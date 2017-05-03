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 Политика Украины
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Все про:Всемирный Банк (274) кредит (2054) Укрэксимбанк (21)

 Всемирный банк выделил Украине $150 млн

банк всемирный

Средства пойдут на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних предприятий.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 2 мая утвердил выделение Украине кредита в размере 150 млн долларов. Средства пойдут на проект по долгосрочному финансированию экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и будет способствовать экономическому росту в Украине", - сказано в сообщении Всемирного банка.

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Реализовывать проект будет "Укрэксимбанк" путем предоставления суб-кредитов банкам-участникам, которые, в свою очередь, будут выделять финансирование малым и средним предприятиям. Они будут отобраны, учитывая их финансовое состояние и способности к развитию здоровой экспортной модели бизнеса.

Напомним, что Всемирный банк наряду с Международным валютным фондом и Европейским банком реконструкции и развития - ключевой донор Украины.


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І це розкрадуть
Вливати гроші в країну в якій тотальна корупція, де злодійство у владі без покарань, де панує правило кругової поруки "сват брат кум любий друг"... -
Це все одно що вливати гроші в чорну діру
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СЛАВА УКРАЇНІ!

Всемирный Банк выделил

а герои -сыновья ИЙвбахи вывозят из Украины по - не многу на Кипр-Мертвое Море -
Баден-Баден-Каймановые острова и МальДивы...

и еще 300 мест на Земном шаре .
***Сына экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаила задержала пограничная полиция Румынии, которая и обнаружила под запасным колесом 400 тыс. долл. США
. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска "Солотвино",
которые "не заметили"

под запасным колесом Maserati 400 000 долларов.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/f915893
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ДТЕК вирішив відмовитися від антрацитового вугілля

Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки Г (газове вугілля).
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Передає "Новий Час".
Він зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку газового вугілля.
Останній контакт був 20 квітня за результатами поїздки в Добропіллявугілля. Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки Г щоб замінити антрациту втрачені на Донбасі, - сказав Тимченко.
Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими, - заявив Тимченко .
За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - більше 1 млрд гривень.
ДТЕК переходить на марку Г. У нас на наступному тижні починається проект з перекладу двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоку, - заявив гендиректор компанії.
До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку Г. Криворізьку ТЕС зараз вважають - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку Г, а половину залишити на антрациті, - підсумував Тимченко.http://uprom.info/news/energy/dtek-virishiv-vidmovitisya-vid-antratsitovogo-vugillya
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путлер подарил белоруське миллиард долларов дополнительно.бацька еще болше полюбил Сталагмиты РАБссии..
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падение капитализации Роснефти с 300 миллиардов до 43 не скажется на Ыканомике РАбссии.Игорь Сечин. :D
если такие валенки возглавляют РАБссию,я за неё спокоен...
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порошенці і його браткам на літній відпочинок.... чекаємо ці кошти в офшорах!
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Не выделил,а занял,причём под какие условия это тайна покрытая мраком,за три последние года нынешняя власть понабирала уже больше 50 лярдов зелени долгов,думаю под Украинскую земельку,а тем временем
Аваков купил телеканал "112 Украина"
Об этом рассказал один из сотрудников 112.
"Я удивлен, что мне еще нужно что-то рассказывать, так как это не новость. То, что Аваков - новый владелец "112"-го, всем уже, как мне кажется, давно известно. Невооруженным глазом можно увидеть, что теперь это провластный ресурс. Ни Президента, ни Авакова, ни его Министерство здесь уже не критикуют", - поделился источник.
Кроме того, по его словам, с покупкой телеканала главой МВД изменилась не только его редакционная политика, но и состав ведущих.
"После таких, я бы сказал, коренных изменений в жизни телеканала многие его ведущие нашли в себе силы просто развернуться и уйти", - сообщил он.
В общем вылезли очередные миллионы из собачьей будки и желание остаться у власти навсегда.
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что же теперь делать!!!! Остался только один честный канал в Украине - Ньюз Ван!!!!
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Как сказал бы порох, это еще одно признание того, что реформы успешно продвигаются. Вглубь.
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бабло МВФ,ЕБРР и ВБ украсть невозможно по простой причине,шпионы этих банков контролируют каждый цент в странах который дают Транш,если бы было воровство,фиг бы Украина получила даже цент.. :D не смешите мой утюг..
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украдут, появится новый депутат миллионер, а потом эти деньги ещё и задекларируют
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в 1921 году норвежский полярник Фритьоф Нансен узнавший о голоде на РАБссии и Украине решил помочь продуктами питания,купив за свое бабло и часть денег получив от благотворительных фондов мира,партию продовольствия доставил в Поволжье и Украину.товагыгч чЛенин обвинил Нансена в воровстве своего бабла.Хотя благодаря Нансены были спасены от голода сотни тысяч жизней...
Памятников Нансену нет ни в Саратове, Астрахани,ни в Украине...
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история Харькова и история жизни Нансена тесно связаны. В 1921-1923 гг в Украине и Поволжье разразился голод. Нансен возглавил Международный комитет помощи голодающим и сделал очень много для организации, сбора средств и распределении помощи людям, страдающим и умирающим от голода.
Миссия сталкивалась со множеством трудностей - от нежелания Советской власти обращаться за помощью и признавать Лигу Наций до откровенной неприязни европейских государств к большевикам. Тем не менее, благодаря усилиям Нансена, стену противоречий удалось преодолеть и привлечь к миссии огромное количество организаций - от разнообразных церквей и общин до студенческих союзов. Всемирный банк выделил Украине $150 млн - Цензор.НЕТ 876В 1921-1923 годах комитет под руководством Фритьофа Нансена оказывал помощь зерном, продовольствием, сельсозтехникой. На гуманитарные цели было выделено 250 тысяч золотых рублей. В эти же годы миссия Нансена учредила в Харькове сеть детских домов с одинаковым названием - «Детский сад им. Нансена». При содействии норвежского мецената от голода было спасено 6 млн. юных украинцев. Дети были подобраны на улицах и проселочных дорогах, но благодаря хорошему уходу все они выглядели здоровыми и довольными. Но «не хлебом единым» жили воспитанники детских домов, большое внимание уделялось духовному и культурному воспитанию, миссионеры привозили множество развивающих книг. Они пели и исполняли национальные танцы, ставили живые картины. Одна девочка написала Нансену стихи и прочла их, кончались они так:
Привет тебе, великий Нансен,
От маленьких твоих друзей!
Не забывай, великий Нансен,
Счастливых, радостных детей.
21 декабря 1923 году Фритьоф Нансен приехал в Харьков, где находился филиал возглавляемой им гуманитарной организации. Встреча с правительством Советской Украины состоялась в здании нынешнего Художественного музея по улице Совнаркомовской 11. Лишь в 2003 году на здании была установлена мемориальная доска Фритьофу Нансену.
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Памятники Нансену установлены в Москве и Самаре, его именем названы улицы в г.г Астрахань, Кинешма, Калининград, Москва,Норильск, Ростов на Дону, Воронеж и др
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Средства пойдут казнокрадам на распил и на покупку недвижимости за рубежом. Хотят помочь? пусть на эти деньги построят дорогу между какими то областными центрами "Кировоград-Одесса" например, только пусть сами строят а не деньги на строительство выделяют которые опять спи*дят
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Нет такого города "Кировоград". І ніколи не буде. Є чудове місто Кропивницький.
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Я бываю то Лисой,то Львом.Весь секрет управления в том,чтобы знать,когда именно надо быть тем или другим.
Наполеон Бонапарт.
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))) Наполеон був Гітлером свого часу. Торт Наполеон є, а торта Гітлер нема - непорядок. От торт Ленін є. https://www.youtube.com/watch?v=dWfmJKTvlxY
))) скоро буде торт путін.
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...Средства пойдут на проект по долгосрочному финансированию экспортно-ориентированных малых и средних предприятий...3,14...3,14...3,14...іііі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсемирный банк выделил Украине $150 млн
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