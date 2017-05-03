 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Водяном, Новозвановке и Авдеевке. За сутки - 63 обстрела, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 3 мая 2017 г.
"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинских войск. За минувшие сутки враг 63 раза открывал огонь по опорным пунктам сил АТО", - сказано в сообщении.
"На Приморском направлении, из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитниках Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие, а по защитникам населенного пункта Славное - 82-миллиметровые минометы. Позиции вблизи Широкино, и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки - из гранатометов различных систем. По морским пехотинцам в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе.
"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг бил из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции в Невельском обстреливал из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы больших калибров применял вблизи шахты "Бутовка" и Каменки. Из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", - рассказали в штабе АТО.
"На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновко, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов", - уточнили в штабе.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - подчеркнули в штабе АТО.
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Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях США на 2017 финансовый год, представленный в Конгрессе, предусматривает выделение не менее $ 560,5 млн в поддержку Украины.
Об этом говорится в проекте закона, представленном на официальном сайте Конгресса США, пишет Укринформ.
"Из средств, выделенных этим Законом в соответствии с разделами III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $ 410 465 млн", - говорится в документе.
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