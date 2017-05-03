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 Политика Украины, Происшествия
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 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб

Ситуация в зоне АТО остается сложной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 3 мая 2017 г.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинских войск. За минувшие сутки враг 63 раза открывал огонь по опорным пунктам сил АТО", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО

"На Приморском направлении, из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитниках Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное - 82-миллиметровые минометы. Позиции вблизи Широкино, и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки - из гранатометов различных систем. По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельском обстреливал из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты "Бутовка" и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", - рассказали в штабе АТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики с начала суток обстреливают из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Новозвановке, Крымском и Луганском, - штаб

"На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновко, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов", - уточнили в штабе.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - подчеркнули в штабе АТО.
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Появился обновленный проект бюджета США с круглой суммой для Украины

Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США на 2017 финансовый год, представленный в Конгрессе, предусматривает выделение не менее $ 560,5 млн в поддержку Украины.
Об этом говорится в проекте закона, представленном на официальном сайте Конгресса США, пишет Укринформ.
"Из средств, выделенных этим Законом в соответствии с разделами III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $ 410 465 млн", - говорится в документе.
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судя из бюджетов сша украины и россии война продолжается
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А говорили, что Трамп хочет урезать помощь Украине!
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ну это не кацапский шайтанат ... там не все решает Трамп... и палаты не вылизывают ему зад как дума кремлевскому сурикату
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30 апреля Пентагон передал Украине 500 новейших радиостанций.Характеристики их секретная информация.Трампыч спасибо.
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Стреляют?Убивают украинцев? Это хуйло готовится к G20.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 4 ч.4 часа назад
- Да здравствует «Денег нет, но вы держитесь!»
- Слава девочкам с повышенной социальной ответственностью!
- Миру - мир, Евровидению - ИГИЛ!

Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб - Цензор.НЕТ 7156
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63 обстрела - в чем "контролированность"?????
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Смерть клятим рашиським окупантам !! Гори у пеклі клята масковія !!!!
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какие наХ... боевики, штаб АТы недоношенной @#онулся совсем уже, что признали поро@йловские уроды что "ихтамнету"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб
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