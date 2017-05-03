 Потребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м

Сравнение объемов потребленного газа в отопительные сезоны 2012-2013 гг. и 2016-2017 гг. позволяет утверждать, что потребление газа в целом сократилось почти на 16,5 млрд куб.м. Об этом в своем материале для ZN.UA пишет Алла Еременко, передает Цензор.НЕТ.
Автор указывает, что проанализировать тенденции потребления газа каждым домохозяйством пока невозможно из-за отсутствия у многих потребителей бытовых или хотя бы домовых счетчиков газа. Тем не менее, данные "Укртрансгаза", который осуществляет транспортировку газа по и через территорию Украины, являясь оператором ГТС, дают полное представление об объемах и динамике потребления топлива определенными категориями потребителей.
"Если сравнивать объемы потребленного газа в отопительные сезоны 2012- 2013-х и 2016-2017 гг., то очевидно, что в целом потребление газа сократилось почти на 16,5 млрд кубометров - с 39,982 до 23,495 млрд", - указывает автор.
4685 148
4 млн работающих граждан не платят налоги, - Рева(167)
За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика(402)
"Нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - замглавы КГГА Пантелеев(9)
Трамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа(297)
Львів завершить опалювальний сезон 31 березня через потепління(0)
"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис(17)
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева(120)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Польша при почти таком же населении, как в Украине, и более развитой промышленностью потребляет В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ газа, чем Украина...
Ответить
Ответить
2. Отказ от центрального отопления и централизированного гарячего водоснабжения в городах в пользу домовых котлов и бойлеров. Экономия очень существенная.
3. Заводы там обновлены и тот же меткомбинат Гута (он принадлежит Ахметову) гораздо менее энергозатратный, чем тоже ахметовский комбинат в Мариуполе.
4. Стимулирование владельцев частных домов к утеплению и использованию альтернативного топлива - в Польше большие скидки населению на торф.
Ответить
Ответить
-не сцыте хуйловладимирович, наши украинские партнеры обещали ввести абонплату за газ.
-гениально!!! а людишки бунтовать не начнуть.
-ничего партнеры их - вами пугают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Импортированный газ для Украины ** 16 931,4 (2012-2013) ** 57 322,0 (2016-2017) **
Импортированный газ ПАО "Газпром" ** 16 627,8 (2012-2013) ** 48 348,5 (2016-2017) **
?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И вот доказательство:
http://afp.com.ua/avtotema/Prodagi_legkovih_avtomobiley_v_Ukraine_virosli_na_polovinu/http://afp.com.ua/avtotema/Prodagi_legkovih_avtomobiley_v_Ukraine_virosli_na_polovinu/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2012-2013 год - "злочинна влада" газ по 72,5 коп. Потребление населением почти 15 лярдов.
2013-2014 год - камикадзе "кулявлоба" с апреля поднял цену газа до 7,2 грн, при этом оставил "льготный" по 3,6 грн. Народ отопительный сезон с 13 на 14 проехал со старой ценой, а потом начал экономить, сократил потребление на лярд, до 14.
2014-2015 год - эффективный Гнойсман опять же после отопительного сезона отменяет все льготный газ по 3,6 грн и ставит одну цену 6,88. Потребление сразу просело еще на 2,5 лярда, как многие стали жестко экономить и переходить на альтернативное отопление.
2015-2016 год - весь год действует цена 6,88, при том уменьшается норма потребления для обогрева при начислении субсидии, плюс "мягкая" зима дало минус еще 2 лярда потребления.
2016-2017 год - народ уже "привык" к новым ценникам ну и ранняя и затяжная зима дали рост на 400 лямов.
Я так думаю в зависимости от погодных условий потребление так и будет колебаться в пределах 0,5-1 лярда, хотя после очередного "покращення" народ будет еще больше мерзнуть и экономить, а значить снижать потребление.
С промышленностью и так все понятно. Стоит производство - нет потребления газа. Я так думаю по электроэнергии то же самое.
Вот и вся аналитика, гоните Аллу Еременко взашей, если она не понимает таких очевидных вещей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить