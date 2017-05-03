Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию про защиту позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - сообщил он.
Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для научных экспериментов или в иных научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes) - международный юридический документ, регламентирующий гуманное обращение с позвоночными животными во время научных экспериментов. Подписана в Страсбурге в 1986.
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"На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина", - Кулеба о решении Международного суда ООН(129)
"Удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в нашей войне с Россией", - Кулеба(87)
Посол России распространял в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совбезе ООН из-за смерти Чуркина, - Кулеба(37)
Кулеба передал Ягланду письмо от Сущенко: "Освобождение украинских политзаключенных должно быть приоритетом Совета Европы"(3)
Призначення Дмитра Кулеби представником України в Раді Європи заслуговує на святкування(0)
С Россией нужно договариваться о том, как будет происходить деоккупация Крыма и каким образом войска РФ будут выведены с Донбасса, - Кулеба(80)
"Русские доигрались", - коротко подытожил этот день в ПАСЕ один очень умеренный посол", - Кулеба(121)
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Кто не согласен, тот амёба или инфузория туфелька...
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зачищать нужно...
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Исключения есть? Хотя бы для маскалей, хоть они и позвоночные.
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окорочковый атаман захарченко...02.03.2017 года:
"Через 60 дней Украина перестанет существовать", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко.
http://censor.net.ua/video_news/430312/cherez_60_dneyi_ukraina_perestanet_suschestvovat_glavar_boevikov_dnr_zaharchenko_video
В ОРДЛО национальный праздник...Все независимые от разума граждане молодых рыспублик нарядили праздничные ко-ко-кошники и, под нетленный хит "Тень от деда" молодого талантливого народного артиста донбасяцкого края И.Кобздона, поминают боярой бывшую родину...
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Еще раньше была версия, что они произошли от крабов...
Там только две особи подпадают под действие конвенции - Собчак и Лавров...
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Вопрос один:
А если особь застряла между человеком и животным, на него конвенция распространяется?
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Эт они о человечестве шоли?.... Нееее? А када людей защищать начнут
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Граждане Украины ждали ,
аж 25 (двадцать пять ) лет !
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