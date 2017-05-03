 Суд перенес на 12 мая рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
Данное решение суд принял в среду, 3 мая.
Перенос связан с тем, что материалы уголовного производства по Мартыненко не поступили в суд.
задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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