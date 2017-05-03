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Все про:беспилотник (539) задержание (5605) Киев (16985) Киевская область (1502) съемка (13) аэродром (65)

 Военнослужащие задержали двух гражданских за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме "Чайка" в Киеве

Военнослужащие задержали 2 гражданских лиц за несанкционированную съемку с помощью квадрокоптера на аэродроме "Чайка" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра воздушного командования "Центр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"1 мая в Киеве, во время патрулирования аэродрома "Чайка", определенные дежурные силы Воздушных сил ВС Украины, зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата дистанционного управления и задержали двух гражданских лиц, которые квадрокоптером "Фантон-3" проводили съемку данной территории", - сказано в нем.

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Нарушители переданы для выяснения обстоятельств представителям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
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Так переданы представителям Национальной полиции или Службы безопасности Украины
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Что-то не понял, что на этом аэродроме делали определенные дежурные силы Воздушных сил ВС Украины. Им что, заняться больше нечем????!!!!
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Спортивный аэродром какие там секреты - да это новость масштаба страны...
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Вчера над этим аэродромом спортивные самолеты весь день барражировали. Квадрокоптер представляет для них реальную угрозу.
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Офигеть... А почему тогда не задерживают парашютистов, которые свои прыжки на мобилы снимают?
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все правильно их задержали. нехер готовить плацдармы.
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ЗУ "Про детективну приватну (розшукову ) діяльність" , який нещодавно проголосували депутати ВРУ, дозволить проводити приватним детективам без санкції суду відео,- фото фіскацію військових та інших режимних об"єктів із зовні.
Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.

п.с.
Закон можливо і потрібен, але в умовах, коли в тилу діє потужна мережа російських спецслужб, має бути негайно ветований Президентом України.
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Не за "несанкционированную съёмку" - нехрен там санкционировать - всё снято и переснято миллионы раз - это спортивный аэродром. А за несанкционированные полёты. Потому что если в квадрокоптер впилится спортивный самолёт на скорости 300-500 км/час, которые там летают, то вероятность беды очень высокая.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащие задержали двух гражданских за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме "Чайка" в Киеве
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