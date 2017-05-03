 Террористы "ДНР" два года пытаются создать "Азовскую флотилию", – ИС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет группа "Информационное сопротивление".
Отмечается, что изначально в ее состав вошло 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые были названы "боевыми катерами", затем "боевой состав флотилии" был доведен до 7 подобных "боевых единиц", пунктами базирования были определены н.п. Новоазовск ("главная база"), Седово и Безыменное.
В начале 2016 года руководство "ДНР" вело переговоры с ГШ ВС РФ о передаче в состав "флотилии" три российских патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" и одного нового пограничного патрульного катера проекта 12200 "Соболь". Тогда переговоры закончились безрезультатно, сообщает ИС.
Сейчас российское командование пообещало, что 4 патрульных катера будут переданы "ДНР" уже на протяжении мая-июня 2017 года (о каких именно типах катеров говорит военное руководство РФ - тех, о которых шла речь в прошлом году, или иных - на данный момент неизвестно).
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Бараны - наше все.
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Лідер аграрного ринку сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" має намір в найближчі кілька років вкласти в розвиток інфраструктури аграрного сектора, а також річкових перевезень понад 5,5 млрд грн.
За його словами, кошти будуть спрямовані на будівництво нових річкових перевантажувальних терміналів на річках Дніпро і Південний Буг, а також на будівництво вантажного флоту на власному суднобудівно-судноремонтному заводі "НІБУЛОН" в Миколаєві і реконструкцію цього заводу. Зокрема, Міжнародна фінансова корпорація, що входить в структуру Світового банку, прийняла рішення про виділення 90 млн доларів США компанії.
Зокрема, вже до 15 червня поточного року будуть введені в експлуатацію перевантажувальні термінали в Голій Пристані (Херсонська область) і Біленькому (Запорізька область). "Ми впевнені, що це буде свято не тільки для жителів цих регіонів, але і для інших областей, а такжетисяч співробітників 150 підрядних організацій з різних куточків України, які були задіяні в будівництві цих об'єктів. Я вкотре хочу висловити подяку головам Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської обласних адміністрацій за те велике сприяння їхніх команд, яке вони надають в процесі реалізації нашої інвестиційної програми", - підкреслив А. Вадатурський.https://gazeta.ua/articles/economics/_nibulon-investuye-v-infrastrukturu-ukrayini-ponad-55-mlrd-griven/769920
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Главное, что-бы бараны по курсу не показались.
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Авіаносці
Ракетні крейсери
Ви так Трампа залякаєте пацани ..
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Но это оказалось "не выгодно"...и затеяли метро...
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Рева рассказал, на сколько разбогатели украинцы в течение 2017 годаВ январе-феврале 2017 года реальная заработная плата относительно соответствующего периода 2016 увеличилось на 19,7%.Такая устойчивая тенденция роста социальных стандартов обеспечивает поэтапный рост реальных доходов населения и восстановление его покупательной способности. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.В течение прошлого и текущего года обеспечен рост социальных стандартов большими темпами по сравнению с индексом инфляции.При увеличении индекса потребительских цен в январе-феврале 2017 по сравнению с соответствующим периодом 2016 на 13,9%, рост средней заработной платы составил 136,8%,
- рассказал он.Так, в 2016 году такое повышение составило 16,1%, в то время как рост потребительских цен составил 12,4%. В 2017 году будет обеспечено повышение социальных стандартов на 10,1%.
http://antikor.com.ua/articles/166048-reva_rasskazal_na_skoljko_razbogateli_ukraintsy_v_techenie_2017_goda
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Последний пиzдец наступает!
Укропу не сдается наш гордый «варяг»,
Он амнистии шибко желает!
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