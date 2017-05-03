 Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Украина благодарна и всегда будет помнить подвиг Героев Небесной Сотни, отдавших самое ценное - свою жизнь. Отдали ее не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - отметил Президент.
Петр Порошенко подчеркнул, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.
Глава государства добавил, что благодаря их самопожертвованию мы живем и имеем уникальный шанс изменить страну к лучшему, и не должны его упустить. "На свой великий подвиг Небесная Сотня шла сознательно и без всякого страха, так же как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", - отметил Петр Порошенко.
Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 г.).
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Глава государства инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по результатам встречи с семьями Героев Небесной Сотни, которая состоялась 20 февраля этого года. Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневский, Грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства.
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Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 г.). Источник: http://censor.net.ua/n438699
Другими словами, этот Закон может применяться только к троим гражданам - к беларусу Михаилу Жизневскому и грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства
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А еще в Законе нужно шобы был пункт о том, шо присваивать звания, может только адекватный Президент.
В таком случае не появятся награжденные, типа: Голубана.
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Там написано о том, шо решение о награждении государственными воинскими наградами должен принимать адекватный человек, шобы не было повторения случая с награждением государственной воинской наградой сепаратиста Голубана.
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В ОБОИХ СЛУЧАЯХ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ ТАКОЙ КАК ПОРОШЕНКО.
ВОТ ОБ ЭТОМ ТАМ И НАПИСАНО!!!
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И от перегрева ты не в состоянии понять даже того что сам написал....
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А кроме того, нет никакой гарантии, шо при оффшорном бырыге, в будущем, какой нибудь бывший сепаратист может стать Героем Украины.
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А еще в Законе нужно шобы был пункт о том, шо присваивать звания, может только адекватный Президент.
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Там написано не о том, шо Порошенко уже наградил Голубана званием Героя Украины, а шо такое, вполне, может случиться, учитывая случай с Голубаном.
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В ОБОИХ СЛУЧАЯХ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ ТАКОЙ КАК ПОРОШЕНКО.
ВОТ ОБ ЭТОМ ТАМ И НАПИСАНО!!!
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Поэтому у них и не бывает: Героев и Награжденных почетными воинскими наградами страны - предателей.
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Так вот, если как ты пишешь он этим подставил Порошенко, тогда почему оффшорный барыга его до сих пор не уволил?
Уже не говоря о том, шо Аваков в тоже самое время назначил главой Нацполиции другого сепаратиста Аброськина.
Так шо не отмазывай Липецкого кондитера.
И шо там у вас в методичках пишут, почему не закрыли Рошен в апреле?
Ведь обещали.
https://strana.ua/articles/analysis/51217-pochemu-poroshenko-vse-taki-reshilsya-zakryt-lipeckij-roshen.html
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