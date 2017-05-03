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 Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции до сих пор отсутствует, - ГСЧС

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за повреждений линии электропередач в ходе боевых действий 2 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"2 мая предварительно в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевку (около 22 тыс. жителей). По состоянию на 7 ч. 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м куб.. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников", - рассказали в ведомстве.

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Проблема в тому, що там гинуть наші хлопці а ми у відповідь не стріляем, а на станцію плювати, хай хоч до тла згорить.
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Уже сто раз можно было вкинуть подземный кабель, а не епаться с обрывом проводов. В Голландии нет ваще воздушных линий, никаких. Фсё под землёй.
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Голландія взагалі скоро ФьСЯ опиниться під водою...
А щодо фільтрувальної станції, то вона даунецьку нах не потрібна - гівно з гівном у парі.
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Ну да, 600 лет последние опускается под воду и никак не опустится.
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При чем здесь Авдеевка до Донецкой станции, лучше напишите, что торговые партнеры без воды сидят, а это возмутительно, они будут обижаться.
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РАБссия торговый партнер под санкциями, кроме Сталагмитов там одно импортозамещение...
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ЗаХерченко собрался идти на Берлин и Лондон...
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як так...партнёры без води можуть "обидиться"...недай Бог ще перестануть вбивати українців...непорядок
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...Профессора Академии МВД нашли пьяным у автоЭлектроснабжение Донецкой фильтровальной станции до сих пор отсутствует, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2055
Профессора Академии МВД нашли пьяным у автоПрофессора-преподавателя Национальной академии внутренних дел, кандидата юридических наук и старшего научного сотрудника Александра Ивановича Козаченко сняли в довольно неприглядном виде - пьяным возле авто. Фото на своей странице в Facebook обнародовала группа ДТП.kiev.ua.http://antikor.com.ua/articles/166038-professora_akademii_mvd_nashli_pjjanym_u_avto
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А ДФС що за сумісництвом працює? Новина наче саме про станцію...
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Брехня! Он просто устал бороться с врагами Украины и прилёг отдохнуть. Он за долгие годы борьбы выработал привычку просыпаться ровно через 20 минут и продолжать борьбу с врагами рейха нации
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