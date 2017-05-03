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 В больницу Днепра госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО: работаем в экстренном режиме, - главврач Рыженко

Ресурсов и лекарств пока хватает.

В больницу Днепра за выходные госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Выходные дни были тяжелые. В больницу мы приняли 6 "тяжелых" бойцов с пулевыми и минно-взрывными ранениями, оказываем им помощь в реанимационном отделении. Вчера в 19:00 доставили последнего раненого с тяжелым пулевым, скорее всего снайперским ранением головы, - пуля прошила затылок слева направо и в настоящее время наши врачи-реаниматологи, нейрохирурги делают все возможное, чтобы его спасти", - сказал он.

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По словам главврача, больница сейчас работает в экстренном режиме, однако ресурсов и лекарств пока хватает.

"Работаем в экстренном варианте, в режиме "ожидания", все делаем для того, чтобы ребята выживали, хотя ранения крайне сложные. Ресурсов, лекарств, крови хватает, только за эти дня мы перелили крови более 10 литров. Все ребята поступают с громадной кровопотерей. Пока для раненых в нашей больнице все есть", - сообщил Рыженко.

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Не отвлекайтесь на интервью, вытаскивайте наших парней.
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давай ты расскажи врачам, что им делать, а что нет, прохвессор. Они и так вытаскивают, работают по 24 часа за смену (это тебе не на клавиатуру компа жать, это работа с очень высоким уровнем стресса, даже для опытного врача), но они говорят открыто, что происходит на фронте, сколько раненых и каков характер ранений. Чтобы любители шоколада в розовых очках и прочие "миротворцы" с 4-летним стажем знали реальную цену минским договорнякам с орками.
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И кто остановит эту мерзость.... http://glavnoe.ua/news/n299287
путлер, на встрече с Меркель это "подтвердил".... верх цинизма и, думаю его никто в этом не переиграет.
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по цинизму - да, во всём остальном - он давно уже проиграл всем, еще с детства
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да, таких спецов надо еще поискать. Респект и спокойных дежурств
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Головне живіть...
Здоров'я вам та сил...
Нехай Господь оберігає.
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Пошли, Боже, воїнам одужання, а лікарям сили та мужності!
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жителям Даунецка даеш бесплатный свет и газ и воду.... а вот точкой У по улице Артема будет не гуманно ....внизу напишут говновброс но как бы вам обьяснить точка зрения написана на этом ресурсе всего лиш моя точка зрения (не путать с точкой-У)
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Точкой-У по Артёма - это не "не гуманно", а тупо. Точек у нас не так много и осталось, чтобы показушно по вате ими пулять, а военных целей на Артёма как-то не особо.

зы: тамошнее население, к слову сказать, коммуналку платит. Кому и в каких размерах - это уже другой вопрос, но говорить "бесплатное" - неверно.
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Логика у вас, Вит. Вит., - железная. За то, что жители улуса и примкнувшие к ним недоумки убивают и ранят наших бойцов нужно уничтожать мирных жителей. Да, среди них есть и сепары, но есть и наши люди. Я из Донецка, сейчас живу в Киеве, уехала потому, что было куда. В противном случае осталась бы тоже в Донецке, ибо таких денег, чтобы оплатить аренду, у меня нет. Давайте найдем меня и точкой У в лоб, я ведь тоже пропитана воздухом Донецка насквозь.
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Скорейшего выздоровления ребям, пусть Господь помогает.
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В Украине лучшие хирурги. С такими ранениями поступают каждый день раненые, это требует знаний и практики.
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Украинцы гибнут за свою страну.
НеУкраинцы правят нею и ее разворовывают.
Когда закончится этот бред?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больницу Днепра госпитализированы 6 тяжело раненых воинов АТО: работаем в экстренном режиме, - главврач Рыженко
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