EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  1357  52
Все про:героизм (150) Герой_Украины (243) Порошенко (12797) герой (198) Жизневский (19) Небесная Сотня (118)

 Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины". Закон был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Украина благодарна и всегда будет помнить подвиг Героев Небесной Сотни, отдавших самое ценное - свою жизнь. Отдали ее не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - отметил Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко подчеркнул, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

Глава государства добавил, что благодаря их самопожертвованию мы живем и имеем уникальный шанс изменить страну к лучшему, и не должны его упустить. "На свой великий подвиг Небесная Сотня шла сознательно и без всякого страха, так же как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", - отметил Петр Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас есть больше оснований считать, что к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника причастны силовики, - Горбатюк

Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 г.).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Глава государства инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по результатам встречи с семьями Героев Небесной Сотни, которая состоялась 20 февраля этого года. Президент наградил орденами Героев Небесной Сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневский, Грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я знаю одного гражданина Австро-Венгерской империи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Першим нагородженим званням Героя України має бути Степан Бандера, в якого забрали це звання за рішенням Донецького сепаратистського суду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не получится - читаем внимательно:

Соответствующим Законом устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 г.). Источник: http://censor.net.ua/n438699


Другими словами, этот Закон может применяться только к троим гражданам - к беларусу Михаилу Жизневскому и грузии - Зураба Хурция и Давида Кипиани, погибших во время Революции Достоинства
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто проросійська влада порошенка-путіна зробила все можливе щоб не повертати звання Героя України Степану Бандере та Роману Шухевичу, не дати Героя України Євгену Коновальцю та іншим патріотам України які зробили значний внесок в здобуття Незалежності та розбудову України не маючи формально українського громадянства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Следователдьно звание Героя Украины...для Степана Бандеры можно вернуть...ведь именно отсутствие украинского гражданство было основанием для решения суда....лишить его этого звания....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достоин этого Звания...и я уверен что оно ему будет присвоено после принятия этого Закона....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и я о том. Пусть заберет героя у Гади и отдаст Жизневскому хотя бы посмертно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам
======================================================================

А еще в Законе нужно шобы был пункт о том, шо присваивать звания, может только адекватный Президент.

В таком случае не появятся награжденные, типа: Голубана.







 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И хде бы вы еще порохоботы пообщались?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты соевый хочешь сказать, шо Голубана не Порошенко наградил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Званием Героя Украины..?? Разумеется нет...это его твой воспаленный мозг этим званием наградил....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, причем тут Герой Украины? Уже твоему порохососсу обьяснил, теперь придется еще и тебе повторять, видимо такое влияние на вас оказывает соевый шоколад.

Там написано о том, шо решение о награждении государственными воинскими наградами должен принимать адекватный человек, шобы не было повторения случая с награждением государственной воинской наградой сепаратиста Голубана.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты убогое хоть помнишь ..что ранее писал..?? Перечитай себя.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
МИСТЕЦЕВСКИЕ ДЕБИЛЫ НЕ ПОНИМАЮЩИЕ С ПЕРВОГО И ВТОРОГО РАЗА - ДЛЯ ВАС!!!

В ОБОИХ СЛУЧАЯХ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ ТАКОЙ КАК ПОРОШЕНКО.

ВОТ ОБ ЭТОМ ТАМ И НАПИСАНО!!!







 показать весь комментарий
Ответить
 
Кипит твой разум возмущенный......
И от перегрева ты не в состоянии понять даже того что сам написал....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где там у меня написано за Героя Украины?

А кроме того, нет никакой гарантии, шо при оффшорном бырыге, в будущем, какой нибудь бывший сепаратист может стать Героем Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам
======================================================================

А еще в Законе нужно шобы был пункт о том, шо присваивать звания, может только адекватный Президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повторю для тебя еще раз, если одного раза мало.

Там написано не о том, шо Порошенко уже наградил Голубана званием Героя Украины, а шо такое, вполне, может случиться, учитывая случай с Голубаном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты либо перечитай свой пост, либо определись в понятиях "присвоить звание" и "награждение"
 показать весь комментарий
Ответить
 


В ОБОИХ СЛУЧАЯХ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А НЕ ТАКОЙ КАК ПОРОШЕНКО.

ВОТ ОБ ЭТОМ ТАМ И НАПИСАНО!!!



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А адекватность Президента Украины кто будет определять...?? Такие идиоты как ты..???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, шо не такие порохоотсосники как ты, так это точно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
открою тебе один секрет, ни один президент в мире (ну по крайней мере в цивилизованном мире) не готовит сам списки к награждению, так было, есть и будет и у нас
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но, во всем мире, Президенты думают головой, шо подписывают.


Поэтому у них и не бывает: Героев и Награжденных почетными воинскими наградами страны - предателей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для награждения высокой государственной воинской наградой Украины, этого сепаратиста Голубана - представил Аваков.

Так вот, если как ты пишешь он этим подставил Порошенко, тогда почему оффшорный барыга его до сих пор не уволил?

Уже не говоря о том, шо Аваков в тоже самое время назначил главой Нацполиции другого сепаратиста Аброськина.

Так шо не отмазывай Липецкого кондитера.

И шо там у вас в методичках пишут, почему не закрыли Рошен в апреле?

Ведь обещали.

https://strana.ua/articles/analysis/51217-pochemu-poroshenko-vse-taki-reshilsya-zakryt-lipeckij-roshen.html

Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам - Цензор.НЕТ 813
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь Пеця звездой героя и за кордон торговать будет,хотя с рук этого ублюдка брать любую награду просто западло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тебя убого никто награждать и не собирается...так что попей водички и тебя попустит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Иди убогое свой Привет в тыковке своей лечить,дефективное ты наше,ПНХ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самая лучшая память о тех ,кто отдал жизнь на Майдане- наказание ихних убийц...если нет наказания,то нет и памяти. ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знайомтесь! Звягільський... Справжній Герой України !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага. Не один десяток шахтарів вгандошила ця курва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С производством героев и генералов в Украине все в порядке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Официальные Герои Украины: предатели, беглецы и коррупционеры - кто носит высшую награду страны" За все время независимости Украины эту высочайшую награду получили всего 419 человек: герои, сражавшиеся на Донбассе, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, выдающиеся ученые, деятели культуры и спорта, герои Небесной Сотни.В их числе оказались также одиозные члены Партии регионов, изворотливые коррупционеры и предатели, агитировавшие за аннексию Крыма..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень важный закон, актуальный...А как с обещаниями вруна-президента дать гражданство Украины её защитникам-иностранцам? Тормоз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему, обещанный участок земли - 2/2,/1м ведь выделяют всем хлопцам, независимо от национальности
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужто хуйлу даст? За тогрово-портнерские отношения
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже на то ,шо героев Украины среди украинцев все меньше и меньше,зазывает иностранцев алигархов местных защищать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А закон щодо контролю/заборони видобутку бурштину, нє?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Героев нам не занимать. Жизни только нету от реформаторов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
х ціна тому званню, якщо воно присвоєне литвину, омельченко, шилюку і іншій мерзоті, місце якій в тюрмі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, позволяющий присваивать звания Героя Украины иностранцам
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти