Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба "Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию про защиту позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - сообщил он.Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для научных экспериментов или в иных научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes) - международный юридический документ, регламентирующий гуманное обращение с позвоночными животными во время научных экспериментов. Подписана в Страсбурге в 1986.