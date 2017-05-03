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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2395) свобода слова (983) страхование (135) Стець (234) Мининформполитики (229) Сущенко (236)

 Мининформполитики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов, - Стець

Министерство информационной политики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов.

Об этом говорится в сообщении министерства по случаю Всемирного дня свободы прессы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно сообщению, министр информполитики Юрий Стець отмечает важность осознания журналистами ответственности перед обществом и необходимости соблюдения стандартов журналистики и беспристрастности высказываний.

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"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и беспокоясь о безопасности журналистов, вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательства в части страхования... Тему поднимем совместно с Советом Европы и Национальным Союзом Журналистов Украины (НСЖУ), медийщиками и страховщиками", - говорится в нем.

По мнению министерства, данное нововведение должно дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности журналистов.

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Кроме того, Мининформполитики призывает мировое сообщество обратить внимание на нарушения прав и свобод арестованных в России журналистов Николая Семена и Романа Сущенко.
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Сегодня день кондитера, кое-кто сегодня нажрется.
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Фюрер Путин, конечно. Ну уж Медведев - как минимум.
Мининформполитики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов, - Стець - Цензор.НЕТ 2834
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Вскоре Крым будет как Северная Корея грозить процветающей Европе по любому поводу ядерным ударом.
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Мининформполитики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов, - Стець - Цензор.НЕТ 310
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининформполитики намерено инициировать обязательное страхование для журналистов, - Стець
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