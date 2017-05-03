 Порошенко сменил начальников управлений СБУ в 6 областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Львовской областях. Соответствующий указ от 3 мая опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Начальниками управлений СБУ назначены:
в Одесской области - Александр Довженко;
в Харьковской области - Андрей Носач;
в Житомирской области - Виктор Панасюк;
в Винницкой области - Владимир Пахнюк;
в г.. Киеве и Киевской области - Сергей Семочко;
во Львовской области - Александр Ткачук.
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