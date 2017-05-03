 Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно". ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
"В Одессе все спокойно. Большое спасибо правоохранителям. Сработали слаженно, четко и продолжают дежурить в усиленном режиме. За мелкое хулиганство задержаны 14 человек. Получили также несколько сообщений о заминировании на Куликовом поле. Впрочем, серьезных ситуаций не возникало. Ситуация под контролем круглосуточно", - отметил Степанов.
Председатель Одесской ОГА 2 мая начиная с 8:00 утра лично контролировал меры безопасности в городе, посещая в течение дня места массовых мероприятий, которые проходили в Одессе - на Куликовом поле, возле Мемориала погибшим активистам Майдана и т.д.
"Сил у нас достаточно, чтобы прекратить провокации, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Между ОГА и правоохранительными органами есть четкое понимание и взаимодействие. Мы готовились к этим дням заранее. Я хорошо понимаю, что несу ответственность за все, что происходит в Одессе и области, в частности, за порядок в городе. Я гарантировал людям безопасность, поэтому безопасность в Одессе есть и будет. Уверен, что главное - не допускать трагедий", - отметил Степанов.
Также Степанов поблагодарил одесситов и гостей города за мудрость, выдержку и толерантность, отметив, что любые расшатывания ситуации в городе сразу же будут пресечены.
Как сообщали СМИ, на майские праздники в Одессе планировались провокации со стороны российских спецслужб и пророссийских активистов. 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. "Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан", - заявил Степанов.
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Не за жертвами Одесской трагедии горюет вата - они оплакивают неудачу создания "Одесской народной республики"...
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Напоминание, что рязанским алкашам пох...й на сгоревших, им до истерики обидно, что хохлы дали п...зды и Одесса не превратилась в Донецк
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Именно Игорь Иванов был убит первым в тот страшный день, именно с него началась кровавая жатва одесской трагедии, которая закончилась зловещим пожаром в Доме профсоюзов несколько часов спустя. Не будь этого рокового выстрела со стороны, как предполагает следствие, руководителя так называемой мобильной группы Куликова поля Виталия Будько по кличке «Боцман», не было бы ни дальнейшего противостояния в центре города, ни сожженных палаток на Куликовом поле, ни сгоревшего вместе с людьми Дома профсоюзов.
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И ничего тут, товарисчи, к сожалению, не поделаешь... Слава Украине!
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поребрека ФСБешные гандоны и откровенные фрики. Красноречивое подтверждение что Хуйлу, совкодрочерам и прочим козлорылым имперастам в этом прекрассном городе,
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Но потом пошел договорняк. Гарант забыл про рос. и греческий паспорт Гены, Гена забыл про "активистов Куликова поля", как он их любовно окрестил. Протеже Труханова (а Гена - бывший глава фракции Партии Регионов в горсовете) в ВР Дима Голубов (примечательно - член фракции БПП) делал все, что поднять волну против Саакашвилли. ... Михо ушли...
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Занятно. Вчера все одесские каналы транслировали ход событий и в центре, и на Куликовом. Киваловская "Академия" - единственная местная ТРК, кто воткнул на экран поминальную свечку. А вот подконтрольные Труханову обошлись без этого...
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