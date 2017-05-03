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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афганистан (171) взрыв (4031) посольство (402) США (12478)

 Возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв: погибли 8 мирных жителей

В результате взрыва возле посольства США в Кабуле (Афганистан) погибли 8 мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает TOLO News.

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Согласно сообщению Министерства внутренних дел Афганистана, объектом взрыва стала колонна автомашин с иностранными военными на площади Абдул Хак в районе Макроян, однако погибли и пострадали, главным образом, гражданские.

Информации о погибших среди военных нет, однако отмечается, что по меньшей мере один из военных патрульных автомобилей был сильно поврежден.

Взрыв прогремел, когда колонна проезжала мимо стоявшей на обочине легковой автомашины, было приведено в действие заложенное в ней взрывное устройство.

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В МВД Афганистана пока не подтвердили причастность к этому инциденту террориста-смертника.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
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В этом вся суть явления: "бей своих, чтоб чужие боялись".
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Это не так. Вам и мне, живущим в Украине, где гибнут мирные жители нужно учиться понимать других, где тоже агрессия и война. Афганцы не переносили шурави, не переносят и другие войска. Сейчас там поколения выросли при войне. Как остановить не знает никто.
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Да понять его, надёжа-царь, немудрено, но вот точек соприкосновения от этого не особо добавляется. "не дай Бог так оголодать"(с) анек

Для террориста гражданский - это такой же ресурс и средство, как деньги, патроны, тротил этцетера. Чем больше гражданских (не важно, каких и чьих) попадёт под раздачу - тем "успешней" он действует. А высокий идеал, добрый боженька, или кто там ещё - они завсегда оправдают то, что люди от полной безнадёги и ощущения собственной беспомощности готовы творить.
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Точек соприкосновения нет? В этом и дело, что не понимаете словоблудия термина терроризм, где можно в это понятие записать любую неугодную сторону. Ведь тогда все партизаны и те, кто воевал против Гитлера или Советов тоже террористы?
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>партизаны и те, кто воевал против Гитлера или Советов тоже террористы?


C точки зрения гражданских, им не сочувствующих (а когда твою родню взорвут свои или в наказание за это расстреляют чужие - сочувствие быстро куда-то девается) - несомненно. Когда "борцы за правое дело" доходят до того состояния, что готовы пачками гробить своих, лишь бы прихватить заодно хоть парочку чужих - их правое дело начинает плохо пахнуть. А дороги назад уже нет. Борьба "за что-то" в момент превращается в борьбу "против кого-то", а борющийся уже не в состоянии заметить разницу.
Я ж говорю: "не дай Бог так оголодать".
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Вот именно, что точки зрения разные. Но "C точки зрения гражданских, им не сочувствующих", - им не дано решать, кто террорист. Это функция государств. Так, что это термин "терроризм" - словоблудие. Есть лишь война.
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Так государство (точнее - государства, в количестве) данный случай без всякого сомнения именно в "терроризм" и запишут. Официально. Ну т.е. у нас - "АТО", у них - "теракт", наши доблестные разведчики, их подлые шпионы и прочая словесная эквилибристика.
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"не дай Бог так оголодать",как рассея,что с голодухи умственной и физической отгрызает соседские территории.
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В Сирии застрелен российский подполковник

В Сирии погиб еще один высокопоставленный российский офицер.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, подполковника Алексея Бучельникова застрелил снайпер во время проведения занятия по боевой подготовке.Подполковник Бучельников входил в состав российских военных советников. В Сирии он занимался обучением и подготовкой сирийских артиллеристов.
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сообщает РИА Новости...на Фёлькишер бео́бахтер ссылки нет?
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ну значит не быть ему при жизни полковником... поперся в чужую страну посмотреть что выращивают.... оказывается маслины ... да еще и раздают по одной
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле посольства США в Кабуле прогремел взрыв: погибли 8 мирных жителей
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