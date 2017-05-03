 Мининформполитики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов, - Стець

Об этом говорится в сообщении министерства по случаю Всемирного дня свободы прессы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно сообщению, министр информполитики Юрий Стець отмечает важность осознания журналистами ответственности перед обществом и необходимости соблюдения стандартов журналистики и беспристрастности высказываний.
"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и беспокоясь о безопасности журналистов, вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательства в части страхования... Тему поднимем совместно с Советом Европы и Национальным Союзом Журналистов Украины (НСЖУ), медийщиками и страховщиками", - говорится в нем.
По мнению министерства, данное нововведение должно дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности журналистов.
Кроме того, Мининформполитики призывает мировое сообщество обратить внимание на нарушения прав и свобод арестованных в России журналистов Николая Семена и Романа Сущенко.
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