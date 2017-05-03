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 Центр оценивания качества образования начал регистрацию на дополнительное ВНО

Украинский центр оценивания качества образования в среду начал регистрацию для участия в дополнительной сессии внешнего независимого тестировании в 2017 году.

Регистрация продлится до 20 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Осуществить регистрацию возможно с помощью сервиса "зарегистрироваться", размещенном на официальном сайте Центр оценивания testportal.gov.ua.

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На внешнее тестирование во время дополнительной сессии могут зарегистрироваться лица, которые: не смогли принять участие в основной сессии внешнего тестирования по причинам, не зависящим от их действий; проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий; являются участниками антитеррористической операции; являются осужденными к лишению свободы или взяты под стражу.

Дополнительная сессия внешнего тестирования пройдет с 3 по 12 июля.

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Тестирование по украинскому языку и литературе пройдет 3 июля, по английскому и русскому языкам - 4 июля, математике - 5 июля, истории Украины - 6 июля, биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам - 7 июля, географии - 10 июля, физике - 11 июля и по химии - 12 июля.
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