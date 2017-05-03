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Все про:ОГА (1341) Одесса (5571) провокация (1172) Степанов Максим (16)

 Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно". ФОТО

степанов

2 мая в Одессе прошло спокойно и без значительных инцидентов. Вместе с тем, одесские правоохранители будут работать в усиленном режиме до 17 мая.

Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"В Одессе все спокойно. Большое спасибо правоохранителям. Сработали слаженно, четко и продолжают дежурить в усиленном режиме. За мелкое хулиганство задержаны 14 человек. Получили также несколько сообщений о заминировании на Куликовом поле. Впрочем, серьезных ситуаций не возникало. Ситуация под контролем круглосуточно", - отметил Степанов.

Председатель Одесской ОГА Степанов: 2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно 01Председатель Одесской ОГА Степанов: 2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно 02Председатель Одесской ОГА Степанов: 2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно 03

Председатель Одесской ОГА 2 мая начиная с 8:00 утра лично контролировал меры безопасности в городе, посещая в течение дня места массовых мероприятий, которые проходили в Одессе - на Куликовом поле, возле Мемориала погибшим активистам Майдана и т.д.

"Сил у нас достаточно, чтобы прекратить провокации, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Между ОГА и правоохранительными органами есть четкое понимание и взаимодействие. Мы готовились к этим дням заранее. Я хорошо понимаю, что несу ответственность за все, что происходит в Одессе и области, в частности, за порядок в городе. Я гарантировал людям безопасность, поэтому безопасность в Одессе есть и будет. Уверен, что главное - не допускать трагедий", - отметил Степанов.

Также Степанов поблагодарил одесситов и гостей города за мудрость, выдержку и толерантность, отметив, что любые расшатывания ситуации в городе сразу же будут пресечены.

Как сообщали СМИ, на майские праздники в Одессе планировались провокации со стороны российских спецслужб и пророссийских активистов. 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. "Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан", - заявил Степанов.
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Двуглавый Кургинян©‏ @tyndagood 2 мая
Не за жертвами Одесской трагедии горюет вата - они оплакивают неудачу создания "Одесской народной республики"...

Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно" - Цензор.НЕТ 2570
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там в основном кацапня и погорела, так что пускай они и горюют.
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Стєпанов відзвітував що передвиборча агітація Опоблока за рахунок бюджету пройшла спокійно. Бойок, Новінський та інша наволочь пропіарилась під захистом тисяч поліціянтів та нацгвардійців. А патріотів України вигнали з Кулікова поля як тільки вони почали співати гімн України! Ось так влада забезпечувала спокій, а насправді забезпечувала передвиборчу агітацію Оппоблоку!
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ВП‏ @sranysovok 16 ч.16 часов назад
Напоминание, что рязанским алкашам пох...й на сгоревших, им до истерики обидно, что хохлы дали п...зды и Одесса не превратилась в Донецк
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Когда вам в очередной раз попытаются внушить, что происшедшее 2 мая в Одессе - это «Одесская Хатынь», знайте - это ложь. Потому что трагедия началась не на Куликовом поле и не в Доме профсоюзов, а гораздо раньше, на улице Дерибасовской. 2 мая, в 16.10, смертельное огнестрельное ранение евромайдановца, десятника одесского «Правого сектора», уроженца города Белгород-Днестровский Одесской области , юриста Игоря Иванова - вот та точка невозврата, после которой трагические события того дня стали необратимыми. И эта кровавая точка невозврата - на совести организаторов одесского антимайдана и исполнителей московского сценария «раскачки» Одессы.
Именно Игорь Иванов был убит первым в тот страшный день, именно с него началась кровавая жатва одесской трагедии, которая закончилась зловещим пожаром в Доме профсоюзов несколько часов спустя. Не будь этого рокового выстрела со стороны, как предполагает следствие, руководителя так называемой мобильной группы Куликова поля Виталия Будько по кличке «Боцман», не было бы ни дальнейшего противостояния в центре города, ни сожженных палаток на Куликовом поле, ни сгоревшего вместе с людьми Дома профсоюзов.
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Дело в том, что с Хатынью всё не так просто... Там каце-большевики снова сварганили легенду "откорректировав" реальность...
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Напоминание рашистам:"операции СМЕРШ" проводятся не только в брехливых рашистских фильмах, но и кое-где в реальной жизни.
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"2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно"

И ничего тут, товарисчи, к сожалению, не поделаешь... Слава Украине!
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2 мая в Одессе не траур нужно было устраивать, а победу над "русским миром". А ребятам, украинским патриотам, которые погибли от рук коллаборантов - ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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Итак, подведем итоги, - на миллионную Одессу, нашлось только тысяча упоротых рюзькемирцев. 80% из которых маразматички бабки, а остальные засланные из-за
поребрека ФСБешные гандоны и откровенные фрики. Красноречивое подтверждение что Хуйлу, совкодрочерам и прочим козлорылым имперастам в этом прекрассном городе,
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подведем итоги. Три года прошло, а тысяча пид.растов еще не на исторической родине?
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Значит нужно к таким подходить проверить документы скрутить и в машины. Потом в подвал.
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При содействии регионалов во власти в Одессе устроили 2 мая днём сепаратиста. Мавзолей ещё там возведите.
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да, такая идея вынашивалась раньше под патронатом городского головы.. Не мавзолей, а монумент памяти... Чьей только?..
Но потом пошел договорняк. Гарант забыл про рос. и греческий паспорт Гены, Гена забыл про "активистов Куликова поля", как он их любовно окрестил. Протеже Труханова (а Гена - бывший глава фракции Партии Регионов в горсовете) в ВР Дима Голубов (примечательно - член фракции БПП) делал все, что поднять волну против Саакашвилли. ... Михо ушли...
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Занятно. Вчера все одесские каналы транслировали ход событий и в центре, и на Куликовом. Киваловская "Академия" - единственная местная ТРК, кто воткнул на экран поминальную свечку. А вот подконтрольные Труханову обошлись без этого...
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М-да, шабаш вчера не удался по полной программе... Надули черные презервативы, запустили в небо под гимн "низубудимнипрастим" - и все, зря масса сруСМИ дежурили...
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Наоборот, на Куликово было так много народу как никогда. Очень много. Потому что эта дата пришлась на 10 дней Проводов и родственники пришли не только на кладбище, но и туда - цветы положить. Дочь там была и в центре тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно". ФОТО
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