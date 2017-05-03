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 На данный момент обеспечения режима "тишины" для ремонта Донецкой фильтровальной станции нет, - глава ВГА Авдеевки

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) прекратила поставлять воду в прифронтовую Авдеевку.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин, передает Цензор.НЕТ.

"В том районе был обстрел... скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции", - отметил он.

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При этом Малыхин подчеркнул, что ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение ДФС. "На данный момент обеспечения режима "тишины" нет и разрешения прохода в зону также нет", - пояснил он.
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Ватники Сиалагмитной Инперии педофила, ваше плешивое чмо путин само выпросило звонок у Трампа, позвонило и 30 минут выслушивало оскорбления от Дональда...а ...ха...ха..ха
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Выставьте там лично ахмета - все обстрелы сразу прекратятся.
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А может эвакуировать Авдеевку и ничего там не восстанавливать?
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Це було б дешевше і розумніше. Не гинули б люди, а там би була сіра зона, по якій можна давати отвєтку.
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Літо прийде,у Донецьку почне гімном штиняти,для кацапів саме те....сталогміт їм у дупу !!!!
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Посидят без воды, это же их родственники на оккупированной территории по ним стреляют, только погибают каждый день за эту Авдеевку не они.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа данный момент обеспечения режима "тишины" для ремонта Донецкой фильтровальной станции нет, - глава ВГА Авдеевки
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