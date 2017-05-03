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Все про:Газ (8697) статистика (338) Укртрансгаз (169) отопительный сезон (66)

 Потребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м

жкх газ отопление отопительный сезон газоснабжение

Украина сократила свое потребление газа в отопительный сезон почти в два раза. Однако, проанализировать тенденции потребления газа домохозяйствами пока невозможно.

Сравнение объемов потребленного газа в отопительные сезоны 2012-2013 гг. и 2016-2017 гг. позволяет утверждать, что потребление газа в целом сократилось почти на 16,5 млрд куб.м. Об этом в своем материале для ZN.UA пишет Алла Еременко, передает Цензор.НЕТ.

Автор указывает, что проанализировать тенденции потребления газа каждым домохозяйством пока невозможно из-за отсутствия у многих потребителей бытовых или хотя бы домовых счетчиков газа. Тем не менее, данные "Укртрансгаза", который осуществляет транспортировку газа по и через территорию Украины, являясь оператором ГТС, дают полное представление об объемах и динамике потребления топлива определенными категориями потребителей.

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"Если сравнивать объемы потребленного газа в отопительные сезоны 2012- 2013-х и 2016-2017 гг., то очевидно, что в целом потребление газа сократилось почти на 16,5 млрд кубометров - с 39,982 до 23,495 млрд", - указывает автор.

Потребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м 01

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Харэ постить различный аналитический бред
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Перемога наступила , когда большинство украинцев стало смотреть на россию как на говно , но да вас это дойдет лет через 10 .
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Ничего личного. Просто благовидный предлог.
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А про потребление газа промышленностью, это вообще жесть
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Угу, ну её нафиг, эту промышленность.
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Ну да , не всем же поколениям бурить дырки в земле , вон бедняга Люксембург не имеет промышленности , как они завидуют бывшим русским со своим средним доходом в 100 000 баксов .
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Буков, вот ты настоящий патриот, правильно рассуждаешь. С такими как ты Украина скоро станет размером с Люксембург и заживёте...
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Размеры всегда интересуют закомплексованного , мелкого неудачника .
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В Польше ВВП на душу населения в несколько раз больше, чем в Украине и даже значительно больше, чем у России с ее нефтью и газом.

Польша при почти таком же населении, как в Украине, и более развитой промышленностью потребляет В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ газа, чем Украина...
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Значит она потребляет больше других энергоресурсов, не газом же единым ))
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1. Погуглите фотки спальных районов Польши. Совковые панельные дома там на 99% утеплены.
2. Отказ от центрального отопления и централизированного гарячего водоснабжения в городах в пользу домовых котлов и бойлеров. Экономия очень существенная.
3. Заводы там обновлены и тот же меткомбинат Гута (он принадлежит Ахметову) гораздо менее энергозатратный, чем тоже ахметовский комбинат в Мариуполе.
4. Стимулирование владельцев частных домов к утеплению и использованию альтернативного топлива - в Польше большие скидки населению на торф.
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У нас этого торфа - завались, на многие годы. Власть игнорирует то, что под ногами лежит.
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-они стали меньше потреблять газа!!! Что делать!?
-не сцыте хуйловладимирович, наши украинские партнеры обещали ввести абонплату за газ.
-гениально!!! а людишки бунтовать не начнуть.
-ничего партнеры их - вами пугают.
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Сократилось масштабное хищение газа предприятиями олигархов (и прежде всего любителя футбола из дамбаса) из распределительных сетей, разницу оплачивало население и бюджет. А потешнае, придурковатая "власть" так никак и не раскроет глаза на суть происходящего.
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А что в сей таблице означают строки:
Импортированный газ для Украины ** 16 931,4 (2012-2013) ** 57 322,0 (2016-2017) **
Импортированный газ ПАО "Газпром" ** 16 627,8 (2012-2013) ** 48 348,5 (2016-2017) **
?
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А на сколько сократилась потребление колбасы, сыра, рыбы, кондитерских изделий и качественных одежды и бытовых товаров? Давайте уже полную информацию, епта, есть чем гордиться.
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Просто государство навело элементарный учет в расходовании газа. Теперь меньше удается украсть.
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а вообще надо жрать меньше и меньше жить. прикинь какая экономия для гройсманов и порошенок? и пенсию платить не надо.
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пром виробництво зменшується, село перейшло на отоплення газом, ну а в уряді досягнення
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Газова прЫнцеса нервово палить у закутку...
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Интересно-почему правительство не радуется когда падает потребление например бензина или -ура!народ стал меньше покупать квартир,или -ура!продажи автомобилей упали???? Ведь газ это такой же товар как и остальные товары на рынке,тем более если падает потребление газа собственной добычи то это удар по экономике.
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Может потому, что продажи квартир или автомобилей растут последние года полтора??

И вот доказательство:
http://afp.com.ua/avtotema/Prodagi_legkovih_avtomobiley_v_Ukraine_virosli_na_polovinu/http://afp.com.ua/avtotema/Prodagi_legkovih_avtomobiley_v_Ukraine_virosli_na_polovinu/
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С такими ценами на бензин только пешком ходить.
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Треба радіти бо наприклад у Польщі де холодніше, лише не набагато менше населення, зате набагато більше пром виробництво, споживання газу було в 2012 році в 3 ( три) рази менше ніж в Україні. Закликами ніяк неможливо змусити людей економити і утеплятись. Люди в основному бидло, а бидло підганяють батогом.
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Работаю в газовом хозяйстве, из собственных наблюдений проанализировав начисления за газ можно заметить как многие в т.ч. депутаты местного совета, многие "бизнесмены" проживающие в довольно таки больших домах на удивление получают субсидии, а часто простому работяге довольно проблематично оформить субсидию. Субсидия в том виде как она есть сегодня это полный бардак на миллиарды гривен.
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В одних утепление, альтернативное топливо, в других на субсидиях форточки открыты.
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Одного взгляда на таблицу хватит для понимания всех тенденций.
2012-2013 год - "злочинна влада" газ по 72,5 коп. Потребление населением почти 15 лярдов.
2013-2014 год - камикадзе "кулявлоба" с апреля поднял цену газа до 7,2 грн, при этом оставил "льготный" по 3,6 грн. Народ отопительный сезон с 13 на 14 проехал со старой ценой, а потом начал экономить, сократил потребление на лярд, до 14.
2014-2015 год - эффективный Гнойсман опять же после отопительного сезона отменяет все льготный газ по 3,6 грн и ставит одну цену 6,88. Потребление сразу просело еще на 2,5 лярда, как многие стали жестко экономить и переходить на альтернативное отопление.
2015-2016 год - весь год действует цена 6,88, при том уменьшается норма потребления для обогрева при начислении субсидии, плюс "мягкая" зима дало минус еще 2 лярда потребления.
2016-2017 год - народ уже "привык" к новым ценникам ну и ранняя и затяжная зима дали рост на 400 лямов.
Я так думаю в зависимости от погодных условий потребление так и будет колебаться в пределах 0,5-1 лярда, хотя после очередного "покращення" народ будет еще больше мерзнуть и экономить, а значить снижать потребление.
С промышленностью и так все понятно. Стоит производство - нет потребления газа. Я так думаю по электроэнергии то же самое.

Вот и вся аналитика, гоните Аллу Еременко взашей, если она не понимает таких очевидных вещей.
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по официальному заявлению Министерства энергетики Украины, в 2015 году внутренней добычи газа было достаточно для всех нужд ее жителей. К сожалению, реальные цифры по негосударственным нефтегазодобывающим компаниям страны, на данный момент засекречены и представлены, как коммерческая тайна. То есть, Законный хозяин газа, согласно Конституции, народ, не может даже узнать, сколько его собственного газа выкачивается из недр Украины.(читать: Этот загадочный ГАЗ Украины )
Потребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м - Цензор.НЕТ 5384
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если считать с теплокомунэнерго, то 16 млрд. потребления
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Графа "импортированный газ ДЛЯ Украины" не влазит ни в какую логику.
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Я так понимаю, это весь прокачаный по трубе импортный газ. За вычетом транзита, получим потребленный в стране импортный газ.
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Импортированный газ ПАО"Газпром" ну никак нельзя считать импортированным газом ДЛЯ Украины.Я об этом.
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Мало, надо еще. А затем на совсем несокращаемое отменить субсидии.
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Роспропаганда делает героя из экстремиста и, вероятно, убийцы безоружных людей.

Потребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м - Цензор.НЕТ 523
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Это как же надо угробить промышленность и сократить население всего за пять лет что потребление газа упала почти вдвое.
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В промышленности в трое. Этому не радоваться надо, а бить тревогу.
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Поднимите ещё в 2 раза - будет 90% экономия. Люи банально мёрзнут. Никакие нормы тепла в жилых помещениях не выдерживаются. Болеют дети, старики, зато - экономия. А сколько на еде экономят, не говоря уже об одежде, так это просто супер!
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уменьшение потребления было успешно возмещенно увеличением тарифов...
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Ну что упало потребление населением на треть это понятно, экономить начали а вот падение в промышленности в 3 раза это просто жесть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПотребление газа в отопительный сезон в Украине за пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м
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