 Апелляционный суд Молдовы оставил судью Чауса под домашним арестом

Об этом Українським Новинам сообщил антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько я знаю, решение суда первой инстанции осталось в силе", - сказал он.
Таким образом суд отказался изменять ему меру пресечения на содержание под стражей.
Как сообщалось, сейчас судья Чаус находится под домашним арестом, он живет на съемной квартире в Кишиневе.
Напомним, ранее суд вернул САП ходатайство о заочном расследовании в отношении судьи Чауса. Суд подчеркнул, что сторона обвинения (САП) не представила доказательства пребывания Чауса в международном розыске после 8 февраля.
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения. Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Позже Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу. Кишиневский суд 2 марта вынес постановление об аресте Чауса. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
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