 На данный момент обеспечения режима "тишины" для ремонта Донецкой фильтровальной станции нет, - глава ВГА Авдеевки

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин, передает Цензор.НЕТ.
"В том районе был обстрел... скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции", - отметил он.
При этом Малыхин подчеркнул, что ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение ДФС. "На данный момент обеспечения режима "тишины" нет и разрешения прохода в зону также нет", - пояснил он.
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