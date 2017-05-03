 Военнослужащие задержали двух гражданских за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме "Чайка" в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-центра воздушного командования "Центр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"1 мая в Киеве, во время патрулирования аэродрома "Чайка", определенные дежурные силы Воздушных сил ВС Украины, зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата дистанционного управления и задержали двух гражданских лиц, которые квадрокоптером "Фантон-3" проводили съемку данной территории", - сказано в нем.
Нарушители переданы для выяснения обстоятельств представителям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
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https://www.google.com.ua/maps/@50.4333084,30.303914,243m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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Законодавці до кінця не продумали як унеможливити використання норм вказаного закону кремлівською агентурною сіткою, яка однозначно використає вказане законодавство.
п.с.
Закон можливо і потрібен, але в умовах, коли в тилу діє потужна мережа російських спецслужб, має бути негайно ветований Президентом України.
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