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 Политика Украины
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Все про:назначение (1325) Порошенко (12794) СБУ (14134)

 Порошенко сменил начальников управлений СБУ в 6 областях

В частности, Президент Петр Порошенко назначил начальником главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Семочко вместо Степана Грещука.

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Львовской областях. Соответствующий указ от 3 мая опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

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Начальниками управлений СБУ назначены:

в Одесской области - Александр Довженко;
в Харьковской области - Андрей Носач;
в Житомирской области - Виктор Панасюк;
в Винницкой области - Владимир Пахнюк;
в г.. Киеве и Киевской области - Сергей Семочко;
во Львовской области - Александр Ткачук.
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Ублажил вышиватных, все с украинскими фамилиями.
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старые не выполнили план по посадке добробатовцев
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хуже. старые слишком мало крышевали наркоту и контрабас. из за этого доходы цеха упали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сменил начальников управлений СБУ в 6 областях
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