 "Заграничные паспорта я сдал", - Мартыненко

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Заграничные паспорта я сдал", - сказал он.
По его словам, суд также обязал его сдать внутренний паспорт гражданина Украины, но он его не сдал, поскольку его (паспорт) никто не принимает, так как он является удостоверением личности.
Мартыненко также не согласен с решением суда в части запрета ему выезжать за пределы Киева и намерен добиваться отмены решения Соломенского суда, наложившего подобный запрет.
задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Ну и опять-таки - посмотрите, сколько "новостей" - всё как Сытник любит - пиар, шум, сенсации)
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а обвинений как не было - так и до сих пор нет)
может все-таки стоит сначала собирать доказательства, а потом задержания устраивать?)
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