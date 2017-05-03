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 Политика Украины, Общество
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Все про:животные (784) защита (92) наука (523) природа (229) экология (975) эксперимент (35) Кулеба (67)

 Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных

Украина присоединилась к Европейской конвенции про защиту позвоночных животных, используемых для научных экспериментов и других исследовательских целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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"Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию про защиту позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - сообщил он.

Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для научных экспериментов или в иных научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes) - международный юридический документ, регламентирующий гуманное обращение с позвоночными животными во время научных экспериментов. Подписана в Страсбурге в 1986.

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А почему беспозвоночных и червей дискриминируют?
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есть животные, а есть растения. Ты к какой категории себя относишь?
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Человек это животное, по определению
Кто не согласен, тот амёба или инфузория туфелька...
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Кацапів в смислі? так їх тільки но ефективно відстрілювати навчилися. популяцію кацапів потрібно тримати в строго відведеному ареалі і проводити відстріл для підтримання їхньої кількості.
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На кацапов эта конвенция не распространяется...это скот.....
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Теперь кацапов еще и защищать нужно?
--
зачищать нужно...
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Все! Теперь мы европейцы!

Исключения есть? Хотя бы для маскалей, хоть они и позвоночные.
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Панове! Сегодня первый день как нас уже нету!
окорочковый атаман захарченко...02.03.2017 года:
"Через 60 дней Украина перестанет существовать", - главарь боевиков "ДНР" Захарченко.

http://censor.net.ua/video_news/430312/cherez_60_dneyi_ukraina_perestanet_suschestvovat_glavar_boevikov_dnr_zaharchenko_video

В ОРДЛО национальный праздник...Все независимые от разума граждане молодых рыспублик нарядили праздничные ко-ко-кошники и, под нетленный хит "Тень от деда" молодого талантливого народного артиста донбасяцкого края И.Кобздона, поминают боярой бывшую родину...
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Хло же сказал, что он медуза...(Ангел)...
Еще раньше была версия, что они произошли от крабов...
Там только две особи подпадают под действие конвенции - Собчак и Лавров...
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Х-ло не медуза, а моллюск (по его словам). Мы согласны, что он членистоголовый.
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Самое забавное, что этот моллюск - гермафродит
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Страшен зверь "гермафродит" - сам ебёт, и сам родИт!
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Ок!
Вопрос один:
А если особь застряла между человеком и животным, на него конвенция распространяется?
Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных - Цензор.НЕТ 4735 Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных - Цензор.НЕТ 3984
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Не обижайте Шарикова. Он по рождению животное и попадает под конвенцию. Первые две особи по рождению дебилы и конвенция на них не распространяется.
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Интересно, а вата- позвоночные или бесхребетные?
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Очень актуально. Тут впору принимать конвенцию о защите людей!
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Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных.

Эт они о человечестве шоли?.... Нееее? А када людей защищать начнут
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Теперь уже нет. Даже друг друга нельзя есть, ибо мы тоже позвоночные.
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"Защита повзоночных". Т.е. беспозвоночных (напр. червей) можно безнаказанно давить обеими ногами? Дискриминация! От имени всех червей Украины выражаю решительный протест и прошу помнить Библейское "Аз есмь червь".
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путлер и его свора я так понял под эту конвенцию не попадают... да и все его бесхребетные бараны стойлового содержания тоже
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Ватники подпадают под действие єтой конвенции
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Я чёта про Гройсмана подумал. Такое реликтовое позвоночное животное! Из красной книги.
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Это важное со г л а ш е н и е для поз воночных -
Граждане Украины ждали ,
аж 25 (двадцать пять ) лет !
Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных - Цензор.НЕТ 3306
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Это в защиту тех, которые устроились по звонку "сверху"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных
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