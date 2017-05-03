 В больницу Днепра госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО: работаем в экстренном режиме, - главврач Рыженко

В больницу Днепра за выходные госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Выходные дни были тяжелые. В больницу мы приняли 6 "тяжелых" бойцов с пулевыми и минно-взрывными ранениями, оказываем им помощь в реанимационном отделении. Вчера в 19:00 доставили последнего раненого с тяжелым пулевым, скорее всего снайперским ранением головы, - пуля прошила затылок слева направо и в настоящее время наши врачи-реаниматологи, нейрохирурги делают все возможное, чтобы его спасти", - сказал он.
По словам главврача, больница сейчас работает в экстренном режиме, однако ресурсов и лекарств пока хватает.
"Работаем в экстренном варианте, в режиме "ожидания", все делаем для того, чтобы ребята выживали, хотя ранения крайне сложные. Ресурсов, лекарств, крови хватает, только за эти дня мы перелили крови более 10 литров. Все ребята поступают с громадной кровопотерей. Пока для раненых в нашей больнице все есть", - сообщил Рыженко.
2124 18
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
С начала суток боевики обстреливают из 82-мм минометов позиции ВСУ в Авдеевке. В Павлополе работал вражеский снайпер, - штаб(18)
Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб(13)
Боевики с начала суток обстреливают из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Новозвановке, Крымском и Луганском, - штаб(16)
За минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО(6)
Bloomberg: На оружейном базаре Путина серьезный спад продаж(0)
Раненный в голову боец успешно прооперирован в Днепре, - советник главы ОГА Губа(9)
Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
путлер, на встрече с Меркель это "подтвердил".... верх цинизма и, думаю его никто в этом не переиграет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Здоров'я вам та сил...
Нехай Господь оберігає.
Ответить
Ответить
Ответить
зы: тамошнее население, к слову сказать, коммуналку платит. Кому и в каких размерах - это уже другой вопрос, но говорить "бесплатное" - неверно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НеУкраинцы правят нею и ее разворовывают.
Когда закончится этот бред?
Ответить