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 Суд перенес на 12 мая рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко

Апелляционный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда, отпустившего бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко на поруки ряда депутатов и министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

Данное решение суд принял в среду, 3 мая.

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Перенос связан с тем, что материалы уголовного производства по Мартыненко не поступили в суд.

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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члены преступной организации взяли на поруки члена преступной организации а почему не всё кодло задержали а.......... чтобы было кому взять на поруки ха-ха во разводняк на всю украину
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Мафия называемая "народным фронтом" ,которая практически для народа (судя по выдвинутым и принятым законопроэктам) ничего и не сделала взяла на поруки своего подельника и думала,что всё этим закончиться.
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конечно же, чего бы время еще не потянуть. Все же такое дело на пустом месте закрутили, надо ж хоть как-то конец фантастичней придумать
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куда же без пиара, теперь и сто один пост в фб можно опубликовать и лайки лайки собирать, походу НАБУ толкьо этим эффективно и заниматьяс умеет
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да вообще не понятно чем они занимаются если честно, все же два года существуют а толку в стране как не было так и нет
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ну вот опять идет откровенное затягивание дела! и в работе наших антикоррупционных органов это уже не первый раз
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такие увы методы работы у них, все бы ничего если бы хоть результаты давали. А так пока, все как всегда желает быть лучше
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от того что антикоррупционные органы не хотят предоставить суду материалы дела, уж точно не спасет их от ответственности! сколько можно играть в эти кошки - мышки
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Так а задержали его вообще за что? По подозрению в бегстве? Так давайте всех будем подозревать. Гонтарева вон почти сбежала, пока других подозревали)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд перенес на 12 мая рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко
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