 Командующий НАТО в Европе: Нужно больше войск для сдерживания России

США нужно разместить в Европе больше войск для сдерживания растущей агрессии России. Об этом сказал командующий операциями США в Европе генерал Кертис Скапарротти, пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Конфигурации сил США в Европе должны увеличиваться, считает он.
"Для того, чтобы иметь надежные и правильные позиции, нам надо больше вооруженных сил... для того, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России", - сказал Скапарротти.
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#ЦейДень 3.5.1900 - народився Микола Яковченко, український актор театру й кіно (Прокіп Сірко в кінокомедії "За двома зайцями")
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Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США на 2017 финансовый год, представленный в Конгрессе, предусматривает выделение не менее $ 560,5 млн в поддержку Украины.
Об этом говорится в проекте закона, представленном на официальном сайте Конгресса США, пишет Укринформ.
"Из средств, выделенных этим Законом в соответствии с разделами III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $ 410 465 млн", - говорится в документе.
Также в тексте сказано, что из бюджета США выделяется $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
В законопроекте Вашингтон осуждает агрессию России против Украины и аннексию Крыма. В частности, что касается бюджетных ассигнований, законопроект запрещает выделение каких-либо средств "на имплементацию любых действий или политики, которые признают суверенитет РФ над Крымом".
Кроме того, исключается возможность выделения помощи Крыму, если там будут фигурировать интересы российских финансовых учреждений или официальных представителей правительства РФ.
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Немного красоты в ленту перед сном. Луганск, центр города. Ополченки ЛНР.
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Путинские активисты из "НОД" считают, что "гражданскую войну" на Донбассе организовал И.Гиркин. Ппросят "нацлидера" провести проверку.
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Мы игу уже веками противостоим...
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Этому точно бан припишут,а вот напарничка пожалеют,и зря-он самый что ни на есть затейщик,вата у него как за каменной спиной.
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Просто привыкли к миру,придется отвыкать.
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В Сети появились снимки системы противоракетной обороны THAAD, которую США досрочно развернули в Южной Корее из-за угрозы ракетного удара со стороны КНДР. Соответствующие фото опубликованы пользователем Aldin в Twitter.http://www.milnavigator.com/poyavilis-foto-razvernutoj-v-yuzhnoj-koree-sistemy-pvo-ssha-thaad/
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Хотелось путлеру возвяличиться и попасть в историю.... таки попал... добился своего... :D
Сам, лично открыл ящик Пандоры... ща везде трындит, шо типа не при делах.... хфашизды и жидобиндеровцы окружають рассею... да не рассею, а тебя мразь.... оно таки наивное.... это Нечто. https://www.youtube.com/watch?v=sQKfBbUt5h0
Из древних манускриптов...
Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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Классический напёрсточный развод. Но если они ослы, то кто им доктор? Могила их исправит.
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