EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  3033  67
Все про:Кабмин (10204) украинский язык (633) чиновник (1357) аттестат (20) госслужащие (193)

 Кабмин вводит для кандидатов на госслужбу платную аттестацию на знание украинского языка

Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.

Кабинет министров утвердил порядок платной аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, в отношении владения государственным языком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно постановлению №301 от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования. Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности Филология, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Музыкант Скрипка: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ. Нужно создать для них гетто"

Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части продолжительностью 60 минут и устной (деловой разговор на заданный сценарий и сообщение-презентация на определенную тему) продолжительностью до 45 минут.

Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или по специальности филология.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ви можете виступати російською в іншому парламенті. Які проблеми?", - вице-спикер Сыроид прервала выступление "оппоблоковца" Долженкова. ВИДЕО

Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво буде постерегати за цією цирковою виставою!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але по любе новина добра, побачимо як буде здійснюватись реалізація!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
их надо сажать в тюрягу. там учить легче никто не мешает, выучит выпустим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юра Луценко пока сидел , то вроде 200 книг прочитал в тюрьме . Вот только ума не добавилось .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сама ідея дуже правильна . Тільки щось мені підказує , що філологи за "мзду малую" будуть майбутнім чиновникам таке посвідчення видавати .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба вказувати місце тим, хто лізе керувати не знаючи української мови. Мовчки спостерігати не будемо, бо це фільтр для кацапів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О боже, какая плохая новость! Все, скоро конец! Все воры! Сливают Украину!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И обязательно справку от психиатора. Тоже платную.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вести діловиробництво теж буде той кому заплатив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є і діловиробництво, але більш поширено у назвах відділів діловодство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю, а різноманітних помічників біля своєї тушки для чого вони годують?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спробуйте ви на расєє влаштуватись на службу без знання їхнього нарєчія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як показує практика, у нас люди які мають право приймати управлінські рішення, взагалі не думають про громадянське суспільство.
Ними рухає, по-перше власні інтереси; по-друге, як виправдатися перед дядьками за кордону... Не важливо, де вони знаходяться (в РФ чи на Заході).
А мають керуватися інтересами української громади та її розвитком:
https://www.youtube.com/watch?v=oZl32vCg5A0
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как же гнойсман пройдет эту аттестацию? или сабаков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
безусловно лучше госпидара или сабакова. но прекрасно - явно не о нем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Азербайджанці за походженням іранці, але за мовою вони тюркюти. Але на фото людина, яка не має відношення до цього.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ali Hasan - авакян, - армянин конечно..., а азербайджанцы не разу не персы (в северном Иране живет их община, но там их не любят и обижают). Были когда то огнепоклонниками, но потом турки перековали их в мусульман. А по языку вы правы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласно энциклопедии Британника азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население восточного Закавказья и возможно ираноязычные мидяне, проживавшие на территории современного Ирана. Это население было персизировано в период правления династии Сасанидов в Иране (III-VII вв. н. э.). Началом тюркизации населения можно считать завоевание региона турками-сельджуками в XI веке и продолжающиеся потоки миграции тюркских народностей в последующие века, в том числе тех, которые переселились в период монгольских завоеваний в XIII веке (большая часть племен, формирующих монгольские войска, а также вынужденных мигрировать вследствие монгольских завоеваний были тюркскими)[5]. Доминирующей наследственной компонентой этнических азербайджанцев Британника считает тюрок, появившихся в Азербайджане во время завоевания огузами в 11 веке[6].
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ali Hasan - ОК, я прожил в Азербайджане 30 лет... Если и есть немного иранцев в Ленкоранской области, то это погоды не делает... Азербайджанцы в абсолютном своем большинстве не любят иранцев, (как и те их) и считают братьями турков... Это моя " энциклопедия Британника" :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. Нет нации иранцы. Иранец - это НЕ нация, а житель государства Иран. Этническое большинство Ирана - ПЕРСЫ
2. Азербайджанцы не турки и не персы. Это отдельная тюркская нация
3. Какая-то часть азербайджанцев являются иранцами, т. к. живут в Иране (провинции Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан) и составляют этническое меньшинство Ирана.
4. Азербайджанский язык отличается от турецкого так же, как русский от украинского. С персидским языком вообще нет ничего общего. Город Тебриз - столица иранских азербайджанцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне єто можете не рассказьівать. Прочитайте лучше происхождение азербайджанцев. Турки признают их братьями, но считают исходное происхождение персидским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гилянский и мазандеранский языки - это языки иранской группы. Они родственны, например, персидскому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Азербайджанский
Второй по охвату среди языков Ирана - азербайджанский, его еще называют тюрки или азари. Это не случайно, ведь на северо-западе Ирана есть сразу несколько провинций, населенных преимущественно азербайджанцами, - Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан, Казвин. Относится к тюркской языковой семье.

Азербайджанский торговец книгами на базаре в Тебризе / mehrnews.com
Общее число носителей составляет по разным данным от 15 до 30 миллионов человек (от 16% до 40% населения страны). Сведения о численности той или иной национальности на территории Ирана разнятся по многим причинам. Во-первых, во время переписи населения такая графа как национальность не предусмотрена. Во-вторых, межнациональные браки внутри государства являются обычным явлением, что также затрудняет определение национальной принадлежности. Кроме того, большая часть информации относительно этнического состава в открытых источниках - это данные организаций, находящихся за пределами Ирана, что негативно влияет на степень достоверности информации.
Носители этого языка также владеют и персидским, однако некоторые представители при разговоре нередко смешивают эти языки между собой, что, порой, затрудняет понимание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это должно быть дорого. И штрафы нужно определить. Сдал на удостоверение, нарушил - заговорил не на украинском, лишение удостоверения и на пересдачу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если у меня в аттестате или дипломе указан с оценкой предмет "украинский язык"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня в школе "отлично " было по английскому , а в университете "хорошо" за "технический английский" . Вот только с моими знаниями инглиша никто меня в Великобритании на работе чиновника не ждёт .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" меня в Великобритании на работе чиновника не ждёт"- думаю там тебя не ждут на работу чиновника совсем по другугим причинам, а не по незнанию английского языка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да по многим причинам не ждут , конечно . Но без сносного знания языка там и строителем не устроишься .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миллионы арабов, турков и куча других эмигрантов как-то же находят работу в Германии/Франции/Великобритании? Наверное все они асы во владении английским языком? И находят ведь как-то? А у нас - если человек гражданин Украины, тут родился и вырос, аттестован после школы и ВУЗа по украинскому языку (согласно аттестата или диплома) - то нафига ему ещё дополнительная аттестация? Другое дело - если человек приезжий, обучение проходил за пределами Украины, не имеет аттестации по украинскому языку ни в дипломе ни в аттестате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это вы даунбасянам скажите с крысчанами, которые умудрившись тут родиться и вырасти ни слова по украински не понимают и понимать не хотят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я руский би виучил только за то, щоб на ньому проводити допити кацапських полонених.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маю надію що це помилка ? Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности Филология, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии. Источник: http://censor.net.ua/n438705
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судебные тройки. Сдал экзамен - на службу. Не сдал - в расход?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Август Ландмессер‏ @juzhanin 40 мин.40 минут назад
Те из местных кто общяется с строителями Керченского моста говорят что если поедут на ту сторону, то только на пароме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на каком языке я буду говорить? - Ни на каком. Ты будешь глухонемой иностранец. - Подожди, я не понимаю - зачем глухонемому иностранцу переводчик?

Кабмин вводит для кандидатов на госслужбу платную аттестацию на знание украинского языка - Цензор.НЕТ 4846
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, уже хоть какой-то движняк в этом вопросе пошёл. Ещё бы запретить всем чиновникам, депутатам и работникам сфер обслуживания говорить на кацапском с клиентами. Украинский у всех должен быть по умолчанию. А работодателям всех предприятий сферы обслуживания запретить брать на работу людей, не владеющих украинским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто экзаменаторы? им надо сделать зарплаты по 120 тыс. гривен, иначе они будут брать взятки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пенсію 200 000 грн. Бо здриснуть за кордон...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усе гарно,але чому атестація не безкоштовна? І чому для підтвердження вільним володінням українською недостатньо оцінки 4 (добре)? Виглядає не як піклування про володіння державною мовою, а як ще одна стаття доходу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тест на кацапiзм.
Перекласти на крывочелюсной язiк -"Обабiч шляху розташувалися будiвлi"!
Якщо заминка- бий з ноги! Не помилишся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь в каждом райцентре надо иметь по проффесору украинского языка.
Кабмин вводит для кандидатов на госслужбу платную аттестацию на знание украинского языка - Цензор.НЕТ 9014
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин вводит для кандидатов на госслужбу платную аттестацию на знание украинского языка
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти