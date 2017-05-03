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Все про:армия (7723) Европа (1032) НАТО (5402) Россия (70284) США (12478)

 Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России

Командующий силами НАТО в Европе считает, что для того, чтобы были надежные позиции, нужно размещать в Европе больше бригад.

США нужно разместить в Европе больше войск для сдерживания растущей агрессии России. Об этом сказал командующий операциями США в Европе генерал Кертис Скапарротти, пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Конфигурации сил США в Европе должны увеличиваться, считает он.

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"Для того, чтобы иметь надежные и правильные позиции, нам надо больше вооруженных сил... для того, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России", - сказал Скапарротти.
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для того, чтобы были надежные позиции у НАТО в мире, нужно разместить 19 военных баз на территории Украины.
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пять с +. Потрібно українських вояків, а особливо ждобровольців, озброїть американською зброєю. І тоді, добробати ** заженуть кацапів трусами на край географії. Туди, де даже супутники не розвертаються** І будуть утилізовані, що 5 танкова бригада з Улан Уде , Кантемирівська і так само Псковська дивізія ВДВ.Кацапопітеків всіх накуй спалимо і утилізуємо. Досвід є, згадать хоч під час 2 Світової Війни --Буковинський курінь... Робили свою роботу на тверду 5...
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Не могу разделить Ваш оптимизм. Конечно, оно будет приятно, когда окурка порешат, да только кацы очень быстро найдут "достойную" замену!
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Пока они будут искать замену,мы их вытесним домой.
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К сожалению нет. Там сразу "вступит в бой" и.о. (какое-нибудь шойгу). Да и найдут довольно быстро. Те же анальный с ходорковским вполне имперская сволота.
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Ты недооцениваешь масштабы наворованного хуйлом.Не для того оно себе старалось,шоб какое-нибудь шойго вместо него стреляло и наслаждалось.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 4 ч.4 часа назад
- Да здравствует «Денег нет, но вы держитесь!»
- Слава девочкам с повышенной социальной ответственностью!
- Миру - мир, Евровидению - ИГИЛ!

Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России - Цензор.НЕТ 162
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Не войск нужно больше,а десяток-другой атомных бомб. И чтоб забыть про Засрашку на веки вечные.
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Такое впечатление что украинцы до сих пор голосуют согласно тому договору .
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Интересно читать про Центральную Раду, ведь там было две еврейские партии и приписываемого антисемитизма не было. А вот черносотенные погромы от кацапов были.
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это что должно быть в башке ? им бы еще по кепке клоуна Олега Попова....трудно сдержаться проходя мимо чтобы не плюнуть в их сторону
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Назначенный хуйлом козёл отпущения.Двойник для него,думаю,заготовленный на случай сдачи.
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 1 ч.1 час назад
#ЦейДень 3.5.1900 - народився Микола Яковченко, український актор театру й кіно (Прокіп Сірко в кінокомедії "За двома зайцями")

Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России - Цензор.НЕТ 3080
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Появился обновленный проект бюджета США с круглой суммой для Украины

Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США на 2017 финансовый год, представленный в Конгрессе, предусматривает выделение не менее $ 560,5 млн в поддержку Украины.
Об этом говорится в проекте закона, представленном на официальном сайте Конгресса США, пишет Укринформ.
"Из средств, выделенных этим Законом в соответствии с разделами III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $ 410 465 млн", - говорится в документе.

Также в тексте сказано, что из бюджета США выделяется $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
В законопроекте Вашингтон осуждает агрессию России против Украины и аннексию Крыма. В частности, что касается бюджетных ассигнований, законопроект запрещает выделение каких-либо средств "на имплементацию любых действий или политики, которые признают суверенитет РФ над Крымом".
Кроме того, исключается возможность выделения помощи Крыму, если там будут фигурировать интересы российских финансовых учреждений или официальных представителей правительства РФ.
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Похоже начинается новая гонка вооружений. Чем закончилась прежняя помним, ведь ссср не стало и теперь некоторые льют слезы об нем.
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Она не начинается... она уже идёт... семимильными шагами... и путлер её начал... с Крыма.
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Бляха - муха. И кофе не надо с сигареткой. Проснулся сразу. Ужасть....
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Шерлок Холмс: Что можно сказать? У неё хорошие здоровые зубы.
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InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 14 ч.14 часов назад
Путинские активисты из "НОД" считают, что "гражданскую войну" на Донбассе организовал И.Гиркин. Ппросят "нацлидера" провести проверку.

Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России - Цензор.НЕТ 8739
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Больные люди! Написали организатору войны!
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Они даже своих приббабаханых шл..х фамилии написать правильно не могут. Мария КаТАСонова, а не КаСАТонова. Русскоговорящие челюсти мать вашу.
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Лучше нас россию никто и ничто не сдержит.
Мы игу уже веками противостоим...
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Не отвечай ему. Лучше посмотри кто этому лайкал в теме об умершей девочке и как они там нагадили.
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Я видела,такое развели...и другую ветку загадили.
Этому точно бан припишут,а вот напарничка пожалеют,и зря-он самый что ни на есть затейщик,вата у него как за каменной спиной.
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Согласен, ведь без таких пособников этого бы не было.
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И сколько нужно американских солдат чтобы защитить Европу. В США сухопутных войск не так уж и много. Куда подевались сами европейцы.
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Никуда не девались...
Просто привыкли к миру,придется отвыкать.
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Столько сколько ЕС согласен заплатить , а ведь НАТО к 2015 году должно было распуститься , но Госдеп выкрутился , вскрыл глубокого агента .
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а сухопутных войск в современной войне много и не надо.
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Появились фото развернутой в Южной Корее системы ПВО США THAAD
В Сети появились снимки системы противоракетной обороны THAAD, которую США досрочно развернули в Южной Корее из-за угрозы ракетного удара со стороны КНДР. Соответствующие фото опубликованы пользователем Aldin в Twitter.http://www.milnavigator.com/poyavilis-foto-razvernutoj-v-yuzhnoj-koree-sistemy-pvo-ssha-thaad/
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По пятьдесят тератонн в тротиловом эквиваленте на каждого кацапа будет достаточно?
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Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России..... харашо то как Маша....

Хотелось путлеру возвяличиться и попасть в историю.... таки попал... добился своего... :D
Сам, лично открыл ящик Пандоры... ща везде трындит, шо типа не при делах.... хфашизды и жидобиндеровцы окружають рассею... да не рассею, а тебя мразь.... оно таки наивное.... это Нечто. https://www.youtube.com/watch?v=sQKfBbUt5h0
Из древних манускриптов...

Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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Понятно, сэр... Ждем развертывания в Европе новых американских войск. Возможно, что теперь американцы будут разворачивать уже целые дивизии... Да, ху@ло, ты почти добился выполнения своих "ужасов"... Вот теперь бронетанковые дивизии НАТО вполне могут появиться на расстоянии дневного перехода от твоей "малой родины", тварь!!! Что, ху@ло, "многоходовочка" подвела? Или "сам дурак"?!
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Путлеру подходит. Он с подельниками разворовал мордор до тла, и единственный выход - отвлечь ограбленных кретинов на внешнего врага, против которого вышеназванные кретины должны объединиться вокруг фюрера.
Классический напёрсточный развод. Но если они ослы, то кто им доктор? Могила их исправит.
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Хуйло сдал рассею в обмен на свои зарубежные сохранённые наворованные у рассейского налогоплательщика миллиарды.Базарят-договариваются о количестве сохранённого.Хуйло хочет себе много.Рискует не получить ничего.
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Воиска это как одно из сдерживающих факторов. Больше санкций. Вату надо в параше так зажать что бы им дышать трудно стало, только тогда начнется социальный взрыв.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомандующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России
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