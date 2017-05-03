 С начала суток боевики обстреливают из 82-мм минометов позиции ВСУ в Авдеевке. В Павлополе работал вражеский снайпер, - штаб

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба операции Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.
"После полуночи противник начал обстреливать позиции украинских войск в районе проведения АТО, трижды обстрелял опорные пункты на Приморском направлении, - это населенные пункты Водяное, Павлополь, Широкино. Вблизи этих населенных пунктов наши позиции враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. В Павлополе по морпехам бил вражеский снайпер. Дважды противник обстрелял наши позиции в Донецкой обл. - из гранатометов вел огонь в районе Троицкого. Наиболее тяжелые обстрелы сегодня были зафиксировано в районе Авдеевки. Противник кроме пулеметов больших калибров и стрелкового оружия применял миномет 82-го калибра", - сообщил он.
"В Луганской обл. сегодня ночью враг из противотанковых гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки. К счастью, этот огонь не повлиял на наших защитников. Потерь среди наших бойцов нет", - добавил пресс-офицер.
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Боец ВСУ Юрий, командир отделения, пошел на войну в 2014 году - добровольцем, пулеметчиком. Первый бой принял под ДАПом- именно там пришло понимание, что это настоящая война. Сегодня у них есть все необходимое, чтобы сражаться с российской нечистью, говорит Юрий, и показывает журналистам "Военного телевидения" новый автомат. ВИДЕО http://www.milnavigator.com/my-navedem-poryadok-bez-rossijskoj-nechisti-dobrovolec-vsu-video/
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Было бы символично, если бы "украинская ДРГ" именно сегодня добралась до Захарченко.
"Бог мёртв" (Ницше, 1883)
"Ницше мёртв", (Бог, 1900)
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В необычном спорте - историческом фехтовании -- впервые за 8 лет Украина заняла 1 место на Чемпионате мира "Битва Наций" в Барселоне, победив неизменного чемпиона, сборную России.
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"Нас здорово выручило 3 года назад, что Новороссию со стороны Бензоколонки делали долбо@бы. Хмурые, рассказывающие, что они ополченцы, а потом бах и уже на фото в генеральской форме. Безлеры, секретные ракетчики, хвастающиеся в открытом доступе российскими орденами. Жители Ухты Моторолы, выкладывающие фото из Харькова и откровенничающие про пытки украинских солдат. Кадровые офицеры российской армии с геотегами и на фоне знаков с украинскими населенными пунктами, ака Петр Болгарев, который рулит 150 мсд в Ростове, а воевал с нами в составе 4 бригады "народной милиции ЛНР". Тыловики, организующие поставки МРО-А и трофейных грузинских ПЗРК "Гром" в 14 году, а теперь нам поющие про советские шахты.
Полковник ФСБ Сысоенко погибший при штурме ДАП, отряд "Искра" натасканный на штурм Марика, но убитый об новый терминал, Козицин на 3 машинах переходящий границу с десятками вооруженных бойцов. Тысячи их - долбо@бов, неспособных даже к банальной конспирации во время специальной операции, не говоря уже о чем-то большем. Только такой же кретин и член секты "немытые паховые волосы Монтян" может сегодня говорить о гражданской войне и хунте, располагая столь подробными фактами о вторжении."
©Кирилл Данильченко
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Хорошая подборка. это в принципе известно, но посмотреть лишний раз стоит. Наверное, правду говорят, что Украине сейчас воюет именно с фашизмом/нацизмом, самыи настоящим, а не мифическим.
http://begemot.media/news/kak-vyglyadyat-bortsy-s-ukrainskim-foshyzmom/
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