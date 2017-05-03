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 Политика Украины
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 "Заграничные паспорта я сдал", - Мартыненко

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко сдал следствию свои загранпаспорта.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Заграничные паспорта я сдал", - сказал он.

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По его словам, суд также обязал его сдать внутренний паспорт гражданина Украины, но он его не сдал, поскольку его (паспорт) никто не принимает, так как он является удостоверением личности.

Мартыненко также не согласен с решением суда в части запрета ему выезжать за пределы Киева и намерен добиваться отмены решения Соломенского суда, наложившего подобный запрет.

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20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку". По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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интересно, сколько еще НАБУ будет шоу организовывать? или они правду верят, что чем больше вреям тяни тем больше результат получишь
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Или просто пытаются выиграть время, что бы хоть какие-то доказательства найти)
Ну и опять-таки - посмотрите, сколько "новостей" - всё как Сытник любит - пиар, шум, сенсации)
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Так получается, что задержали его только потому, что НАБУ подозревало, что сбежит... Если б захотел это сделать, то давно бы пятки помелькали...
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у НАБУ уже столько раз подозреваемые сбегали за границу, что если бы и с этим такая ситуация произошла, то Бюро стало бы настоящим посмешищем
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лучше бы деньги вернул а паспорта себе оставил для убытия
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да с таким успехом да и ходом дела уже и сериал можно снимать, достали уже
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Молодец!Теперь сдашь кровь и костный мозг!Ах да,забув,в нас же животные под запретом
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Мда, Насиров конечно иначе себя вел. Одеялками все прикрывался...))) и паспорт его арестовали, а потом успешно сняли этот арест)))
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Я уже думал про это дело все забыли)) Но смотрю НАБУ продолжает пиариться и затягивать дело) Как по мне это очень не профессионально со стороны бюро
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да если бы, но видимо славные детективы в золотых носках все еще верят в "чудо"
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вот сейчас вернутся с отдыха наши "честные детективы" и тогда будем смотреть как они чудят по этому делу
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Поверьте мне хоть сейчас : загранпаспорта он сдал ...
"Заграничные паспорта я сдал", - Мартыненко - Цензор.НЕТ 8962

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Та не, это совсем другая история, тез кто к Петиной когорте принадлежит - как раз тех в НАБУ стороной обходят, и на слово им верят)
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Да, у Порошенко их явно не один... В Испании ещё так точно есть. Виллу ж там приобрёл, паспорт по идее тоже должен был сделать)
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в його повний примус валюти..... і паспортів - теж.
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Паспортов штук двадцать,а может меньше...Не жалко.Им их выдают в день по десятку,мабуть...
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Сдал все паспорта и случайно Украинский сдал. Верните пожалуйста, а то где я буду жить и харчеваться! (Ваш Мартиненко).
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вы не читаете? некуда украинский сдавать, у нас оказывается не только НАБУ но и суд законов не знает)
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Сдал украинские. А паспорта других государств?
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не, там не так всё было, НАБУ "задержало" по ст. 208)
а обвинений как не было - так и до сих пор нет)
может все-таки стоит сначала собирать доказательства, а потом задержания устраивать?)
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да он как и бы и до этого никуда не собирался сбегать, хотя возможности у него было за целых полтора года, предостаточно
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А если надежды НАБУ на то, что сбежит, не оправдаются им, бедолажным, придется таки или доказательства, которые у них есть " но мы их вам не покажем" предъявлять)
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Или предъявлять, или дело, на котором Бюро и лично Сытник полтора года пиарились - закрывать
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Украина просто чемпион по количеству антикоррупционных структур, но их количество никак не может перейти в качество и то, что Украина стала первой в мире по коррупции, когда ещё пару лет назад были 7, подтверждение тому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заграничные паспорта я сдал", - Мартыненко
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