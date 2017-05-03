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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8522) Ривне (275) СИЗО (941) убийство (4873) ФСБ (1099) Мамчур (12)

 Прокуратура завершила расследование убийства сотрудника Ривненского СИЗО Мамчура, совершенного по заказу органов ФСБ РФ

Прокуратура завершила расследование убийства начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура, совершенного по заказу органов ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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"Прокуратура Ровенской области обеспечила объективное расследование и 27 апреля 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Мариуполя Донецкой области по обвинению в умышленном убийстве работника Ровенского СИЗО", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подсудимый обоснованно обвиняется в том, что он совершил с применением огнестрельного оружия умышленное убийство начальника отдела СИЗО, майора внутренней службы Мамчура в подъезде жилого дома, где тот проживал. "Злоумышленник совершил 8 выстрелов в различные части его тела и после этого нанес не менее 8 ударов пистолетом в голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Оперативники задержали подозреваемого при попытке пересечения государственной границы Украины в Харьковской области", - напомнили в прокуратуре.

Кроме этого отмечается, что процессуальным руководителем досудебного расследования и следователем собраны неопровержимые доказательства того, что убийство работника СИЗО совершено за вознаграждение и по заданию органов ФСБ РФ.

В настоящее время обвиняемый по инициативе прокуратуры находится под стражей.

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Материалы в отношении другого соучастника преступления, который в момент убийства следил за обстановкой во дворе и должен был устранить препятствия в случае их возникновения, выделены в отдельное производство. Соучастник объявлен в международный розыск.

Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.
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Вроде как в спецназе служил в АТО.....видимо, хорошо свою работу делал Мамчур,если ФСБ возбудилась....
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На жаль СБУ свою роботу не робить і не зупиняє ці напади та замахи ще на етапі підготовки! ФСБ відчуває себе в Україні як вдома! Скільки це буде продовжуватись?
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"Братья" одним словом. И на Цензоре есть пособники таким.
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Странно, что обычный, хоть и не рядовой, вертухай понадобился ФСБ-шникам. Вероятно Югик решил это свалить на них, як то кажуть, шоб до кучи було.
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странно это...что этот майор с путиным не поделил? В прокуратуре идет очередная "охота на ведьм". Очень удобная позиция и, главное, неопровержимая.
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Восемь выстрелов, и удары в голову, явно человек очень зол был.
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Наверняка в этом СИЗО сверхсекретные разработки велись, иначе зачем оно ФСБ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура завершила расследование убийства сотрудника Ривненского СИЗО Мамчура, совершенного по заказу органов ФСБ РФ
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