 Кабмин вводит для кандидатов на госслужбу платную аттестацию на знание украинского языка

Кабинет министров утвердил порядок платной аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, в отношении владения государственным языком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно постановлению №301 от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования. Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности Филология, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии.
Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части продолжительностью 60 минут и устной (деловой разговор на заданный сценарий и сообщение-презентация на определенную тему) продолжительностью до 45 минут.
Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или по специальности филология.
Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.
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Ними рухає, по-перше власні інтереси; по-друге, як виправдатися перед дядьками за кордону... Не важливо, де вони знаходяться (в РФ чи на Заході).
А мають керуватися інтересами української громади та її розвитком:
https://www.youtube.com/watch?v=oZl32vCg5A0
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А цей Азєр тест не пройде!
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2. Азербайджанцы не турки и не персы. Это отдельная тюркская нация
3. Какая-то часть азербайджанцев являются иранцами, т. к. живут в Иране (провинции Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан) и составляют этническое меньшинство Ирана.
4. Азербайджанский язык отличается от турецкого так же, как русский от украинского. С персидским языком вообще нет ничего общего. Город Тебриз - столица иранских азербайджанцев.
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Второй по охвату среди языков Ирана - азербайджанский, его еще называют тюрки или азари. Это не случайно, ведь на северо-западе Ирана есть сразу несколько провинций, населенных преимущественно азербайджанцами, - Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан, Казвин. Относится к тюркской языковой семье.
Азербайджанский торговец книгами на базаре в Тебризе / mehrnews.com
Общее число носителей составляет по разным данным от 15 до 30 миллионов человек (от 16% до 40% населения страны). Сведения о численности той или иной национальности на территории Ирана разнятся по многим причинам. Во-первых, во время переписи населения такая графа как национальность не предусмотрена. Во-вторых, межнациональные браки внутри государства являются обычным явлением, что также затрудняет определение национальной принадлежности. Кроме того, большая часть информации относительно этнического состава в открытых источниках - это данные организаций, находящихся за пределами Ирана, что негативно влияет на степень достоверности информации.
Носители этого языка также владеют и персидским, однако некоторые представители при разговоре нередко смешивают эти языки между собой, что, порой, затрудняет понимание.
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"Севастополь отделится от Крыма к концу года". Норм новость http://fresh.org.ua/novosti/132007/sevastopol-otdelitsya-ot-kryma-k-kontsu-goda_2017-05-03 …
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Те из местных кто общяется с строителями Керченского моста говорят что если поедут на ту сторону, то только на пароме.
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Перекласти на крывочелюсной язiк -"Обабiч шляху розташувалися будiвлi"!
Якщо заминка- бий з ноги! Не помилишся!
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