 Прокуратура завершила расследование убийства сотрудника Ривненского СИЗО Мамчура, совершенного по заказу органов ФСБ РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Прокуратура Ровенской области обеспечила объективное расследование и 27 апреля 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Мариуполя Донецкой области по обвинению в умышленном убийстве работника Ровенского СИЗО", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подсудимый обоснованно обвиняется в том, что он совершил с применением огнестрельного оружия умышленное убийство начальника отдела СИЗО, майора внутренней службы Мамчура в подъезде жилого дома, где тот проживал. "Злоумышленник совершил 8 выстрелов в различные части его тела и после этого нанес не менее 8 ударов пистолетом в голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Оперативники задержали подозреваемого при попытке пересечения государственной границы Украины в Харьковской области", - напомнили в прокуратуре.
Кроме этого отмечается, что процессуальным руководителем досудебного расследования и следователем собраны неопровержимые доказательства того, что убийство работника СИЗО совершено за вознаграждение и по заданию органов ФСБ РФ.
В настоящее время обвиняемый по инициативе прокуратуры находится под стражей.
Материалы в отношении другого соучастника преступления, который в момент убийства следил за обстановкой во дворе и должен был устранить препятствия в случае их возникновения, выделены в отдельное производство. Соучастник объявлен в международный розыск.
Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.
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