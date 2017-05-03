 Центр оценивания качества образования начал регистрацию на дополнительное ВНО

Регистрация продлится до 20 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
Осуществить регистрацию возможно с помощью сервиса "зарегистрироваться", размещенном на официальном сайте Центр оценивания testportal.gov.ua.
На внешнее тестирование во время дополнительной сессии могут зарегистрироваться лица, которые: не смогли принять участие в основной сессии внешнего тестирования по причинам, не зависящим от их действий; проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий; являются участниками антитеррористической операции; являются осужденными к лишению свободы или взяты под стражу.
Дополнительная сессия внешнего тестирования пройдет с 3 по 12 июля.
Тестирование по украинскому языку и литературе пройдет 3 июля, по английскому и русскому языкам - 4 июля, математике - 5 июля, истории Украины - 6 июля, биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам - 7 июля, географии - 10 июля, физике - 11 июля и по химии - 12 июля.
27 0
Владельцы машин на иностранных номерах блокировали пограничный пункт пропуска "Ужгород", - Госпогранслужба. ФОТО(166)
Минобразования упростило правила зачисления на экстернат для жителей оккупированного Крыма и зоны АТО(15)
В Украине с 1 апреля стартует пробное ВНО(1)
Минобразования откроет центры в 12 вузах для сдачи школьных и вступительных экзаменов выпускниками Крыма(5)
Выпускников медицинских вузов Украины протестируют по американской системе(21)
В Херсонском госуниверситете обещают льготы выпускникам крымских школ(19)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума