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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:ЖКХ (1451) задолженность (164) Кабмин (10204) субсидия (302) тарифы (1457) коммунальные услуги (259)

 С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина

субсидия

Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя, а также ввел смс-информирование граждан о назначении субсидии.

Согласно постановлению №300 от 26 апреля, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. Если в течение двух месяцев с даты информирования документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин снизил соцнормы на потребление тепла, электричества и газа для расчета размера субсидий

Правительство также внесло услуги транспортировки и распределения природного газа в перечень подлежащих субсидированию.

Кабмин установил, что местные власти или созданные ими комиссии могут принимать решение о назначении жилищных субсидий в случаях, не предусмотренных действующими правилами.

Финансирование таких субсидий осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Кабмин установил, что теперь при назначении субсидий учитываются доходы членов семьи с учетом налога на доходы физических лиц, а к таким доходам принадлежит помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО

При этом при расчете субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода лиц за четыре квартала (ранее - за предыдущий календарный год), за два месяца до того, с которого назначается субсидия, а субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

При осуществлении расчета субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий период в мае для домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде, учитываются доходы за период с апреля прошлого года по март текущего года включительно.

Кроме того, правительство установило, что сообщение о назначении субсидии может направляться по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита) или смс-сообщением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен выплатить до 700 грн наличными 1,5 млн украинских семей за экономию субсидий, - Гройсман (обновлено)

Кабмин установил социальную норму жилья для получателей субсидии, семья которых состоит с одного или двух нетрудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство.
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http://aprioriua.blogspot.com/2017/05/blog-post_8.html

Секретное вооружение ВСУ: появилось видео уничтожения машины командира террористов новейшим оружием
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"Вы не можете смотреть видео с Adblock, пожалуйста, не используйте Adblock при посещении этого сайта"

Ось така фігня.
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Можно на просмотр отключить Adblock. Находится в: три рисочки горизонтальных вверху меню справа - Дополнительные инструменты - Расширения
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Не посмотрев это видео ты много не потеряешь! Это какая-то галиматья смонтированная из игрухи Call of Duty - 4
https://www.youtube.com/watch?v=_nxCl-C2HPI
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Оно немного не похоже потому что в оригинале включен "инфракрасный режим". Но если включить обычный то будет точная копия.
Машина скорее всего подорвалась на мине, а видео снять беспилотником. Но какой то "деятель" наложиль "рамку прицела" с игрухи. Хз зачем, видимо что бы страшнее было
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Поставь uBlock - и в разы ресурсов меньше жрёт, и удобнее, и ...
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Переходите на Adguard,я спокойно посмотрел это видео,ничего не выключая.
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А як це так може бути, субсидію не дають при наявності боргів, а відшкодування ПДВ олігархам видають на 96 млрд грн!!!!!! щороку!!!!! а в олігархів мільярдні борги, якими вони накручують собі сплачений ПДВ для отримання відшкодування при експорті товарів!!!! Алчевський меткомбінат тільки за електрику мав 700 млн грн заборгованості а відшкодування ПДВ за експорт металу отримував!!!!! Що це за подвійні стандарти?????
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будь олігархом - не плати ПДВ, а отримуй відшкодування.
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ПДВ - это грандиозная кормушка и коррупционная схема по отмыванию бабла придуманная олигархами для себя
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Что "логично"? Многие даже при наличии субсидий еле выживают. Если учесть тот факт, что субсидии мизерные. Соответственно, оплачивать все в полном объеме ежемесячно не могут. Что же им теперь с голоду умереть? Да и очередь в Ощаде по 2,5 часа не каждый может выстаивать! Пздц... Реально геноцид, устроеммый народу жирными, оборзевшими барыгами....
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может тем, кто не оплачивает коммуналку с субсидей, надо еще премии выписывать?
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Ні, премії не треба. І «заганяти» людей також не треба. З боргової ями важко вилізти. І по пріорітетам комірне далеко не на першому місці. Заборгованість в два місяці може виникати, нічого страшного в цьому нема.
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Я плачу за свет 800грн без субсидии, сосед который работает он, жена, теща, на бабку оформили субсидию, "накручивают" света больше меня и платят по 150грн. (Сам видел квитанцию)
Думаю 150грн можно заплатить или пусть платят полную стоимость!!!
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Кстати, пенсионеры свою коммуналку оплачивают в срок, вечно в банке очереди из бабушек, а всякие хитросделанные-нигде не работающие еще и долги по коммуналке с субсидиями имеют
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Компьютер тянет 0.5квт в час (примерно) работает по 15 часов. В месяц 200+.
Еще стиралка, посудомойка, холодильник, телевизор и другая байда.
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Я щиро бажаю, щоб ваш сусід жив заможно і не потребував субсидії взагалі.
З бідністю потрібно боротись, як з явищем (викорінювати його причини). А будь-які обмеження і закручування гайок нічого хорошого не дадуть. Можна ввести передоплату, запровадити штрафні санкціії, прислати колекторів, відключити газ, воду, світло. Та резултат буде лише гірший.
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Сосед с женой зарабатывает примерно тыс 12-14 на двоих.
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Там предусмотрен механизм реструктуризации, так что никто тебя не загонит в долговую яму
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Стрижка баранов приобретает всё более изощрённые формы!
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Вовну з людей зістригли ще за часів йолки.
Наразі шоколадне ОЗУ шкуру живцем з людей знімає.
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Что бы ... нужно чаще доить и меньше кормить.
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К 1 декабря уже заготовлена новость "Субсидия не будет назначаться.", и точка.
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Так или иначе придёт время , что её назначать перестанут . Дело времени . Если этого не сделает это правительство , то подсуетятся следующие.
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"Здесь - играть, здесь - не играть. Здесь - рыбу заворачивали..."
Как все надуманное и изначально неверное, тема субсидий обрастает уточнениями, дополнениями, условиями, становясь еще более непрозрачной и коррупционной.
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Курви вже не знають, в яку кишеню ще нам залізти і під яким привідом знову обібрати.
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а причем здесь твоя кышеня?это субсидия,а не твой зароботок
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питух минстецьовський, так што, мне тогда из моей кьішени налоги шоколадной ОПГ платить не нужно? Єто ж "моя кішеня і мой зароботок". Бггг
Знаєш свою колежанку Катьку Золотарьову?)
С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 5878
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О класс. Только два месяца назад гройсман кричал, что неважно есть у вас задолжность или нет - субсидия будет. Уже передумал).
Осталось теперь сделать последний шаг, - передать ее коллекторам. И будет все в ажуре.
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И будет все в ажуре.
--
Намёк на то, что коллекторов порвут и они станут как кружево? :D
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Как только передадут коллекторам -
так и

начнется .
Что начнется у коллекторов ?

.
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а как же гройсмановская оплата комунальных в расстрочку???
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Потешились пора и меру знать скоро начнут отбирать имущество а то хуже и сажать...
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Интересный факт. Долг населения по коммуналке оценивается в 1.1 млн. баксов, без учета оккупированных россией территорий. А гройсман за 2016 год заработал 1.5 миллиона баксов.
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Салах ад-Дин. О каком факте Вы пишете? Приведенные Вами цифры никак не соответствуют действительности как факту.
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Провальное решение. Украинцы совсем оборзели. Пора наводить порядок.

С 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9939
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Кстати, а как там судьба заявления "наличие нескольких домов, автомобилей, депозитов и личных накоплений не является основанием для отказа в субсидии"?
Особенно на фоне е-деклараций быдлоэлиты с миллионами налички (гривневой и валютной).
Они, я так понял, тоже субсидию получают - нужно только смехотворный текущий доход "нарисовать".
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А зарплаты Гройсману и Кабмину тоже не будут назначаться в случае 2-месячного отсутствия реформ??? В случае тотального обнищания народа Украины, воровства и коррупции во власти?
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пора рабів уже в газові камери заганяти, а то землю скоти віддавати парашенкам не хочуть.
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"...еще раз скажешь про субсидию - я тебя выгоню нахрен !..."
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Все логично - если человек не платит даже с субсидией - нех ему ее давать
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Тут наверное имеется в виду, что до оформления субсидии могли быть долги, вот их таким способом и выбьют.
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А как люди смогут вкладываться с оплатой в этот срок, если в этом отопительном сезоне субсидии многим людям назначили аж перед окончанием отопления? И вообще это всё дуриловка, с субсидиями нужно как можно скорее заканчивать и обогащать олигархов, а людям повышать на эту величину зарплаты и пенсии, чтобы они могли оплачивать
ЖКХ и проезд на транспорте своими бабками и тогда весь этот цирк закончится!
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Так история идет по спирали .. 1933 год не должен повториться ***

Тогда на штыках не вынесли этих 25 пятитысячников ,так сейчас Граждане вынесут.
2017 год.
https://www.youtube.com/watch?v=QUrzJZOJHQs
https://www.youtube.com/watch?v=QUrzJZOJHQs
"Сегодня нас практически все имеют ". Слушать 12 мин . Все ясно и доходчиво.


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Кто не скачет - тот москаль.
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жидва активно толкае население к революции, ну ну
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Дождетесь революции когда пак на горе свистнет-рабы не способны на такое.Последние выборы это доказали когда за БПП снова проголосовали большинство лохов.
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Ну, как профессор Соскин в своем интервью говорил о дальнейших действиях властей после заключения меморандума с МВФ и получения Украиной (точнее нынешней властью "бандюков - клептоманов") очередного "лярда баксов"... Что следующее на очереди, "улучшители жизни простых украинцев"? Вы не стесняйтесь, "реформируйте" нашу страну дальше, - "терпило - лохи" все стерпят! Может когда вы уже введете "налог на воздух", то тогда украинцы выйдут на улицы для защиты своих прав и свобод?! Хотя... Что-то я сомневаюсь... Наш народ выходит на улицы против властей только тогда, когда "дітей побили"... Но вы не бьете... "Молодца", - урок усвоили! Потому, "корытная элитна", вы "не стесняйтесь", "рехвормируйте" страну дальше и превращайте биомассу в послушное стадо рабов, - они это заслужили!!!
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абсолютно верно, жидва еще и верещит какое они для нас счастье
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Соскин идет нак. На президентских выборах он работал против Тимошенко, а значит, в пользу кондитера.
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То есть вы хотите сказать, что кто против тимошенко, то тот "шоколадка"? Ошибаешься, "уважаемый"... Тимошенко, - давний "сексот" КГБ (ФСБ как правоприемницы), "комсомолочка"... Не знаю ваш возраст, но я в своей жизни много раз сталкивался (в том числе по делам службы) со всеми этими "комсомольскими работниками" и могу целую лекцию прочитать, что они (эти люди) из себя представляют! Потому хоть и сам "старый чекист" и "кат", но Украину люблю больше своего кармана и знаю, что означает слово Честь! А тимошенко не знает! Как и большинство из ее ближнего окружения (не будем брать в расчет людей, "купившихся" на популизм "объекта")...
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http://censor.net.ua/forum/915408/begstvo_kapitala_kak_vernut_v_stranu_milliardy/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63624142
***Rej Gudfox
Украинская

воровская псевдоэлита решила и дальше строить в стране социализм,
колхоз-2 (по старому принципу "отнять и поделить"), потому что эти гниды, трутни, мракобесы, как огня боятся правовой рыночной конкуренции...

Только под прикрытием государства, админресурса, власти, лоббизма, выгодных для себя законов они устанавливают для себя "вечную" монополию,
а наивных
граждан кормят "бесплатными" подачками: субсидиями, медициной, бесплатными лекарствами, образованием, госпенсиями, госстрахованием... только все это увы не бесплатно, а за счет скрытых, высоких и запутанных налогов (все это из карманов работяг). И все эти подачки после чиновничьего дерибана,

передела, казнокрадства, лишь малая доля от того, что у забирается у людей... Чиновникам выгодно быть "благодетелями" за чужой счет)))
Для того чтобы деньги, капиталы и мозги не убегали с Украины, наша страна должна стать выгоднее, интереснее, удобнее чем любой ОФФШОР мира (лучше чем Гонг-Конг, Дубаи, Сингапур, Н.Зеландия,Швейцария, Кипр, Панама, Люксембург, Монако, Бермуды,Сейшелы, США 18-19ст...)!
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главное обязательно проголосуйте в следующий раз за жидяр гнойных и они тогда у вас сдерут еще три шкуры
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Мадам поакуратней з ж-ми а то забанят на год-здесь админы почти все "воробушки"...
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банят регулярно, к жидве ненависть только сильнее, с радостью выпустила бы порошенковской свинье кишки и наблюдала бы как оно визжит и кручится
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А если на работе не выплачивают зарплату два и более месяцев??? Можно ли врываться в жилище директора и начальников и забирать всё,что у них есть???
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В Польше нет такого как еврей а ж-д и есть ж-д а здесь иначе-потому и так плохо живете...
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А сколько нужно убить времени на той механизм рестуктуризации... Жить чтоли в собесе прикажешь?
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Да голосуйте же за социалистов или националистов но только не либерастов...это мафия мирового значения...
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Либерасты похуже фашистов-они стремятся под лозунгом глобализации превратить земной шарик где будет кучка господ,надзиратели и рабы....
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"толстожопый мальчик" даранделу танцевал...засохнешь как сурок-тудоев..падло..карма оно такэ
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Украина -страна где либерасты проводят эксперимент превращения новой модели мирового порядка..
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палишся кацапский ублюдок,и даже не понимаешь на чём
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Лучше диктатура националистов чем демократия либерастов...
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смотрю сериал про Эйнштейна как жидва довела до того что пришли нацисты, тоже эксперименты проводили подобные - потом пошли в газовые камеры, начинаю думать, что справедливо
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Неплатежи будут расти . Всё больше и больше народа не будет платить за газ воду отопление и т.д. Это уже и так понятно.
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Правительство также внесло услуги транспортировки и распределения природного газа в перечень подлежащих субсидированию. - А это что значит? Разве раньше это не субсидировалось? Или это уже насчет абонплаты за подключение, которую вроде как отменили?
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Предполагается что теперь долг за коммуналку уменьшится?
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Учитывая, что органы соцобеспечения физически не успевают обработать весь объем желающих получить эти субсидии (дали возможность получать субсидии гражданам которые не могут подтвердить источник своих суперминимальных доходов), то у простых честных пенсионеров автоматически будут возникать задолженности в оплате, что приведет к непредоставлению субсидии. Замкнутый круг, в котором граждане попадут в долговую яму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 мая субсидия не будет назначаться при наличии 2-месячной задолженности по коммунальным услугам, - постановление Кабмина
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