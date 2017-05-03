 Табачный монополист "Тедис" пытается незаконно снять арест со счетов компании, - Левус

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал нардеп (НФ), глава подкомитета госбезопасности Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Левус.
"Российский табачный монополист и один из главных финансистов анклава "ДНР" и "ЛНР" "Тедис-Мегаполис" продолжает свой бизнес на крови в Украине. Компании по-прежнему контролируют россияне, которые воюют против украинских военных на востоке Украины, и представитель Виктора Януковича, украинский бизнесмен Борис Кауфман. За последние годы "Тедис-Мегаполис" заработала миллиарды, не платя налоги в украинский бюджет. 50% доходов от бизнеса идет российским покровителям, остальные 50% - в карман Кауфману и "семье", которую он представляет в Украине", - заявил нардеп.
"Зато, благодаря слаженности действий генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова, деятельность компании удалось остановить. Правоохранительные органы сработали эффективно: провели ряд обысков в компании, арестовали средства на банковских счетах и нереализованный товар, а также выставили штраф более чем 400 млн гривен и обязали "Тедис" оплатить его в государственную казну. В рамках уголовного расследования, Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении генеральному директору и члену дирекции "Тедис Украина". Обоим руководителям инкриминируется уклонение от уплаты налогов", - добавил он.
"Однако, пользуясь отсутствием Юрия Луценко, "Тедис" пытается незаконно снять арест со счетов компании. Представитель Януковича Кауфман, от имени компании и российских владельцев уже сейчас всем заявляет, что необходимое решение суда (об отмене ареста 1,2 млрд на счетах табачного гиганта) почти у него "на руках". Кауфман и его "приспешники" собираются подкупить не только суд, но и прокуроров низшего уровня и других правоохранителей. Цель - в праздничные дни снять арест с денежных средств (1,2 млрд грн на банковских счетах) и подставить генерального прокурора. В результате, это должно выглядеть так, как будто ГПУ во главе с Луценко не смогла оперативно вмешаться и отреагировать. Очевидно, что это спланированная акция, ведь именно принципиальная позиция Луценко и других руководителей силовых ведомств сокрушительно ударила по репутации "Тедис", что вылилось в уголовное производство и обязательство уплатить в украинский бюджет более 400 млн. грн штрафа", - подчеркнул Левус.
"Тедис" уже успела заявить об уплате всех штрафных санкций, однако средства не поступили на государственные счета. Очевидно, очередная откровенная ложь представителей компании о якобы уплате штрафа означает лишь одно - компания не намерена выполнять законные требования государственных органов Украины", - акцентировал он.
"Свободные Люди" призывают Генпрокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и другие правоохранительные органы немедленно вмешаться в эту ситуацию, конфисковать арестованные средства в государственный бюджет и направить их на обороноспособность государства и борьбу с российским агрессором на востоке нашей страны. Кроме того, мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины и Министерства внутренних дел привлечь Кауфмана к уголовной ответственности, ведь именно он контролирует деятельность "Тедис" в Украине и именно он должен отвечать за преступную деятельность компании! Нам известны фамилии покровителей, которым Кауфман ежемесячно носил кругленькую сумму, чтобы "Тедис" продолжала беспрепятственно работать. В случае, если компании удастся снять арест со счетов и разблокировать движение средств, мы обещаем опубликовать фамилии всех ее покровителей", - резюмировал Левус.
сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски. "Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" - "ЛНР". Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2 500 000 000 грн", - рассказал Луценко.
Позже, стало известно, что в рамках данного дела ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете.
Вместе с тем, Аваков комментируя причастность АМКУ к схеме финансирования террористов заявил: "Общество вправе потребовать отставки".
ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).
По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.
Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.
В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.
Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".
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