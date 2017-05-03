EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество
  185  0
Все про:Гидрометцентр (529) погода (2433) прогноз (498) ГСЧС (990)

 На Киевщине сохраняется высокая пожарная опасность

Сегодня, 3 мая, в Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также: На майские праздники в Киеве ожидается высокая пожарная опасность, - КГГА

Отмечается, что в Киеве и Киевской области ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По прогнозам синоптиков, 3 мая в Киеве температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер северный, 3.7 м/с.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Киевщине сохраняется высокая пожарная опасность
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти