 Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции до сих пор отсутствует, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевку (около 22 тыс. жителей). По состоянию на 7 ч. 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м куб.. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников", - рассказали в ведомстве.
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А щодо фільтрувальної станції, то вона даунецьку нах не потрібна - гівно з гівном у парі.
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Профессора Академии МВД нашли пьяным у автоПрофессора-преподавателя Национальной академии внутренних дел, кандидата юридических наук и старшего научного сотрудника Александра Ивановича Козаченко сняли в довольно неприглядном виде - пьяным возле авто. Фото на своей странице в Facebook обнародовала группа ДТП.kiev.ua.http://antikor.com.ua/articles/166038-professora_akademii_mvd_nashli_pjjanym_u_avto
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