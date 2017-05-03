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 Украина требует прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму, - МИД

В МИД Украины требуют прекратить преследование журналистов на оккупированном РФ полуострове Крым, в связи с тем, что во Всемирный день свободы печати, отмечаемый 3 мая, продолжается суд над журналистом "Радио Свобода" Николаем Семеной.

"Судилище в деле журналиста Семены продолжается в День свободы прессы! Требуем прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму", - заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ФСБ РФ весной 2016 года возбудило в отношении Н.Семены, 1950 г.р., дело по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). Н.Семене избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Поводом для уголовного преследования стала статья журналиста на сайте "Крым.Реалии" (интернет-проект "Радио Свобода", офис которого находится в Киеве) под заголовком "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма". "Автор публикации сделал высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции", - уверяют оккупанты.

Сам Н.Семена заявляет, что не согласен с обвинением в том, что в своей статье он якобы осуществил призывы к нарушению территориальной целостности РФ, подчеркнув, что статус Крыма является спорным и обсуждается в мировом масштабе. Суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Н.Семены 20 марта. По словам его адвоката Александра Попкова, в деле семь томов и всего семь свидетелей, поэтому его рассмотрение в суде не будет долгим.
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День свободы - вообще для "мясников" , не существует. А тут еще и "свободы прессы "!!!
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