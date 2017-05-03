 Всемирный банк выделил Украине $150 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 2 мая утвердил выделение Украине кредита в размере 150 млн долларов. Средства пойдут на проект по долгосрочному финансированию экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и будет способствовать экономическому росту в Украине", - сказано в сообщении Всемирного банка.
Реализовывать проект будет "Укрэксимбанк" путем предоставления суб-кредитов банкам-участникам, которые, в свою очередь, будут выделять финансирование малым и средним предприятиям. Они будут отобраны, учитывая их финансовое состояние и способности к развитию здоровой экспортной модели бизнеса.
Напомним, что Всемирный банк наряду с Международным валютным фондом и Европейским банком реконструкции и развития - ключевой донор Украины.
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"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник(111)
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І це розкрадуть
Вливати гроші в країну в якій тотальна корупція, де злодійство у владі без покарань, де панує правило кругової поруки "сват брат кум любий друг"... -
Це все одно що вливати гроші в чорну діру
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Всемирный Банк выделил
а герои -сыновья ИЙвбахи вывозят из Украины по - не многу на Кипр-Мертвое Море -
Баден-Баден-Каймановые острова и МальДивы...
и еще 300 мест на Земном шаре .
***Сына экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаила задержала пограничная полиция Румынии, которая и обнаружила под запасным колесом 400 тыс. долл. США
. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска "Солотвино",
которые "не заметили"
под запасным колесом Maserati 400 000 долларов.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/f915893
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Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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если такие валенки возглавляют РАБссию,я за неё спокоен...
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Аваков купил телеканал "112 Украина"
Об этом рассказал один из сотрудников 112.
"Я удивлен, что мне еще нужно что-то рассказывать, так как это не новость. То, что Аваков - новый владелец "112"-го, всем уже, как мне кажется, давно известно. Невооруженным глазом можно увидеть, что теперь это провластный ресурс. Ни Президента, ни Авакова, ни его Министерство здесь уже не критикуют", - поделился источник.
Кроме того, по его словам, с покупкой телеканала главой МВД изменилась не только его редакционная политика, но и состав ведущих.
"После таких, я бы сказал, коренных изменений в жизни телеканала многие его ведущие нашли в себе силы просто развернуться и уйти", - сообщил он.
В общем вылезли очередные миллионы из собачьей будки и желание остаться у власти навсегда.
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Памятников Нансену нет ни в Саратове, Астрахани,ни в Украине...
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Миссия сталкивалась со множеством трудностей - от нежелания Советской власти обращаться за помощью и признавать Лигу Наций до откровенной неприязни европейских государств к большевикам. Тем не менее, благодаря усилиям Нансена, стену противоречий удалось преодолеть и привлечь к миссии огромное количество организаций - от разнообразных церквей и общин до студенческих союзов. В 1921-1923 годах комитет под руководством Фритьофа Нансена оказывал помощь зерном, продовольствием, сельсозтехникой. На гуманитарные цели было выделено 250 тысяч золотых рублей. В эти же годы миссия Нансена учредила в Харькове сеть детских домов с одинаковым названием - «Детский сад им. Нансена». При содействии норвежского мецената от голода было спасено 6 млн. юных украинцев. Дети были подобраны на улицах и проселочных дорогах, но благодаря хорошему уходу все они выглядели здоровыми и довольными. Но «не хлебом единым» жили воспитанники детских домов, большое внимание уделялось духовному и культурному воспитанию, миссионеры привозили множество развивающих книг. Они пели и исполняли национальные танцы, ставили живые картины. Одна девочка написала Нансену стихи и прочла их, кончались они так:
Привет тебе, великий Нансен,
От маленьких твоих друзей!
Не забывай, великий Нансен,
Счастливых, радостных детей.
21 декабря 1923 году Фритьоф Нансен приехал в Харьков, где находился филиал возглавляемой им гуманитарной организации. Встреча с правительством Советской Украины состоялась в здании нынешнего Художественного музея по улице Совнаркомовской 11. Лишь в 2003 году на здании была установлена мемориальная доска Фритьофу Нансену.
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Наполеон Бонапарт.
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))) скоро буде торт путін.
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