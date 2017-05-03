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 1 мирный житель погиб, 5 - ранены в результате обстрелов боевиками населенных пунктов на Донетчине 28 апреля-2 мая, - ОГА

1 мирный житель погиб и 5 - ранены в результате обстрелов боевиками населенных пунктов в зоне АТО на Донетчине 28 апреля - 2 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 28 апреля по 2 мая, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали шесть гражданских лиц. Житель с. Березовое, погиб на догоспитальном этапе. Житель с. Березовое, травма минно - взрывная, госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы г. Курахово. Житель г. Марьинка, травма минно - взрывная, находится на амбулаторном лечении. Житель г. Торецк, травма минно - взрывная, госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы г. Торецк. Житель г. Марьинка, травма минно - взрывная, госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы г. Курахово. Житель г. Марьинка, травма минно - взрывная, госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы г. Курахово", - сказано в сообщении.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1 мирный житель погиб, 5 - ранены в результате обстрелов боевиками населенных пунктов на Донетчине 28 апреля-2 мая, - ОГА
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