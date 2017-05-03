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 За минувшие сутки один украинский воин погиб, семеро - ранены, - пресс-центр штаба АТО

свеча памяти

1 украинский военнослужащий погиб, 7 - ранены в ходе АТО 2 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще семеро защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

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