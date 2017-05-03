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 Происшествия, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Горловка (2661) Донецк (7383) Енакиево (401) угрозы (547) шахматы (94) экология (976) Донбасс (14403) Северский Донец (10)

 Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах

Губительная деятельность террористов "ДНР" и "ЛНР" несет донецкому региону и окружающим его территориям ряд серьезных экологических угроз, на которые человек не сможет повлиять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в статье Газете.Ru.

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Причиной такой ситуации может стать "неконтролируемый "военный" процесс остановки угольных шахт". Отмечается, что в последние годы водоотлив (откачка воды) на выработках в Донбассе сильно сократился, что привело к повсеместному подъему шахтных вод и затоплению нижних горных горизонтов. "Грязная" шахтная вода с большим количеством солей уже сейчас делает непригодными для питья большинство резервных источников воды в области, а также поступает в реку Северский Донец.

Водоотлив, удержание подземных вод на безопасных глубинах - неотъемлемая часть процесса добычи угля. Вода из шахт выкачивается на поверхность, где очищается и сливается в реки. Если ее не выкачивать, отработанные шахтные пласты затапливаются, теряют прочность и со временем оседают, выталкивая "жесткую" воду вверх с огромной силой. Такие гидроудары сопровождаются "землетрясениями".

По мнению ряда экспертов - инженеров, горняков и экологов, - в среднесрочной перспективе Донбасс имеет все шансы стать зоной техногенного бедствия.

"Это будет 15 тыс. квадратных километров соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды. Процесс деградации будет сопровождаться десятками локальных гидроударов, эквивалентных землетрясениям в 3-4 балла, влекущих разрушение коммуникаций и строений. При этом дело может не ограничиться территорией ЛДНР - существуют серьезные трансграничные риски для южного региона России с центром в Ростове-на-Дону и общего с Украиной Азовского моря", - отмечает издание.

По данным специалистов, показатели минерализации воды в верхнем течении, при входе Северского Донца в зону конфликта, и в нижнем, на границе с Ростовской областью, различаются в восемь раз.

Процесс деградации промышленного района существовал и раньше, однако война резко ускорила катастрофическое течение процесса. Особую роль в ускорении катастрофы может сыграть нынешняя блокада региона Украиной, которая может повлечь быстрое закрытие частных шахт, потерявших рынок сбыта. С такой оценкой согласны ученые в Киеве, Донецке и Москве - эксперты международной группы, изучающие экологические последствия войны. Руководит украинской части группы, проводившей полевые исследования в ноябре 2016 года, известный гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев (главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины).

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Ученые отмечают, что старые и новые отработанные шахтные поля Донбасса связаны между собой. По свидетельствам горняков шахты имени Засядько, по выработкам их шахты можно пройти в тыл позиций ВСУ на шахте Бутовка. В сети есть видео расстрела из танковых пушек копра (наземного подъемного механизма) этой шахты. Под аэропортом находится другой рудник - Октябрьский. Поля шахты имени Горького переходят в Путиловские. Все эти шахты обесточены с начала боев за донецкий аэропорт, а значит, водоотлив там не производится уже больше двух лет. Год назад Газете.Ru стало известно, что насосы еще работают, но уровень воды поднялся по стволу, залив горизонтальные выработки, и до насосов остается 8 метров.

Кроме проседания грунта и разрушения инфраструктуры подъем шахтной воды несет с собой и более тяжелые риски. Донбасс вырабатывал до 80% токсичных отходов Украины, в нем располагается 4000 вредных технологических производств. На территории бассейна находятся 1350 терриконов, из которых 350 сейчас горят. Под каждым из них грунтовые воды загрязнены, и при подъеме шахтных вод эти участки станут дополнительным источником загрязнения рек.

Есть и исключительные источники опасности. В 1979 году в Енакиево на шахте имени Юных Коммунаров (тут ее зовут "ЮнКом") был произведен атомный взрыв, по мощности сопоставимый с хиросимским. На месте взрыва образовалась капсула диаметром 29 метров, заполненная водой с цезием и стронцием. Предполагается, что, пока шахтные воды ее не затопили, "ЮнКом" была самой опасной шахтой Донбасса по газонасыщенности породы. Физики предполагали дегазировать шахту ядерным взрывом.

В соседней с Енакиево Горловке есть Никитовский ртутный комбинат. Закрытая шахта комбината, по некоторым сведениям, уже подтапливается. Там же помимо промышленной площадки химического концерна "Стирол" есть закрытый казенный завод, производивший, предположительно, взрывчатку. На его территории остались полуподземные хранилища химических отходов.

"В 1988 году по трещинам с дождями и талой водой ядовитые фильтраты пошли в горные выработки, - вспоминает историю горловской катастрофы Евгений Яковлев. - Спасатели гибли даже в изолирующих костюмах, которые просто не держали эту заразу! Настолько там токсичный коктейль веществ. Тогда это было до предела заглушено, сообщили только о смерти 10 шахтеров и 4 спасателей. Это была шахта "Александр-Запад", горные работы в том районе были остановлены полностью, и часть горизонтов соседних шахт тоже закрыли. Загрязнение шахтных притоков отмечалось на радиусе до 15 километров".

В пригороде Горловки - поселке Зайцево - находится одна из самых горячих точек войны в Донбассе. Здесь же проходит русло канала Северский Донец - Донбасс. В ходе артиллерийских обстрелов, непрекращающихся с 2014 года, оно постоянно повреждается. Канал открыт для попадания стороннего загрязнения. Если в это русло попадут отходы из Горловки или просочатся воды из близлежащего Енакиево или Никитовки, непредсказуемые последствия загрязнения грозят не только оккупированным территориям, но и подконтрольному Украине Мариуполю.

Яковлев говорить, что на сегодняшний день невозможно понять, в каком состоянии состоянии оседания под шахтами на оккупированной территории:

"Донбасс, его природное состояние недр, изучен классически как никакой другой каменноугольный бассейн. За 200 лет было извлечено примерно 10 млрд кубических метров угля и пород. Нарушены недра с оседанием поверхности, еще с тем довоенным уровнем контроля, на площади в 6 тыс. квадратных километров. В целом регион оседания, если его обводить по кругу, - 15 тыс. квадратных километров. То есть геологически весь регион изменен полностью. Но пока работали шахты, был водоотлив, оседания контролировались маркшейдерами - все находилось в относительном равновесии.

Что происходит сейчас, толком никто не знает. Какие шахты прекратили работу, какие вышли в режим полного затопления по типу города Стаханова - эти данные можно собрать сейчас с тех территорий только "на телефоне".

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Он отметил, что по имеющимся сегодня данным, через десять лет донецкий регион будет полностью ликвидирован из-за подтопления.

"Нижние горизонты в Донецке и по всему региону уже затапливаются. Да и большинство оставшихся рабочими шахт добывают сейчас уголь кусками с верхних горизонтов, не вкладываясь в водоотлив, - дорого, нет должного государственного контроля.

Сейчас по телефону я собрал сведения, что водоотлив в регионе 400-450 млн кубометров в год. Это половина от довоенного. Значит, при сохранении военных действий и водоотлива на этом уровне в течение десяти лет регион будет ликвидирован полностью".

Ученый сравнил Донбасс с перспективой чернобыльской зоны отчуждения:

"В Чернобыльской зоне через 30 лет есть понимание, что радиация частично ушла в землю, часть изотопов распалась и мы в перспективе вернемся жить на 90% тех территорий. По Донбассу пропорция обратная - 90% территории тут будет непригодно для жизни в первую очередь по причине отсутствия чистой питьевой воды", - подытожил он.

Яковлев объясняет, как необходимо действовать сегодня:

"У нас были встречи с соответствующими экспертами в Москве, и все согласились, что нужно срочно поднимать все данные со всех сторон и выходить на комплексные всеобъемлющие исследовательские мероприятия по единой методике по всей территории шахтных полей Донбасса... Для того чтобы грамотно отступать из Донбасса... Это знать, просчитывать, где, когда и что начнет происходить - и вовремя уводить людей. Потому что на сложившуюся геологическую ситуацию и начавшиеся процессы повлиять мы уже никак не сможем".
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Значит придётся ждать 10 лет - это новый мирный план.
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Осталось построить стену и подождать. Только стену пусть не Сеня строит
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Она не рассчитана на его вес, - не выдержит.
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може для начала хуйла повесишь?или боишься?
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Вам, 4идарасам мінстецьовськім 30-копєєчньім, тоже скоро несладко придьотся. Люди будут крутить вам дулі і плєвать в спіньі. Єто как минимум, инфо-мразь дешевая)
Ведь вам за ваши 30 копєєк всьо равно, кому сосать, грязь безпринципная.
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значит на хуйла рука не подымается .я так и думал.свободен,матерщинник
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так чо с хуйлом то?вешать будешь? или боишься премию в савушкино снимут?
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ботоксное педофильное хуйло нужно не вешать, а четвертовать под камерьі и онлайн, мразь.
а вешать нужно твоих хозяев-мародеров.
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чо,ефрейтор разрешил один раз на хуйла матюкнутся? долго же ты его уговаривал
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стецьки, ваша песТня про шатунов и огентов кремля уже никого не прет.

так што идите, мрази тупьіе, што-то новое придумайте.
так што иди тьінаху4, мразина шоколадная.

Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 1517
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кацапа,иди домой.тебе тут не рады...брехливый сильно
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ну,на кацапа уже отзываешься .бо обычный тупой запоребриковый
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мнение типичной шоколадной дешевой 6ля6и очень важно для меня. так што пейшьі еще, мразина тупая)
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Цена "шоколадньім патрийотам" всем давно известна:
Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют о последствиях остановки откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 1790
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В принципі до сраки, але є одне але.
Все те домбаське сєпарське бидло полізе в Україну.
Цього гівна і так вже валом від Харькова до Львова, а буде ще більше.
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Це хороша новина! Головне поменше цього гів.на пускати в Україну!
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якого гівна, придурку, це проблема перетворення на пустелю території України
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Собственно, еще в 30-40-е годы священник из Донбасса о.Иоанн предрекал Донбассу эту горькую участь: заболоченные пустоши, разрушения, безлюдье и только стаи диких собак...
Про стаи диких собак (орков?) сбылось раньше остального.
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ничё,хуйло поможет дамбасу гумконвоями
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"Не будь, товарищ, колонной пятой! Делись с Крымом пенсией и зарплатой! (А так же Сирией, ДНР, ЛНР и т.д.)"
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Газета Сру? Я действительно это вижу здесь?
>Особую роль в ускорении катастрофы может сыграть нынешняя блокада региона Украиной
ФСБ-шные учёные...
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https://www.obozrevatel.com/politics/12436-kreml-ischet-obosnovaniya-dlya-uhoda-iz-donbassa.htm
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Регион точно никуда не исчезнет, а вот исчезновение нынешнего населения этого региона абсолютно никого не опечалит.
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По большому Украине этот регион теперь на х-ен не нужен. Там надо только построить крупную военную базу и военный городок от наших "братьев" соседей. А что то там сейчас (да и потом) восстанавливать и очищать - себе дороже.
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Ну и замечательно. Построим потом там солнечные электростанции, как в Чернобыле.
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А не как нельзя...что бы Ростов который на Дону...прям сейчас разрушить...а остальное можно и подождать....
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Авоськи і торби між ногами і напохваті (див.) - зараз попруть через КПП "отоварюватися", кормільци срані....
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Интересно-эти два старых кретина ещё живы? Вот бы ткнуть дуру безмозглую рожей в её плакатик !
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Тетя, вы "умница"! Хватает ли вам, милая, пособия из эр-эфии, или вы - как все обитатели лугандонии - уже стали переселенкой и кушаете украинский хлебушек? Небось и субсидию на съем жилья получаете? и деткам и внукам вашим Украина бесплатное обучение, медпомощь оказывает?
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показатели минерализации воды в верхнем течении, при входе Северского Донца в зону конфликта, и в нижнем, на границе с Ростовской областью, различаются в восемь раз.

Не рой яму другому.
Хоть какой-то позитив.
Левый, левый, левый берег Дона...
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Це не так добре як здається. Конфлікт колись закінчиться, а регіон залишиться. Не кажучи вже про те що у нас вся планета рухається до схожих наслідків, тільки повільнішими темпами.
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Заєбись,болота это хорошо. Это даже лучше чем стена кролика. Природная граница с ппРашей
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Поздно об єтом подумал Яковлев, на Цензоре єто предсказали намного раньше. Более того, єтот процесс уже необратим. Там будет лишь испорченная земля.
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Там и сейчас не молочные реки с кисельными берегами.
Был на Старобешевской ТЭС еще в 1999 году.
Скважины глубиной 20 м - вода техническая, соленая.
Пить нельзя, только ноги мыть.
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У меня жена бьіла на практике лет 40 назад в Лисичанске, так уже тогда нечем бьіло дьішать. А теперь не о чем говорить, ведь те люди и та земля никому не нужна.
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Не просто выжали, а рыги - служители сатаны - еще и хорошие капиталы там из бюджета выкачали, теперь они расползлись как зараза по всей Украине - скупают земли, квартиры, недвижимость... И несут свой ублюдошный менталитет во все районы Украины. И еще рассказывают, что украинский они не учили и учить не будут.
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Что поделать,там кроме людей - много Овощей выросло,не зря дважды не судимого на свою головушку выбрали и здыхать ся по хорошему не смогли,пожинают всем миром пока только ягодки....
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У 70-х роках на шахті "Юнком", був проведений ядерний вибух. Шахтні води з інших виробок можуть змішати з водами "Юнкома", піднятися на поверхню разом з радіоактивними речовинами. Наслідки непередбачувані...

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Піпєц Донбасу... Вода не відкачується, газ - метан накопичується в підвалах будинків, шахти заповнюються отруйною водою, земля просолюється, дамби руйнуються.......... Короче, Чорнобиль - 2...
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Україномовні люди і Українці з непідконтрольних територій уже або виїхали, або вони убиті (питання етнічних чисток уже невдовзі "випливе нагора") . А кацапське і запроданське бидло саме перегризеться між собою і здохне, або накиває п"ятами. Правильна тактика України - окопати, ізолювати, загородити той гадюшник і УКРІПЛЮВАТИ ВІЙСЬКО і економіку. Час грає не на днр-лнр, а паРаші вони і нах. не потрібні, паРаша уже подавилася Кримом...
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им показывали места, куда пришел "рюзькемир": Приднестровье, Абхазия - не верили...
ничего, Сибирь большая, пусть едут осваивать )))
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скажу так - честно говоря и в Украине дела не особо хорошо движуться - благодаря "мастерскому управлению" и "массовым посадкам коррупционеров" . Среди моих друзей и знакомых в IT сфере намечается стремительная тенденция переезда либо в западную - как компаний (сюда инвесторы не только вкладывать не хотят, но и лично приезжать для заключения контрактов) так и специалистов - все меньше вакансий становится, профессионалы мигрируют в Киев, Львов, Польшу, Литву, Нидерланды, остается все больше низкоквалифицированных и готовых работать за похлебку а общество отчетливо приобретает рабовладельческий строй с готовностью народа работать за еду.
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был бы в Украине главком, с Донбассом можно было решить проблему очень быстро. с Крымом намного сложнее. но то же решаемая задача. К сожалению у нас вместо главкома , торговый партнер агрессора. и большой почитатель Панама Плюс и Ротердам Плюс. остальное для него (война и нищета) только на руку.
пока не сменим главкома изменений в лучшую сторону ждать не стоит.
даже при помощи и поддержке США и ЕС.
на четвертом году войны у нас нет ни дипломата при НАТО ни завода по производству боеприпасов и.........можно еще долго перечислять. но РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ. и каков ПОП таков и ПРиход.
"Зри в корень"(С) Помните самый небрехливый брехав про две недели все дела порешает и своих друзей пересадит за коррупцию, и закроет свои мануфактуры у оккупанта ......
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там и сейчас мутанты в этом анклаве обитают
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Пусть молебны и крестные ходы проводят РПЦ-шники Лугандона под лозунгами: "Путен-бог, памаги!Напои 5000 человек 5 литрами воды!"
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Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют о последствиях остановки откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 7996

У многих лугандонцев подобная "скрепная" логика.
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Доколе будут издиватся над воинами стеця,блокада плохо,альтернативы нет,а оно вон чеДТЕК вирішив відмовитися від антрацитового вугілляВместо выдачи гуманитарки и платежей в "казну" в ОРДО Ахметов будет развивать добычу угля марки "Г" и переводить ТЭС с антрацита.
http://t-virishiv-vidmovitisyd-antratsitovogo-vug
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еще кое-што за шоколадньіх воинов стеця:
http://www.oleshko.net/2017/02/ekaterinazolotareva.html
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Русский мир движется на Дамбас.
18 ноября одну из калийных шахт ОАО «Уралкалий в Соликамске стало топить подземными водами. На рудникеСКРУ-2 «Южный» увеличился приток рассолов в шахту.

А на следующий день утром восточнее от затопляемой шахты на 3, 5 километра был обнаружен провал грунта размерами 20х30 метров. Он образовался на месте старого заброшенного рудника.

Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют о последствиях остановки откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 7291
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Конец эры угля:

"На пресс-конференции в Брюсселе 3500 национальных энергетических компаний Европы с общими активами свыше 200 млрд евро подтвердили обязательства климатического соглашения и пообещали ввести мораторий на новые инвестиции в угольные предприятия после 2020 года."
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По количеству упавших пепелацев и затонувших Лиманов.

Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют о последствиях остановки откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 467
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Соленіе болота... Море на юге... И ни души вокруг...
Єто будет район для охоти и єкстремального туризма.
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С учетом убитой экологии и мутантов - для экстремальной охоты.
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ДТЕК вирішив відмовитися від антрацитового вугілля, - гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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Хочеться виразити свою "крайнюглибокорстурбованозанепокоєність" екологічною ситуацією в Донецькій і Луганській області.
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До речі, піпл, наразі силами мінстеця в шоколадних ЗМІ активно розкручується "відомий український блогер" (насправді, звичайна тупорила дешева повія Катька Золотарьова, ака "Смерічка" в Тві або "Бідоновна" в інших пабліках).
Цей скрін-шот - правда. І це все, що вам потрібно знати про мінстеця та його дешевих повій.
То ж побачите десь цю курву - плюйте їй в морду та крутіть дулі.
Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют о последствиях остановки откачки воды в шахтах - Цензор.НЕТ 4597
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Эту Золотарёва имеет сруцкий мир во все щели! Она хочет , что бы за компанию с ней и ей подобным, сруцкий мир имел бы ещё и украинцев?!
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фишка в том, што сейчас єту переобувшуюся тупую ватную шлюху минстецьки форсят как "відомого українського блогера".
цинизм єтих мразей просто зашкаливает.
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В принципе вкладывается в концепцию нанести удар нашей экономике, поэтому и все предприятия там разломали, а предатели с бамбаса повелись на это и разрушили свое место жительства и работы в угоду парашке.
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Сколько же "совок" нагадил... И если бы Путин не напал, то сколько ещё бы там рылись как кроты?
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В Мариуполь нужно срочно прокладывать водопровод.Дорого,но ничего не поделаешь.По поводу затопления шахт,Октябрьская,возле Песок,вода стоит в стволе,уже на поверхности с лета прошлого года.А значит уже идет насыщение водой близлежащих поселков.И на Скиповых стволах то же самое,и на других не лучше.На шахте Октябрьской в час качали примерно 200 тонн воды,за сутки пять тысяч тонн,,дальше считайте сами...
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и этот новый Чернобыль поглотит и Ростовскую губернию. ведь там уже давно шахты закрыты и откачка в Украине спасала Ростов. теперь я понимаю когда в россии хотят кого то запугать начинают бомбить Воронеж, то же сейчас в Крыму где идет замещение солеными водами днепровской воды.
да зас*цать, за*рать, разрушить, в этом россии равных нет.
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Надо или:
1. Срочно возвращать эти территории Украине для избежания техногенной катастрофы (срочный возврат сегодня на условиях Украины маловероятен), или
2. Признавать тогда эти ОРДЛО оккупированной территорией и пусть кацапия несёт ответственность за последствия техногенной катастрофы, за рузрушения инфраструктуры, выплачивает в будущем все сатисфакции.
Третьего не дано, третье - это оставить всё как есть сегодня и взять на убытки Украины и на ответственность Украины все техногенные катастрофы и колоссальный ущерб без права требования от кацапов репараций.
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К чему не прикоснется сруцкий мир, все превращается в дерьмо. Визжали , что бы куйло им ввёл? Вот он и ввёл, да так что писец долбасу !
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Да по фиг,природа способна самовосстанавливаться, кто там живет сдохнет, и шахты лягут их поднять потом будет просто невозможно ,вот о чем они беспокоятся.
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Какой смысл статьи ? Сказать ,что Донбасс Украине и даром не нужен ? Или,что его нужно срочно освобождать ,чтобы не допустить всего того ,что написано выше ? Гибкое обтекание в угоду меняющихся обстоятельсв...
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Дяди ученіе, а нельзя ли ускорится до 3-х месяцев?
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Это хорошо. Они должны заплатить цену за предательство.
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я понимаю что хочется кому-то иначе но
"несет донецкому региону и окружающим его территориям ряд серьезных экологических угроз" почему не написать прямо -Украине, а не окружающим его территориям
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Тому що ноги цієї статті ростуть з Московії:
"Яковлев объясняет, как необходимо действовать сегодня: "У нас были встречи с соответствующими экспертами в Москве..."
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А, ведь, потом пидарассея будет писать в учебниках по географии, истории, что экологическая катастрофа наступила в результате "гражданской войны на Украине".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах
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