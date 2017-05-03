 Возле посольства США в Кабуле прогремел взрыв: погибли 8 мирных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает TOLO News.
Согласно сообщению Министерства внутренних дел Афганистана, объектом взрыва стала колонна автомашин с иностранными военными на площади Абдул Хак в районе Макроян, однако погибли и пострадали, главным образом, гражданские.
Информации о погибших среди военных нет, однако отмечается, что по меньшей мере один из военных патрульных автомобилей был сильно поврежден.
Взрыв прогремел, когда колонна проезжала мимо стоявшей на обочине легковой автомашины, было приведено в действие заложенное в ней взрывное устройство.
В МВД Афганистана пока не подтвердили причастность к этому инциденту террориста-смертника.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
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Для террориста гражданский - это такой же ресурс и средство, как деньги, патроны, тротил этцетера. Чем больше гражданских (не важно, каких и чьих) попадёт под раздачу - тем "успешней" он действует. А высокий идеал, добрый боженька, или кто там ещё - они завсегда оправдают то, что люди от полной безнадёги и ощущения собственной беспомощности готовы творить.
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C точки зрения гражданских, им не сочувствующих (а когда твою родню взорвут свои или в наказание за это расстреляют чужие - сочувствие быстро куда-то девается) - несомненно. Когда "борцы за правое дело" доходят до того состояния, что готовы пачками гробить своих, лишь бы прихватить заодно хоть парочку чужих - их правое дело начинает плохо пахнуть. А дороги назад уже нет. Борьба "за что-то" в момент превращается в борьбу "против кого-то", а борющийся уже не в состоянии заметить разницу.
Я ж говорю: "не дай Бог так оголодать".
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В Сирии погиб еще один высокопоставленный российский офицер.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, подполковника Алексея Бучельникова застрелил снайпер во время проведения занятия по боевой подготовке.Подполковник Бучельников входил в состав российских военных советников. В Сирии он занимался обучением и подготовкой сирийских артиллеристов.
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