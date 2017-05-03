 Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в статье Газете.Ru.
Причиной такой ситуации может стать "неконтролируемый "военный" процесс остановки угольных шахт". Отмечается, что в последние годы водоотлив (откачка воды) на выработках в Донбассе сильно сократился, что привело к повсеместному подъему шахтных вод и затоплению нижних горных горизонтов. "Грязная" шахтная вода с большим количеством солей уже сейчас делает непригодными для питья большинство резервных источников воды в области, а также поступает в реку Северский Донец.
Водоотлив, удержание подземных вод на безопасных глубинах - неотъемлемая часть процесса добычи угля. Вода из шахт выкачивается на поверхность, где очищается и сливается в реки. Если ее не выкачивать, отработанные шахтные пласты затапливаются, теряют прочность и со временем оседают, выталкивая "жесткую" воду вверх с огромной силой. Такие гидроудары сопровождаются "землетрясениями".
По мнению ряда экспертов - инженеров, горняков и экологов, - в среднесрочной перспективе Донбасс имеет все шансы стать зоной техногенного бедствия.
"Это будет 15 тыс. квадратных километров соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды. Процесс деградации будет сопровождаться десятками локальных гидроударов, эквивалентных землетрясениям в 3-4 балла, влекущих разрушение коммуникаций и строений. При этом дело может не ограничиться территорией ЛДНР - существуют серьезные трансграничные риски для южного региона России с центром в Ростове-на-Дону и общего с Украиной Азовского моря", - отмечает издание.
По данным специалистов, показатели минерализации воды в верхнем течении, при входе Северского Донца в зону конфликта, и в нижнем, на границе с Ростовской областью, различаются в восемь раз.
Процесс деградации промышленного района существовал и раньше, однако война резко ускорила катастрофическое течение процесса. Особую роль в ускорении катастрофы может сыграть нынешняя блокада региона Украиной, которая может повлечь быстрое закрытие частных шахт, потерявших рынок сбыта. С такой оценкой согласны ученые в Киеве, Донецке и Москве - эксперты международной группы, изучающие экологические последствия войны. Руководит украинской части группы, проводившей полевые исследования в ноябре 2016 года, известный гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев (главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины).
Ученые отмечают, что старые и новые отработанные шахтные поля Донбасса связаны между собой. По свидетельствам горняков шахты имени Засядько, по выработкам их шахты можно пройти в тыл позиций ВСУ на шахте Бутовка. В сети есть видео расстрела из танковых пушек копра (наземного подъемного механизма) этой шахты. Под аэропортом находится другой рудник - Октябрьский. Поля шахты имени Горького переходят в Путиловские. Все эти шахты обесточены с начала боев за донецкий аэропорт, а значит, водоотлив там не производится уже больше двух лет. Год назад Газете.Ru стало известно, что насосы еще работают, но уровень воды поднялся по стволу, залив горизонтальные выработки, и до насосов остается 8 метров.
Кроме проседания грунта и разрушения инфраструктуры подъем шахтной воды несет с собой и более тяжелые риски. Донбасс вырабатывал до 80% токсичных отходов Украины, в нем располагается 4000 вредных технологических производств. На территории бассейна находятся 1350 терриконов, из которых 350 сейчас горят. Под каждым из них грунтовые воды загрязнены, и при подъеме шахтных вод эти участки станут дополнительным источником загрязнения рек.
Есть и исключительные источники опасности. В 1979 году в Енакиево на шахте имени Юных Коммунаров (тут ее зовут "ЮнКом") был произведен атомный взрыв, по мощности сопоставимый с хиросимским. На месте взрыва образовалась капсула диаметром 29 метров, заполненная водой с цезием и стронцием. Предполагается, что, пока шахтные воды ее не затопили, "ЮнКом" была самой опасной шахтой Донбасса по газонасыщенности породы. Физики предполагали дегазировать шахту ядерным взрывом.
В соседней с Енакиево Горловке есть Никитовский ртутный комбинат. Закрытая шахта комбината, по некоторым сведениям, уже подтапливается. Там же помимо промышленной площадки химического концерна "Стирол" есть закрытый казенный завод, производивший, предположительно, взрывчатку. На его территории остались полуподземные хранилища химических отходов.
"В 1988 году по трещинам с дождями и талой водой ядовитые фильтраты пошли в горные выработки, - вспоминает историю горловской катастрофы Евгений Яковлев. - Спасатели гибли даже в изолирующих костюмах, которые просто не держали эту заразу! Настолько там токсичный коктейль веществ. Тогда это было до предела заглушено, сообщили только о смерти 10 шахтеров и 4 спасателей. Это была шахта "Александр-Запад", горные работы в том районе были остановлены полностью, и часть горизонтов соседних шахт тоже закрыли. Загрязнение шахтных притоков отмечалось на радиусе до 15 километров".
В пригороде Горловки - поселке Зайцево - находится одна из самых горячих точек войны в Донбассе. Здесь же проходит русло канала Северский Донец - Донбасс. В ходе артиллерийских обстрелов, непрекращающихся с 2014 года, оно постоянно повреждается. Канал открыт для попадания стороннего загрязнения. Если в это русло попадут отходы из Горловки или просочатся воды из близлежащего Енакиево или Никитовки, непредсказуемые последствия загрязнения грозят не только оккупированным территориям, но и подконтрольному Украине Мариуполю.
Яковлев говорить, что на сегодняшний день невозможно понять, в каком состоянии состоянии оседания под шахтами на оккупированной территории:
"Донбасс, его природное состояние недр, изучен классически как никакой другой каменноугольный бассейн. За 200 лет было извлечено примерно 10 млрд кубических метров угля и пород. Нарушены недра с оседанием поверхности, еще с тем довоенным уровнем контроля, на площади в 6 тыс. квадратных километров. В целом регион оседания, если его обводить по кругу, - 15 тыс. квадратных километров. То есть геологически весь регион изменен полностью. Но пока работали шахты, был водоотлив, оседания контролировались маркшейдерами - все находилось в относительном равновесии.
Что происходит сейчас, толком никто не знает. Какие шахты прекратили работу, какие вышли в режим полного затопления по типу города Стаханова - эти данные можно собрать сейчас с тех территорий только "на телефоне".
Он отметил, что по имеющимся сегодня данным, через десять лет донецкий регион будет полностью ликвидирован из-за подтопления.
"Нижние горизонты в Донецке и по всему региону уже затапливаются. Да и большинство оставшихся рабочими шахт добывают сейчас уголь кусками с верхних горизонтов, не вкладываясь в водоотлив, - дорого, нет должного государственного контроля.
Сейчас по телефону я собрал сведения, что водоотлив в регионе 400-450 млн кубометров в год. Это половина от довоенного. Значит, при сохранении военных действий и водоотлива на этом уровне в течение десяти лет регион будет ликвидирован полностью".
Ученый сравнил Донбасс с перспективой чернобыльской зоны отчуждения:
"В Чернобыльской зоне через 30 лет есть понимание, что радиация частично ушла в землю, часть изотопов распалась и мы в перспективе вернемся жить на 90% тех территорий. По Донбассу пропорция обратная - 90% территории тут будет непригодно для жизни в первую очередь по причине отсутствия чистой питьевой воды", - подытожил он.
Яковлев объясняет, как необходимо действовать сегодня:
"У нас были встречи с соответствующими экспертами в Москве, и все согласились, что нужно срочно поднимать все данные со всех сторон и выходить на комплексные всеобъемлющие исследовательские мероприятия по единой методике по всей территории шахтных полей Донбасса... Для того чтобы грамотно отступать из Донбасса... Это знать, просчитывать, где, когда и что начнет происходить - и вовремя уводить людей. Потому что на сложившуюся геологическую ситуацию и начавшиеся процессы повлиять мы уже никак не сможем".
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Ведь вам за ваши 30 копєєк всьо равно, кому сосать, грязь безпринципная.
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а вешать нужно твоих хозяев-мародеров.
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так што идите, мрази тупьіе, што-то новое придумайте.
так што иди тьінаху4, мразина шоколадная.
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Все те домбаське сєпарське бидло полізе в Україну.
Цього гівна і так вже валом від Харькова до Львова, а буде ще більше.
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Про стаи диких собак (орков?) сбылось раньше остального.
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>Особую роль в ускорении катастрофы может сыграть нынешняя блокада региона Украиной
ФСБ-шные учёные...
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Не рой яму другому.
Хоть какой-то позитив.
Левый, левый, левый берег Дона...
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Был на Старобешевской ТЭС еще в 1999 году.
Скважины глубиной 20 м - вода техническая, соленая.
Пить нельзя, только ноги мыть.
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Піпєц Донбасу... Вода не відкачується, газ - метан накопичується в підвалах будинків, шахти заповнюються отруйною водою, земля просолюється, дамби руйнуються.......... Короче, Чорнобиль - 2...
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ничего, Сибирь большая, пусть едут осваивать )))
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пока не сменим главкома изменений в лучшую сторону ждать не стоит.
даже при помощи и поддержке США и ЕС.
на четвертом году войны у нас нет ни дипломата при НАТО ни завода по производству боеприпасов и.........можно еще долго перечислять. но РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ. и каков ПОП таков и ПРиход.
"Зри в корень"(С) Помните самый небрехливый брехав про две недели все дела порешает и своих друзей пересадит за коррупцию, и закроет свои мануфактуры у оккупанта ......
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У многих лугандонцев подобная "скрепная" логика.
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http://t-virishiv-vidmovitisyd-antratsitovogo-vug
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http://www.oleshko.net/2017/02/ekaterinazolotareva.html
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18 ноября одну из калийных шахт ОАО «Уралкалий в Соликамске стало топить подземными водами. На рудникеСКРУ-2 «Южный» увеличился приток рассолов в шахту.
А на следующий день утром восточнее от затопляемой шахты на 3, 5 километра был обнаружен провал грунта размерами 20х30 метров. Он образовался на месте старого заброшенного рудника.
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"На пресс-конференции в Брюсселе 3500 национальных энергетических компаний Европы с общими активами свыше 200 млрд евро подтвердили обязательства климатического соглашения и пообещали ввести мораторий на новые инвестиции в угольные предприятия после 2020 года."
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тысячелетий,мля..
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Єто будет район для охоти и єкстремального туризма.
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Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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Новости Крымнаша. Выпуск #897 за 02.05.2017 «Лечитесь подорожником!» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/05/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-897-%d0%b7%d0%b0-02-05-2017-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%82/ … ссылки, фото и видео в блоге + Одесса, 2 мая
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Цей скрін-шот - правда. І це все, що вам потрібно знати про мінстеця та його дешевих повій.
То ж побачите десь цю курву - плюйте їй в морду та крутіть дулі.
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цинизм єтих мразей просто зашкаливает.
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да зас*цать, за*рать, разрушить, в этом россии равных нет.
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1. Срочно возвращать эти территории Украине для избежания техногенной катастрофы (срочный возврат сегодня на условиях Украины маловероятен), или
2. Признавать тогда эти ОРДЛО оккупированной территорией и пусть кацапия несёт ответственность за последствия техногенной катастрофы, за рузрушения инфраструктуры, выплачивает в будущем все сатисфакции.
Третьего не дано, третье - это оставить всё как есть сегодня и взять на убытки Украины и на ответственность Украины все техногенные катастрофы и колоссальный ущерб без права требования от кацапов репараций.
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"несет донецкому региону и окружающим его территориям ряд серьезных экологических угроз" почему не написать прямо -Украине, а не окружающим его территориям
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"Яковлев объясняет, как необходимо действовать сегодня: "У нас были встречи с соответствующими экспертами в Москве..."
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