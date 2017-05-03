 С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина

Согласно постановлению №300 от 26 апреля, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. Если в течение двух месяцев с даты информирования документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
Указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин.
Правительство также внесло услуги транспортировки и распределения природного газа в перечень подлежащих субсидированию.
Кабмин установил, что местные власти или созданные ими комиссии могут принимать решение о назначении жилищных субсидий в случаях, не предусмотренных действующими правилами.
Финансирование таких субсидий осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Кабмин установил, что теперь при назначении субсидий учитываются доходы членов семьи с учетом налога на доходы физических лиц, а к таким доходам принадлежит помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.
При этом при расчете субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода лиц за четыре квартала (ранее - за предыдущий календарный год), за два месяца до того, с которого назначается субсидия, а субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.
При осуществлении расчета субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий период в мае для домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде, учитываются доходы за период с апреля прошлого года по март текущего года включительно.
Кроме того, правительство установило, что сообщение о назначении субсидии может направляться по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита) или смс-сообщением.
Кабмин установил социальную норму жилья для получателей субсидии, семья которых состоит с одного или двух нетрудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство.
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Ось така фігня.
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https://www.youtube.com/watch?v=_nxCl-C2HPI
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Машина скорее всего подорвалась на мине, а видео снять беспилотником. Но какой то "деятель" наложиль "рамку прицела" с игрухи. Хз зачем, видимо что бы страшнее было
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Думаю 150грн можно заплатить или пусть платят полную стоимость!!!
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Еще стиралка, посудомойка, холодильник, телевизор и другая байда.
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З бідністю потрібно боротись, як з явищем (викорінювати його причини). А будь-які обмеження і закручування гайок нічого хорошого не дадуть. Можна ввести передоплату, запровадити штрафні санкціії, прислати колекторів, відключити газ, воду, світло. Та резултат буде лише гірший.
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Наразі шоколадне ОЗУ шкуру живцем з людей знімає.
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Как все надуманное и изначально неверное, тема субсидий обрастает уточнениями, дополнениями, условиями, становясь еще более непрозрачной и коррупционной.
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Знаєш свою колежанку Катьку Золотарьову?)
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Осталось теперь сделать последний шаг, - передать ее коллекторам. И будет все в ажуре.
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--
Намёк на то, что коллекторов порвут и они станут как кружево? :D
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так и
начнется .
Что начнется у коллекторов ?
.
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Особенно на фоне е-деклараций быдлоэлиты с миллионами налички (гривневой и валютной).
Они, я так понял, тоже субсидию получают - нужно только смехотворный текущий доход "нарисовать".
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ЖКХ и проезд на транспорте своими бабками и тогда весь этот цирк закончится!
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Тогда на штыках не вынесли этих 25 пятитысячников ,так сейчас Граждане вынесут.
2017 год.
https://www.youtube.com/watch?v=QUrzJZOJHQs
https://www.youtube.com/watch?v=QUrzJZOJHQs
"Сегодня нас практически все имеют ". Слушать 12 мин . Все ясно и доходчиво.
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***Rej Gudfox
Украинская
воровская псевдоэлита решила и дальше строить в стране социализм,
колхоз-2 (по старому принципу "отнять и поделить"), потому что эти гниды, трутни, мракобесы, как огня боятся правовой рыночной конкуренции...
Только под прикрытием государства, админресурса, власти, лоббизма, выгодных для себя законов они устанавливают для себя "вечную" монополию,
а наивных
граждан кормят "бесплатными" подачками: субсидиями, медициной, бесплатными лекарствами, образованием, госпенсиями, госстрахованием... только все это увы не бесплатно, а за счет скрытых, высоких и запутанных налогов (все это из карманов работяг). И все эти подачки после чиновничьего дерибана,
передела, казнокрадства, лишь малая доля от того, что у забирается у людей... Чиновникам выгодно быть "благодетелями" за чужой счет)))
Для того чтобы деньги, капиталы и мозги не убегали с Украины, наша страна должна стать выгоднее, интереснее, удобнее чем любой ОФФШОР мира (лучше чем Гонг-Конг, Дубаи, Сингапур, Н.Зеландия,Швейцария, Кипр, Панама, Люксембург, Монако, Бермуды,Сейшелы, США 18-19ст...)!
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