воду не держали-множественные несанкционированные отверстия и коррозия вокруг них.Сразу после удара на палубу скотовоза вылетели овцы, первый член экипажа скотовоза был замечен на баке за 10-15 секунд до удара. Второй и все остальные стали появляться когда скотовоз уже прошел мимо ЛИМАНа...Боротся за живучесть пытались безуспешно. Были планы по подъёму затонувшего СРЗК но от них отказались в виду нецелесообразности. Сейчас идет подготовка к демонтажу оборудования и подготовка к подрыву корпуса на дне. Командир ЛИМАНА будет осужден и сядет в тюрьму.
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А командир скотовоза станет героем роисси, как затопивший свой первый росийский скотовоз в 16 лет.
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Не радуйтесь. Это они про Ксьянова, он снял дома на полигоне, которые построили генералы. На халяву.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 12 мин.12 минут назад
Нас там нет,но мы остановили хунту
Нас там нет,но нам С ТРУДОМ УДАЛОСЬ РАСКАЧАТЬ только Донецк и Луганск
Нас там нет, но ОБЕ страны виноваты

ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр" - Цензор.НЕТ 6622
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Кто до Одессы?
Подбросьте автостопом на шашлычек!

ВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр" - Цензор.НЕТ 1658
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А второй справа - братец пуйла? Нее? Похож засранец...
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ЗУ "Про детективну приватну (розшукову ) діяльність" , який нещодавно проголосували депутати ВРУ, дозволить проводити приватним детективам без санкції суду відео,- фото фіскацію військових та інших режимних об"єктів із зовні.
Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.

п.с.
Закон можливо і потрібен, але в умовах, коли в тилу діє потужна мережа російських спецслужб, має бути негайно ветований Президентом України.
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Сбивать однозначно и заодно киздить запускающих дроны болбообов!
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Если бы было чем сбивать, давно бы сбивали в АТО, насколько я понимаю это технически трудно сделать. Судя по количеству сбитых на линии соприкосновения (1-2шт в месяц) проблемму так и не решили.
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О какое своевременное решение ! В 14 году в акватории одесского порта,когда сепары запускали над нашими остатками флота коптеры матросам задававшим вопросы что с этим делать была дана команда-ничего !!!!!
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Чем сбивать БЛА "калашами" и учитывая что часовому дают мизерное количество патронов такое занятие почти бесперспективно.Другое дело - радарный комплекс который полностью автоматизирован для обнаружения беспилотников при охране для крупных и особо важных объектов.
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Дивне формулювання!
Невже до цього це все літало вільно, хоча все може бути після того як заборонили відповідати на обстріли нашим воїнам в рамках мінських недомовленостей.
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Главное сказать слово, а там, что получится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ будут сбивать все беспилотники, замеченные в местах дислокации военных объектов, - заявление Воздушного командования "Центр"
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