 На Киевщине сохраняется высокая пожарная опасность

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Отмечается, что в Киеве и Киевской области ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По прогнозам синоптиков, 3 мая в Киеве температура воздуха днем +18°, вечером - до +13°. Ветер северный, 3.7 м/с.
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