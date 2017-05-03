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Все про:Молдова (768) Морарь (3) суд (20753) судья (1815) Чаус (92)

 Апелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом

Апелляционный суд в Молдове оставил в силе решение суда, который избрал судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу меру пресечения в виде домашнего аресте.

Об этом Українським Новинам сообщил антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, решение суда первой инстанции осталось в силе", - сказал он.

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Таким образом суд отказался изменять ему меру пресечения на содержание под стражей.

Как сообщалось, сейчас судья Чаус находится под домашним арестом, он живет на съемной квартире в Кишиневе.

Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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чавес это беглый консерватор, типичный представитель шыкаладного цеха?
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пусть там хоть под домашним арестом посидит, а то у нас его сразу же выпустят на поруки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом
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